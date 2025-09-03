ピンアパレル「鈴木愛プロ JLPGAツアー通算21勝記念！ニトリレディスゴルフトーナメント優勝記念キャンペーン」
報道関係者各位
株式会社TSI（本社：東京都港区、代表取締役社長：下地 毅）が展開する「PING APPAREL（ピンアパレル）」は、鈴木愛プロのニトリレディスゴルフトーナメント優勝記念キャンペーンを9月3日より開催いたします。
PING APPARELの契約プロである鈴木愛プロがニトリレディスゴルフトーナメント2025にて優勝を果たしました。応援いただきました皆様、ありがとうございました！
日頃から応援してくださっている皆様へ感謝を込めまして、“通算21勝”を記念しまして鈴木愛プロからスペシャルな21点のプレゼントをご用意いたしました！
【キャンペーン内容】
9/3(水)～9/15(月・祝)の期間中、mix.tokyoオンラインショップ(https://mix.tokyo/pages/ping)と直営店舗にてPINGAPPARELの商品を21,000円(税込)以上お買い上げの方から抽選で“21名様”にサイン入りグッズをプレゼントいたします！ご応募は以下応募方法をご覧ください。
皆様のご参加お待ちしています！
【応募方法】
▪期間：9/3(水)～9/15(月)
▪概要：期間中、直営店とオンラインストアにて21,000円(税込)以上お買い上げの方から抽選で21名様にサイン入りグッズをプレゼントいたします！
▪️プレゼント内容:トラベルカバー、キャップ、トートバッグ 合計21点
▪資格：mix.Tokyo
▪開催：直営店舗・オンラインストア（mix.Tokyo）
▪応募方法：直営店店頭にて二次元コードより応募またはオンラインストアにてPINGアパレル購入後の応募用メールよりで応募
→直営店では専用応募フォームをスタッフよりご案内します
→オンラインストアでは、対象期間にPINGアパレルご購入の方へ期間終了後、応募用メールを配信します
▪景品お渡し：10月上旬予定 （当選品は発送をもってかえさせていただきます）
※プレゼントはランダムでのお渡しとなります。内容はお選びいただけません。
詳細はこちら(https://magazine.mix.tokyo/20250903-ping-suzuki?utm_source=%E3%8F%9Atimes&utm_medium=social&utm_campaign=PING_ads_20250903_victrycp)
-ABOUT PING APPAREL-
PINGはエンジニアだった創業者のカーステン・ソルハイムが、 1959年に自宅のガレージからスタートさせたクラブメーカーで、 これまで数々の名器をゴルフ界に送り出してきました。 近年では世界および日本のゴルフマーケットを席巻し、 プロ・アマチュアに関わらず多くのゴルファーの注目を集めており、 その革新的な製品開発力と、 確かな品質と性能が改めて再認識されています。
2025Fall＆Winterのシーズンテーマは『ARIZONA TRIP2』。
あらゆるシチュエーションに対応できる商品をラインナップ！
軽くてしわになりにくい素材、イージーケアなど厳選された服たちでスマートに移動
秋冬ゴルフもスマートに！ PINGと一緒に快適な旅を楽しみましょう！
PING APPAREL公式サイト
https://www.ping-appareljapan.com/
■会社概要
< 社名> 株式会社 TSI
代表取締役 下地 毅
東京都港区北青山1-2-3 青山ビル
事業内容
商業(卸売業、 小売業)
URL https://www.tsi.inc/