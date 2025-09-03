専門医のための臨床研鑽アプリ「ClinPeer」 新機能として専門医同士が治療の判断を学びあえる「症例検討」を開始

メドピア株式会社

メドピア株式会社（東京都中央区、代表取締役 兼 執行役員社長 CEO：後藤 直樹）は、本日、専門医のための臨床研鑽アプリ「ClinPeer」（https://clinpeer.medpeer.jp/）の新機能として、臨床判断を支援するサービスである「症例検討」の提供を開始しました。

本機能は、「治療選択に迷いやすい場面」をもとにした仮想症例で治療の選択肢を提示し、利用者ご自身の回答と他の医師の回答・コメントを比較できる、医師参加・知見共有型の新たなサービスです。本サービスはClinPeerアプリ限定で提供し（iOS／Android対応）、2025年9月時点の対象領域は肺がん・乳がんですが、今後順次拡大予定です。

「症例検討」の主な特長

１．治療選択に迷う「リアルな仮想症例」を厳選

医師監修のもと、臨床現場で実際に判断が分かれやすいケースや、最新エビデンスの導入が求められる領域を中心に、患者背景を織り込んだ精緻な症例を厳選して配信します。

２．その分野のエキスパート医師を含む専門医の治療選択とコメントを可視化

利用者は、症例に対する治療を選択後、他医師の回答分布と選択に紐づくエキスパート医師のコメントを確認できます。これにより、自身の判断との違いを比較し、意思決定プロセスの差異を学ぶことが可能です。

３．症例は週次で配信、中立的な環境下での回答集計・表示

関心領域に応じて、毎週新たな症例が配信されます。中立的な環境下で医師の回答を収集しており、実臨床に近いバイアスの少ないデータが可視化されます。

新機能提供の背景

現代のがん診療においては、ガイドラインだけではカバーしきれないグレーゾーンや、個別性の高い患者背景によって、治療判断に迷いが生じやすいという課題があります。「症例検討」は、そうした「迷い」の瞬間に着目し、他医師の知見から学ぶ機会を提供することで、臨床判断の質を高めることを目的としています。

専門医のための臨床研鑽アプリ「ClinPeer」について

「ClinPeer」は、国内外の論文のキュレーション、エキスパートによる寄稿、症例検討を通して、専門医の臨床研鑽を支援するアプリです。現在はオンコロジー領域にフォーカスし、がん診療に携わる医師にとっての「専門領域における臨床研鑽の場」となることを目指しています。

１．質の高い論文キュレーション

関心のある疾患を選ぶだけで、国内外の主要ジャーナルに掲載された論文を、独自の検索式と重み付けに基づいて厳選します。これにより、インパクトファクターの高い論文の要点が効率的に手元に届きます。

2. 充実した対応疾患領域

30診療科158疾患のカテゴリに対応しています。必要な領域の重要度の高い論文だけが厳選されて届くため、情報過多に悩むことなく、必要な情報にアクセスできます。

３．エキスパートによる論文解説・寄稿記事の展開

重要論文については、各領域の専門医による「論文解説」が提供され、その意義やエッセンスを深く理解できます。また、学会レポートや複数の医師による治療戦略に関するディスカッション記事など、臨床の参考になるオリジナル記事も充実しています。

４．関心領域が同じ医師の注目する論文ランキング

関心のある疾患領域が同じ他の医師が今週注目している論文のランキングを確認でき、重要論文の見逃し防止や、1週間の復習に活用いただけます（2025年9月時点：Web版でのみご利用いただけます）。

５．スマホアプリ、PCに対応

スマホやパソコンで利用できるため、いつでも、どこでもデバイスを選ばずに論文情報をチェックできます。移動中や診察の合間など、隙間時間を有効活用して情報収集が可能です。

