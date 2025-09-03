『家庭教師ヒットマンREBORN!』より、リボーンやツナたち8人の描き下ろしイラストを使用した新商品が9月5日先行販売！ アニメイトでは、同日より特典「キャラクターカード」がもらえるフェアを開催!!
△アクリルスタンド
商品の詳細はこちら！ :
https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/reborn-streetfashiongoods/cd/3638/
株式会社アニメイトは、『家庭教師ヒットマンREBORN!』の新規描き下ろしイラストを使用した新商品を、2025年9月5日から先行販売いたします。また、同日より「《家庭教師ヒットマンREBORN!》ストリートファッション inアニメイト」を開催いたします。
TVアニメ『家庭教師ヒットマン REBORN!』は、「週刊少年ジャンプ」にて2004年から2012年まで連載していた天野明先生による同名コミックが原作のアニメ。何もかもがダメダメな中学生・沢田綱吉（通称ツナ）を、謎の赤ん坊家庭教師でありヒットマンのリボーンが、マフィア組織「ボンゴレファミリー」の10代目ボスとして教育していくというストーリーです。2024年に連載開始20周年を迎えるなど、今なお多くの方に愛されている作品です。
そんな本作より、「アクリルスタンド」や「缶バッジ」、「キャラPic」などの新商品が登場！ いずれの商品にも、クールなストリートファッションに身を包んだリボーンやツナたち8人の新規描き下ろしイラストを使用しています。
また、アニメイト一部店舗・アニメイト通販では、9月5日～9月28日まで「《家庭教師ヒットマンREBORN!》ストリートファッション inアニメイト」を開催いたします。期間中、『家庭教師ヒットマン REBORN!』関連商品をご購入いただいた方に、特典「キャラクターカード（全8種）」をプレゼントいたします。商品とあわせてぜひチェックしてみてください！
■商品情報
アクリルスタンド
発売日：2025年9月5日
価格：各1,870円（税込）
種類：7種
△アクリルスタンド
缶バッジ
発売日：2025年9月5日
価格：1パック495円（税込）
1BOX（8パック入り）3,960円（税込）
種類：全8種
△缶バッジ
ステッカー
発売日：2025年9月5日
価格：各440円（税込）
種類：7種
△ステッカー
キャラPic
発売日：2025年9月5日
価格：1パック396円（税込）
1BOX（10パック入り）3,960円（税込）
種類：全10種
△キャラPic
このほかにも、多数の新商品が発売！
■フェア情報
《家庭教師ヒットマンREBORN!》ストリートファッション inアニメイト
開催期間：2025年9月5日～9月28日
開催場所：アニメイト池袋本店、札幌、渋谷、名古屋、秋葉原、福岡パルコ、大阪日本橋、横浜ビブレ、梅田、新宿、アニメイト通販
開催内容：期間中、『家庭教師ヒットマンREBORN!』関連のグッズをご購入1,100円（税込）毎に、「キャラクターカード（全8種）」を1枚プレゼントいたします。
特典内容：キャラクターカード（全8種）
※特典はお選びいただけません。
△特典：キャラクターカード（全8種）
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■権利表記
(C)天野明／集英社・テレビ東京・リボーン製作委員会
■関連URL
『家庭教師ヒットマンREBORN!』ストリートファッション商品 アニメイト通販特集ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/reborn-streetfashiongoods/cd/3638/)
《家庭教師ヒットマンREBORN!》ストリートファッション inアニメイト(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113220)