ピンアパレル「鈴木愛プロ JLPGAツアー通算21勝記念！ニトリレディスゴルフトーナメント優勝記念キャンペーン」

株式会社TSIホールディングス

報道関係者各位

株式会社TSI（本社：東京都港区、代表取締役社長：下地 毅）が展開する「PING APPAREL（ピンアパレル）」は、鈴木愛プロのニトリレディスゴルフトーナメント優勝記念キャンペーンを9月3日より開催いたします。

PING APPARELの契約プロである鈴木愛プロがニトリレディスゴルフトーナメント2025にて優勝を果たしました。応援いただきました皆様、ありがとうございました！

日頃から応援してくださっている皆様へ感謝を込めまして、“通算21勝”を記念しまして鈴木愛プロからスペシャルな21点のプレゼントをご用意いたしました！

【キャンペーン内容】

9/3(水)～9/15(月・祝)の期間中、mix.tokyoオンラインショップ(https://mix.tokyo/pages/ping)と直営店舗にてPINGAPPARELの商品を21,000円(税込)以上お買い上げの方から抽選で“21名様”にサイン入りグッズをプレゼントいたします！ご応募は以下応募方法をご覧ください。

皆様のご参加お待ちしています！

【応募方法】

▪期間：9/3(水)～9/15(月)

▪概要：期間中、直営店とオンラインストアにて21,000円(税込)以上お買い上げの方から抽選で21名様にサイン入りグッズをプレゼントいたします！

▪️プレゼント内容:トラベルカバー、キャップ、トートバッグ 合計21点

▪資格：mix.Tokyo

▪開催：直営店舗・オンラインストア（mix.Tokyo）

▪応募方法：直営店店頭にて二次元コードより応募またはオンラインストアにてPINGアパレル購入後の応募用メールよりで応募

→直営店では専用応募フォームをスタッフよりご案内します

→オンラインストアでは、対象期間にPINGアパレルご購入の方へ期間終了後、応募用メールを配信します

▪景品お渡し：10月上旬予定 （当選品は発送をもってかえさせていただきます）

※プレゼントはランダムでのお渡しとなります。内容はお選びいただけません。

※当選品は発送をもってかえさせていただきます。

詳細はこちら(https://magazine.mix.tokyo/20250903-ping-suzuki?utm_source=%E3%8F%9Atimes&utm_medium=social&utm_campaign=PING_ads_20250903_victrycp)

-ABOUT PING APPAREL-

PINGはエンジニアだった創業者のカーステン・ソルハイムが、 1959年に自宅のガレージからスタートさせたクラブメーカーで、 これまで数々の名器をゴルフ界に送り出してきました。 近年では世界および日本のゴルフマーケットを席巻し、 プロ・アマチュアに関わらず多くのゴルファーの注目を集めており、 その革新的な製品開発力と、 確かな品質と性能が改めて再認識されています。

2025Fall＆Winterのシーズンテーマは『ARIZONA TRIP2』。

あらゆるシチュエーションに対応できる商品をラインナップ！

軽くてしわになりにくい素材、イージーケアなど厳選された服たちでスマートに移動

秋冬ゴルフもスマートに！ PINGと一緒に快適な旅を楽しみましょう！

PING APPAREL公式サイト

https://www.ping-appareljapan.com/

■会社概要

< 社名> 株式会社 TSI

代表取締役 下地 毅

東京都港区北青山1-2-3 青山ビル

事業内容

商業(卸売業、 小売業)

URL https://www.tsi.inc/