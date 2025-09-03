「SM ENTERTAINMENT×Lemino」第3弾！「SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO」の映像を「Leminoプレミアム」にて独占配信！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」の月額990円（税込）※1「Leminoプレミアム」において、2025年9月27日（土）に「SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO」のライブ映像を独占配信いたします。

また、2025年8月30日（土）に配信いたしました、「RIIZE」のライブ映像を独占見逃し配信いたします。

2025年8月9日（土）～8月10日（日）東京ドームで開催された、SM ENTERTAINMENT所属アーティストが集結するライブイベント「SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO」。2025年はSM ENTERTAINMENT創立30周年の記念すべき年。豪華アーティストが勢ぞろいのパフォーマンスは必見です！

また、2025年8月30日（土）に配信いたしました「2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN SEOUL」の独占見逃し配信が決定いたしました！

本取り組みは、数々の人気K-POPグループを輩出している大手芸能プロダクション「SM ENTERTAINMENT」 × 映像配信サービス「Lemino」の第3弾。「SMTOWN JAPAN 公式X（@smtj_official(https://x.com/smtj_official)）」・「Lemino公式X（＠Lemino_official(https://x.com/Lemino_official)）」・「Leminoライブ公式X（@Lemino_live(https://x.com/Lemino_live))」等で情報を随時お知らせいたします！

特集ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000136/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202509_sm4&utm_content=prtimes

【配信概要】

「2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN SEOUL」

■アーカイブ配信期間：2025年9月5日（金）～2026年2月28日（土） ※予定

「2025 NCT DREAM TOUR in SEOUL」

■配信日時：2025年9月6日（土） 17:00開場/18:00開演 ※予定

「SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO」

■配信日時：2025年9月27日（土） 17:00開場/18:00開演 ※予定

■出演：

KANGTA / 東方神起 / SUPER JUNIOR / ZHOUMI (SUPER JUNIOR-M) / HYOYEON (少女時代) / KEY & MINHO (SHINee) / SUHO & CHANYEOL & KAI (EXO) / Red Velvet (IRENE & SEULGI & JOY) / NCT 127 / NCT DREAM / WayV / aespa / RIIZE / NCT WISH / naevis / Hearts2Hearts / XngHan&Xoul / SMTR25

※出演アーティストは変更となる可能性がございます。

■視聴方法：下記特集ページよりご確認ください。

https://bit.ly/46gli4J

各配信のご視聴には、Leminoプレミアム(月額990円(税込)※1、初回初月無料※2)へのご入会が必要です。

【「Lemino」概要】

■ドコモの映像配信サービス

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。

無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額990円（税込）※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

サービスサイト：https://lemino.docomo.ne.jp/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official

X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official

Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_official

※1 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は1,100円（税込）です。

※2 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去にdTVで初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。