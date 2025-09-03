学校向け体験型チームビルディング「Dragon Dash !」の運営主体が株式会社IKUSAに変更

インバイトジャパン株式会社

インバイトジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：大槻敦子）は、同社が企画・運営してきた学校向け体験型チームビルディング「Dragon Dash !」の運営主体を、2025年9月1日付で株式会社IKUSA（本社：東京都豊島区、代表取締役：赤坂大樹）に変更いたします。この事業譲渡により、Dragon Dash ! はより大規模で多様な展開が可能となり、参加者により充実した体験を提供してまいります。

事業譲渡の背景・目的

今回の事業譲渡は、Dragon Dash ! のサービスをさらに拡充・進化させることを目的としています。体験型イベントの専門企業である株式会社IKUSAの豊富な運営実績と大規模施設を活用することで、Dragon Dash ! の可能性を最大限に引き出し、より多くの方々に高品質な体験を提供できる体制を構築いたします。

株式会社IKUSAについて

株式会社IKUSAは「課題を見つけ、あそびで解決。」を企業理念に掲げ、体験型イベントの企画・運営を専門とする会社です。年間1,400件以上のイベント運営実績を持ち、最大700名を収容できる大規模会場「IKUSA ARENA」を保有しています。教育機関や企業向けに運動会やチャンバラ合戦などの体験型プログラムを提供し、参加者の絆を深め、学びを促進する独自のノウハウを蓄積しています。

譲渡によるメリット

今回の運営主体変更により、以下のメリットが期待されます：

インバイトジャパンの今後の事業展開

- Dragon Dash ! の大幅な拡充 IKUSAの豊富な運営経験と大規模会場「IKUSA ARENA」を活用することで、従来以上にスケールの大きなDragon Dash ! の開催が可能となります。- 体験型イベントのノウハウ活用 年間1,400件以上の実績に裏打ちされたIKUSAの企画・運営ノウハウにより、参加者満足度のさらなる向上を実現します。- 多用途展開の実現 教育機関での学習プログラム、観光地での体験型アトラクション、企業研修での利用など、Dragon Dash ! の活用範囲が大幅に拡大します。

インバイトジャパンは今後、法人向けの体験型謎解きチームビルディング「スーツケースミステリー」をはじめ、体験を通じて「大人の学び」を進化・深化させる研修プログラムの提供に注力してまいります。また、バイリンガルの強みを活かした外資系企業・インバウンド・MICE案件、そして「NINJA RACE」を基盤とした地方創生プロジェクトにも継続して取り組み、これらの分野でのサービス向上に専念いたします。

代表者コメント

インバイトジャパン株式会社 代表取締役 大槻敦子

「Dragon Dash ! は多くの学校の生徒様にご愛顧いただいてきた大切なプログラムです。今回、体験型イベントの専門企業であるIKUSAに運営をお任せすることで、より多くの方々により質の高い体験をお届けできると確信しております。インバイトジャパンは今後、『大人の学び』を深化させる研修プログラムや地方創生プロジェクトにより一層注力し、新たな価値創造に取り組んでまいります。」

株式会社IKUSA 代表取締役 赤坂大樹

「Dragon Dash ! は、参加者が主体的に挑戦し、仲間と協力しながら成長できる素晴らしいプログラムです。この大切なコンテンツを、体験型イベントの専門企業である私たちIKUSAがお預かりできることを大変光栄に思います。これまで培ってきたイベント運営のノウハウと全国での実績を活かし、より多くの生徒様に“心に残る体験”をお届けしてまいります。

また、インバイトジャパン様が取り組まれる『大人の学び』や地方創生のプロジェクトとも親和性を感じており、今後は両社の強みを掛け合わせることで、世代や地域を超えた新しい価値を共創していけると確信しております。」

会社概要

インバイトジャパン株式会社

所在地：東京都港区東麻布2-35-1 KCビル6F

設立：2015年1月

代表取締役：大槻敦子

事業内容：体験型アクティビティを通じて組織の成長と学びをデザインするチームビルディング専門企業。代表コンテンツ「スーツケースミステリー」をはじめとする謎解き・脱出ゲーム型体験を活用し、法人向け研修やチーム開発を支援。日英バイリンガルでの運営に対応し、多国籍チームや外資系企業、MICE・インバウンド案件にも強みを持つ。また「NINJA RACE」や「Hidden Secrets Journey」を通じ、地方自治体・観光団体・スポーツチームと連携し、地域活性化やインバウンド需要拡大にも貢献。さらに、BelbinチームロールやEQ診断などのフレームワークを組み合わせ、単発研修にとどまらず、年間プログラムやコンサルティング型の組織開発を展開し、「大人の学び」の進化・深化を支援している。

株式会社IKUSA

所在地：東京都豊島区東池袋3-20-21広宣ビル4F

設立：2011年

代表取締役：赤坂大樹

事業内容：「課題を見つけ、あそびで解決。」をミッションに掲げる「あそび総合カンパニー」。オリジナル企画数は100種類以上にのぼり、年間1,400件以上のイベントを運営、累計3,000社・56万人以上の参加実績を誇る。最大700名を収容可能な「IKUSA ARENA」を保有し、音響・照明・ステージ設備を備えた大規模イベントにも対応。教育機関や企業を対象に「戦国運動会」や「チャンバラ合戦」など多彩な体験型プログラムを展開し、エンターテインメントと学びを融合させたサービスを提供している。

施設：IKUSA ARENA（最大700名収容）

本件に関するお問い合わせ先

Dragon Dash ! に関するお問い合わせ

株式会社IKUSA 広報担当

TEL：03-5960-5193

Email：pr@ikusa.co.jp

インバイトジャパンの今後の事業に関するお問い合わせ

インバイトジャパン株式会社 広報担当

TEL：050-5491-5718

Email：tokyo@invitejapan.com