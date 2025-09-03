芸の兄弟愛をたしかめるライブ「大兄弟（BIG　BROTHER）」開催

写真拡大

松竹芸能株式会社

松竹芸能初！？東京から大阪に進出したコンビ【反町】と松竹芸能大阪若手芸人の頭（HEAD）をきめるピラミッドライブ【HEAD】で現在5代目HEADに君臨しているコンビ【3番ゲート】がお互いに血はつながっていないが、芸のつながりの兄弟として初のツーマンライブを2025年9月27日（土）に　大阪・心斎橋


の松竹芸能のホームグラウンドDAIHATSU 心斎橋角座にて開催します。


ゲストにはそれぞれ事務所内で兄貴（BIG BROTHER）だと尊敬している松原タニシ・W刑事が出演。


それぞれのネタと兄貴たちに教わった【松竹魂】を燃やすコーナーありです。


　反町・3番ゲートの兄弟愛？もしくは兄弟喧嘩？、松竹芸能という大家族の中で出会った兄弟たちの


熱いライブにぜひお越しください。




【反町　和記　コメント】


日頃弟みたいに可愛いがっている後輩３番ゲートとのツーマンライブ決まりました！


３番ゲートは一人がボディービルダーでもう一人はサッカー上手い二人です　


そんな３番ゲートとツーマンがんばります！


ゲストは松原タニシさんとW刑事さん！！松竹のビッグ兄貴！！


当日なにが起こるか僕も非常に楽しみです


さぁ反町×３番ゲート


大兄弟（BIG　BROTHER）　お楽しみに


和記X(https://x.com/x89byj7pooh3pek)




【反町ばんない　コメント】


大阪で出会い生まれた兄の反町と弟の3番ゲート


松竹が誇る、パワフル兄弟が心斎橋角座でツーマン！


さらにゲストには松原タニシさんとW刑事さんというビック兄貴！


ばんないもワクワクしております！


とにかくパワフルライブを皆さんぜひ観にきて欲しいです！！


ばんないX(https://x.com/bbbAnnai?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor)




【3番ゲート　きっさん】


兄貴反町×弟3番ゲートの本気ツーマンライブが始まります！


反町兄さんが大阪に来て約1年半、毎日のように可愛がってもらってる弟として念願のライブ！！


ゲストには松原タニシさん、W刑事さんの兄貴２組をお呼びし、当日何が起こるかわからないビッグな


兄弟ライブになること間違いなし！


【大兄弟】、乞うご期待ください！


きっさんX(https://x.com/3bangate_Kissan)




【3番ゲート　ヒナタ】


日頃お世話なりまくり兄貴の反町さんと僕達のホーム心斎橋角座で


念願のツーマンライブさせて頂きます！　当日反町さんが休んだら


単独ライブになるので当日まで


ソワソワしてます。


ゲストのビック兄貴の松原タニシさんW刑事さんとカラダ張った


アホな事もしますので我々の気合いと覚悟を観に来て下さい！


ヒナタX(https://x.com/3bangate?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor)




《公演情報》


◆公演タイトル


「大兄弟（BIG　BROTHER）」


◆開催日　


2025年9月27日（土）


13:00開場/13：30開演　（整理番号付き自由席）




◆出演者


反町　3番ゲート


【ゲスト】


松原タニシ　W刑事




◆会場


DAIHATSU 心斎橋角座


（大阪市中央区東心斎橋1丁目19-11号　鰻谷スクエアB1F）




◆料金


前売2000円/当日2500円（整理番号付き自由席）


TIGETにて予約受付中(https://tiget.net/events/422775)


◆問い合わせ先


松竹芸能　06-6258-8085