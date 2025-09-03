第82回 ヴェネツィア国際映画祭に、多くのセレブリティがヴァレンティノを着用し登場

ヴァレンティノ ジャパン 株式会社コールマン・ドミンゴ（Colman Domingo）CREDITS: Valentino/Getty

ヴェネツィアで開催された第82回ヴェネツィア国際映画祭にて、多くのセレブリティがヴァレンティノ（Valentino）を着用し、レッドカーペットに登場しました。

コールマン・ドミンゴ（Colman Domingo）CREDITS: Valentino/ Getty

2025年8月31日（日）、ブランドアンバサダーを務める俳優のコールマン・ドミンゴは、amfAR（The Foundation for AIDS Research：米国エイズ研究財団）が主催するチャリティ ガライベント「amfAR Venezia 2025」に、クリエイティブ ディレクターのアレッサンドロ・ミケーレ（Alessandro Michele)が彼のために特別にデザインしたヴァレンティノのルックを着用し登場しました。

コールマン・ドミンゴ（Colman Domingo）CREDITS: Valentino/ Getty

9月2日(火）には、クリエイティブ ディレクターのアレッサンドロ・ミケーレが彼のために特別にデザインしたヴァレンティノのルックと、ヴァレンティノ ガラヴァーニのシューズを身にまとい、映画『Dead Man's Wire』のレッドカーペットに登場しました。

ヴァレンティナ・チェルヴィ（Valentina Cervi）CREDITS: Valentino/SGP Italia

2025年8月31日（日）、俳優のヴァレンティナ・チェルヴィは、アレッサンドロ・ミケーレによる2026年スプリングコレクションのルックをまとい、「Filming Italy Venice Award」に登場しました。

ダミアーノ・ディノチェンツォ (Damiano D'Innocenzo) CREDITS: Valentino/SGP Italia

2025年8月31日（日）、映画監督のダミアーノ・ディノチェンツォは、アレッサンドロ・ミケーレによる2025年フォールコレクションのルックを着用し、「Filming Italy Venice Award」のレッドカーペットに登場しました。

ロマーナ・マッジョーラ・ヴェルガーノ（Romana Maggiora）CREDITS: Valentino/SGP Italia

2025年9月1日(月)、俳優のロマーナ・マッジョーラ・ヴェルガーノは、アレッサンドロ・ミケーレによる2026年スプリングコレクションのルックに、ヴァレンティノ ガラヴァーニのアクセサリーを合わせ、『Portobello』レッドカーペットに登場しました。

ロマーナ・マッジョーラ・ヴェルガーノ（Romana Maggiora）CREDITS: Valentino/SGP Italiaロマーナ・マッジョーラ・ヴェルガーノ（Romana Maggiora）CREDITS: Valentino/SGP Italia

また同日9月1日(月)に行われた『Portobello』フォトコールには、2026年スプリングコレクションのルックに、ヴァレンティノ ガラヴァーニの「Panthea」バッグ、シューズ、アイウェアを合わせて登場しました。

ロマーナ・マッジョーラ・ヴェルガーノ（Romana Maggiora）CREDITS: Valentino/SGP Italiaロマーナ・マッジョーラ・ヴェルガーノ（Romana Maggiora）CREDITS: Valentino/SGP Italia

2025年8月29日（金）には、アレッサンドロ・ミケーレによる2025年フォールコレクションのルックに、ヴァレンティノ ガラヴァーニの「パンテア（Panthea）」バッグ、シューズ、そしてヴァレンティノ アイウェアを合わせた姿も披露しました。

