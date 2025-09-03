【9/10開催】「第19回ミリタリーエンジニアテクノフェア」にフジテコムが出展

フジテコム株式会社

フジテコム株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：森山 慎一、以下：フジテコム）は、2025年9月10日(水)に東京都新宿区市谷にて開催される「第19回ミリタリーエンジニアテクノフェア」に出展いたします。当日は、自衛隊施設の機能維持と地下インフラリスクの未然防止に貢献するフジテコムのDXソリューション(遠隔監視システム・各種探査機器)の展示と技術紹介・発表を行います。詳細は下記をご確認ください。皆様のご来場、心よりお待ちしております。

出展概要

ブース配置図

・開催日時：2025年9月10日(水)10:00～17:10

・開催場所：ホテルグランドヒル市ヶ谷 3階 翡翠の間 ブースNo.4

(東京都新宿区市谷本村町4-1)

・技術紹介：3階 珊瑚の間 第4セッション15:30～15:40

・参加費用：無料

・主 催：一般社団法人防衛施設学会

・詳 細：https://jsdfe.org/index.html

・アクセス：https://www.ghi.gr.jp/access/

JR中央線・総武線「市ヶ谷駅」から徒歩3分

都営新宿線「市ヶ谷駅」4番出口より徒歩3分

東京メトロ有楽町線・南北線「市ヶ谷駅」7番出口より徒歩3分

技術紹介

大規模災害時における被災による自衛隊施設の機能低下を防ぐために、水道施設を含むインフラの維持管理はとても重要です。運用上重要な防衛施設である駐屯地や基地の機能保持に必要不可欠な地下インフラの維持管理業務の効率化・高度化を図り、リスク管理体制の強化を実現できるフジテコムのDXソリューションをご紹介させていただきます。

・会 場：ホテルグランドヒル市ヶ谷 3階 珊瑚の間

・時 間：第4セッション 15:30～15:40

・タイトル：「AI/IoT技術で地下インフラのリスク管理強化を！

～フジテコムのDXソリューション～」

主な展示内容

デジタル技術を活用したフジテコムのDXソリューション■遠隔水圧・流量監視システム DLC

減圧弁や管網水圧、中間流量など監視対象となる水道管路施設に設置されたセンサーから出力される水圧や流量の実測データを機器本体部に記録し、携帯通信網を利用してデータ通信を行い、クラウドサーバーにデータを保存します。Webアプリを通じて遠隔にて設置箇所の状態をリアルタイムで確認することが可能となります。異常発生時はシステムから即時通知されるメール回転等により早期把握・早期対応を可能とします。

〈DLCをご活用いただくことで期待できる4つの効果〉

・危機管理体制の強化

365日24時間管路施設を常時監視することで、異常発生をいち早く把握

・コスト削減

電気工事が不要、電池駆動のため初期投資を抑え、長期間の運用が可能

・管路施設の長寿命化

日々の点検と状態把握が異常時の早期対応による管路への負担を軽減

・業務の効率化

現場に赴くことなく管路施設の維持管理業務を行うことが可能

詳細はこちらから

https://www.fujitecom.co.jp/products/dlc/

■クラウド型IoT遠隔漏水監視システム リークネッツセルラー LNL-C

水道管に設置された高感度IoTセンサが漏水発生による振動を1日2時間モニタリング、クラウドサーバー上の独自AIアルゴリズム「ハイブリッド漏水判定」（※プレミアムプラン）が漏水と判断すると、スマートフォンやPCへ、メールやSNSで通知します。本システムは、IoTにより毎日管路を監視することにより、地上漏水に至る前の微小漏水段階での早期発見を可能とします。

〈LNL-Cをご活用いただくことで期待できる4つの効果〉

・漏水事故の未然防止

老朽化管路や漏水調査の空白期間の毎日点検により事故リスク低減が可能

・水道施設の長寿命化

AI/IoTを活用し平常時の状態を毎日把握することで健全性の確認が可能

・危機管理体制の強化

AIを活用した日々の監視により、異常の早期発見と迅速な対応が可能に

・業務の効率化

毎日の点検や調査対象エリアの優先順位付けを可能とし、効率的な維持管理を実現

詳細はこちらから

https://www.fujitecom.co.jp/products/iotlnl-c/

会社概要

会 社 名 ：フジテコム株式会社

代表取締役 ：森山 慎一

所 在 地 ：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町2-20

設 立 ：1961年3月

事 業 内 容 ：漏水検知機器の開発・販売、水インフラのDX支援、AI解析ソリューション提供

H P：https://www.fujitecom.co.jp

■問い合わせ先

フジテコム株式会社 営業推進グループ

電 話：03-5825-2588

メール：e-honbu@fujitecom.co.jp