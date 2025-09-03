芸の兄弟愛をたしかめるライブ「大兄弟（BIG　BROTHER）」開催

松竹芸能株式会社

松竹芸能初！？東京から大阪に進出したコンビ【反町】と松竹芸能大阪若手芸人の頭（HEAD）をきめるピラミッドライブ【HEAD】で現在5代目HEADに君臨しているコンビ【3番ゲート】がお互いに血はつながっていないが、芸のつながりの兄弟として初のツーマンライブを2025年9月27日（土）に 大阪・心斎橋

の松竹芸能のホームグラウンドDAIHATSU 心斎橋角座にて開催します。

ゲストにはそれぞれ事務所内で兄貴（BIG BROTHER）だと尊敬している松原タニシ・W刑事が出演。

それぞれのネタと兄貴たちに教わった【松竹魂】を燃やすコーナーありです。

反町・3番ゲートの兄弟愛？もしくは兄弟喧嘩？、松竹芸能という大家族の中で出会った兄弟たちの

熱いライブにぜひお越しください。

【反町 和記 コメント】

日頃弟みたいに可愛いがっている後輩３番ゲートとのツーマンライブ決まりました！

３番ゲートは一人がボディービルダーでもう一人はサッカー上手い二人です

そんな３番ゲートとツーマンがんばります！

ゲストは松原タニシさんとW刑事さん！！松竹のビッグ兄貴！！

当日なにが起こるか僕も非常に楽しみです

さぁ反町×３番ゲート

大兄弟（BIG BROTHER） お楽しみに

和記X(https://x.com/x89byj7pooh3pek)

【反町ばんない コメント】

大阪で出会い生まれた兄の反町と弟の3番ゲート

松竹が誇る、パワフル兄弟が心斎橋角座でツーマン！

さらにゲストには松原タニシさんとW刑事さんというビック兄貴！

ばんないもワクワクしております！

とにかくパワフルライブを皆さんぜひ観にきて欲しいです！！

ばんないX(https://x.com/bbbAnnai?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor)

【3番ゲート きっさん】

兄貴反町×弟3番ゲートの本気ツーマンライブが始まります！

反町兄さんが大阪に来て約1年半、毎日のように可愛がってもらってる弟として念願のライブ！！

ゲストには松原タニシさん、W刑事さんの兄貴２組をお呼びし、当日何が起こるかわからないビッグな

兄弟ライブになること間違いなし！

【大兄弟】、乞うご期待ください！

きっさんX(https://x.com/3bangate_Kissan)

【3番ゲート ヒナタ】

日頃お世話なりまくり兄貴の反町さんと僕達のホーム心斎橋角座で

念願のツーマンライブさせて頂きます！ 当日反町さんが休んだら

単独ライブになるので当日まで

ソワソワしてます。

ゲストのビック兄貴の松原タニシさんW刑事さんとカラダ張った

アホな事もしますので我々の気合いと覚悟を観に来て下さい！

ヒナタX(https://x.com/3bangate?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor)

《公演情報》

◆公演タイトル

「大兄弟（BIG BROTHER）」

◆開催日

2025年9月27日（土）

13:00開場/13：30開演 （整理番号付き自由席）

◆出演者

反町 3番ゲート

【ゲスト】

松原タニシ W刑事

◆会場

DAIHATSU 心斎橋角座

（大阪市中央区東心斎橋1丁目19-11号 鰻谷スクエアB1F）

◆料金

前売2000円/当日2500円（整理番号付き自由席）

TIGETにて予約受付中(https://tiget.net/events/422775)

◆問い合わせ先

松竹芸能 06-6258-8085