芸の兄弟愛をたしかめるライブ「大兄弟（BIG BROTHER）」開催
松竹芸能初！？東京から大阪に進出したコンビ【反町】と松竹芸能大阪若手芸人の頭（HEAD）をきめるピラミッドライブ【HEAD】で現在5代目HEADに君臨しているコンビ【3番ゲート】がお互いに血はつながっていないが、芸のつながりの兄弟として初のツーマンライブを2025年9月27日（土）に 大阪・心斎橋
の松竹芸能のホームグラウンドDAIHATSU 心斎橋角座にて開催します。
ゲストにはそれぞれ事務所内で兄貴（BIG BROTHER）だと尊敬している松原タニシ・W刑事が出演。
それぞれのネタと兄貴たちに教わった【松竹魂】を燃やすコーナーありです。
反町・3番ゲートの兄弟愛？もしくは兄弟喧嘩？、松竹芸能という大家族の中で出会った兄弟たちの
熱いライブにぜひお越しください。
【反町 和記 コメント】
日頃弟みたいに可愛いがっている後輩３番ゲートとのツーマンライブ決まりました！
３番ゲートは一人がボディービルダーでもう一人はサッカー上手い二人です
そんな３番ゲートとツーマンがんばります！
ゲストは松原タニシさんとW刑事さん！！松竹のビッグ兄貴！！
当日なにが起こるか僕も非常に楽しみです
さぁ反町×３番ゲート
大兄弟（BIG BROTHER） お楽しみに
和記X(https://x.com/x89byj7pooh3pek)
【反町ばんない コメント】
大阪で出会い生まれた兄の反町と弟の3番ゲート
松竹が誇る、パワフル兄弟が心斎橋角座でツーマン！
さらにゲストには松原タニシさんとW刑事さんというビック兄貴！
ばんないもワクワクしております！
とにかくパワフルライブを皆さんぜひ観にきて欲しいです！！
ばんないX(https://x.com/bbbAnnai?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor)
【3番ゲート きっさん】
兄貴反町×弟3番ゲートの本気ツーマンライブが始まります！
反町兄さんが大阪に来て約1年半、毎日のように可愛がってもらってる弟として念願のライブ！！
ゲストには松原タニシさん、W刑事さんの兄貴２組をお呼びし、当日何が起こるかわからないビッグな
兄弟ライブになること間違いなし！
【大兄弟】、乞うご期待ください！
きっさんX(https://x.com/3bangate_Kissan)
【3番ゲート ヒナタ】
日頃お世話なりまくり兄貴の反町さんと僕達のホーム心斎橋角座で
念願のツーマンライブさせて頂きます！ 当日反町さんが休んだら
単独ライブになるので当日まで
ソワソワしてます。
ゲストのビック兄貴の松原タニシさんW刑事さんとカラダ張った
アホな事もしますので我々の気合いと覚悟を観に来て下さい！
ヒナタX(https://x.com/3bangate?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor)
《公演情報》
◆公演タイトル
「大兄弟（BIG BROTHER）」
◆開催日
2025年9月27日（土）
13:00開場/13：30開演 （整理番号付き自由席）
◆出演者
反町 3番ゲート
【ゲスト】
松原タニシ W刑事
◆会場
DAIHATSU 心斎橋角座
（大阪市中央区東心斎橋1丁目19-11号 鰻谷スクエアB1F）
◆料金
前売2000円/当日2500円（整理番号付き自由席）
TIGETにて予約受付中(https://tiget.net/events/422775)
◆問い合わせ先
松竹芸能 06-6258-8085