9月の分析テーマは「歯科医院にとっての“即戦力”人材」 ―『アポロニア21』に連載記事を掲載 ―

株式会社クオキャリア月刊『アポロニア21』2025年9月号・クオキャリア記事より抜粋

歯科業界の人材採用支援を行う株式会社クオキャリア（本社：東京都豊島区）は、歯科医院経営に関する総合情報誌『アポロニア21』25年9月号（発行：日本歯科新聞社）に、連載記事を掲載しています。

連載記事の概要

長年にわたり歯科業界の人材採用を専門的にサポートしてきた当社が、豊富なデータや経験を活かし、歯科人材の採用課題解決に向けた連載記事を複数のテーマでお届けしています。

9月号のテーマは「医院にとっての「即戦力」とは？」。

新卒歯科衛生士のための求人誌『しゃほかん』（発行：クオキャリア）および『就活BOOK』（発行：クオキャリア）で実施した掲載医院アンケートの結果を基に、歯科医院における即戦力人材について分析。新卒採用の重要性を解説しています。また、歯科医院経営者が新卒採用を行う具体的な理由もあわせてご紹介しています。

次号10月号では「スカウトメール」をテーマにした記事を掲載予定です。

掲載概要

月刊『アポロニア21』：https://www.dentalnews.co.jp/apollonia21/

※毎月1日発行（年間12冊）

月刊『アポロニア21』2025年9月号：https://dentalnews.shop/items/68a6c0fb162c123ca0a40383

クオキャリアの取り組み

月刊『アポロニア21』2025年9月号

クオキャリアでは、歯科採用市場の最新トレンドを読み解き、歯科医院の採用課題解決に貢献することを目指しています。

また当社では、歯科衛生士・歯科医師専門の求人サイトの運営をはじめ、求人情報誌の制作・発行、求人票の作成・発送代行など、採用活動を多角的に支援。歯科衛生士向けの合同就職説明会「DH就活フェス」や、歯科医師向けの合同就職説明会「MEETUP」の運営も行っており、歯科医院と求職者との出会いの場を提供しています。

クオキャリアは、今後も歯科採用市場に関するデータの集積・分析を続け、歯科医院と歯科求職人材とのより良質なマッチングの実現に努めてまいります。

■会社概要

【株式会社クオキャリアについて】

設立：2006年5月18日

本社：東京都豊島区南大塚3-46-3いちご大塚ビル6F

事業内容：歯科業界に特化した求人広告サービス

TEL：03-5927-9404

FAX：03-5927-9893

HP：https://www.quacareer.co.jp

当社は、歯科業界専門の求人サービス「クオキャリア」を2006年より展開。歯科医師・歯科衛生士専門の求人情報誌を制作し学校に配本する他、就活イベント・求人サイト運営、求人票の作成・発送代行を行っています。学校とのリレーションや複数メディアを活用した他にはない求人サービスとして、9,000超の歯科医療施設にご利用いただいています。また、求人の枠にとらわれず、奨学金制度創設や予防歯科に関する情報を発信する動画サイトの運営といった啓発事業などにも取り組んでいます。

■関連URL

●求人サービス紹介サイト https://info.quacareer.com

●歯科専門求人メディア「クオキャリア」 https://www.webqua.jp

●その他歯科情報メディア

＜キャリア支援＞

・歯科衛生士向け『クオキャリア pocket』 https://www.webqua.jp/pocket

・歯学部生向け『Quacareer BRUSH』 https://www.webqua.jp/brush

＜開業医インタビュー＞

・歯科経営者向け『歯科経営者100人の肖像』 https://www.webqua.jp/ism

＜予防歯科啓発＞

・一般向け『予防の歯医者さんTV』 https://haisyasan.tv

●SNS公式アカウント

・Instagram https://www.instagram.com/quacareer_dh

・X https://x.com/quacareer