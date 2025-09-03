【創業25周年の感謝を込めて】カウネットでお得にお買い物が楽しめる「創業祭2025」期間限定で開催

株式会社カウネット

コクヨグループでEコマースサービスを提供する株式会社カウネット（本社：東京都港区／代表取締役社長：宮澤典友、以下「カウネット」）は、2025年10月2日（木）に創業25周年を迎えます。それに先立ち、日頃の感謝を込めて、9月1日（月）から10月31日（金）まで、カウネットWebサイトにおいて「創業祭2025」キャンペーンを実施します。

「創業祭2025」URL： https://www.kaunet.com/kaunet/campaign/anniversary2025.html

クーポンのご利用で対象のオフィス用品が最大30％OFFになるほか、条件達成でスタンプを集めて、抽選でお菓子をプレゼントするスタンプラリーを開催します。また、カウネットの創業25周年を記念して、コクヨの生活用品ブランド「KOKUYO Hibifull(コクヨ ヒビフル)」の新商品を数量限定で先行販売します。日頃ご利用いただいているお客様はもちろん、初めてカウネットをご利用いただく方にも楽しみながらお得にご参加いただける内容となっています。

■「創業祭2025」概要

１. 大感謝SALE

事務用品、生活用品、飲料食品などの対象商品がクーポン利用により最大30％OFFでご購入いただけます。

・期間：2025年9月1日(月)から10月31日(金)

２. スタンプを集めてお菓子をゲット！

商品のご購入やレビュー投稿、アンケートへご回答といった９つのミッションをクリアしていただくことで最大25個のスタンプを集めるスタンプラリー企画です。集めたスタンプの数に応じて、豪華なお菓子セットが当たる抽選にご参加いただけます。さらに、25個すべて集めた方は追加抽選で10,000円相当のコンプリート記念品をプレゼントします。

・期間：2025年9月2日(火)から10月31日(金)

・スタンプ5個：500円相当のお菓子セット(300オフィス)

・スタンプ15個：1,500円相当のお菓子セット(500オフィス)

・スタンプ25個：2,500円相当のお菓子セット(1,000オフィス)

・スタンプ25個＆追加抽選：10,000円相当のお菓子セット(10オフィス)

３. コクヨの新商品を数量限定で先行販売！

コクヨの生活用品ブランド「KOKUYO Hibifull」の新商品より、フローリングワイパーとウェットシートのお得なセット商品を数量限定で先行販売します。力が入れやすいグリップと高密着ヘッド、独自配合薬液のウェットシートにより、職場特有の靴跡汚れ・飲みこぼし・泥汚れを軽い力で素早く除去。人間工学に基づいた設計で腰への負担を軽減し、毎日の職場掃除をラクにします。

・期間：2025年9月3日(水)から10月31日(金)

・商品名：

文具のコクヨが本気で消しやすさにこだわった軽い力でスルッと落とせるフローリングワイ

パー＋職場の靴跡汚れさえも落とせるフローリングワイパー用ウェットシートセット

・価格：1,865円(税込)

・先行販売特設ページ：https://www.kaunet.com/kaunet/grp/K0025/45090/

・「創業祭2025」ページ：https://www.kaunet.com/kaunet/campaign/anniversary2025.html

※スタンプラリーはエントリー制で、カウネットサイト内で事前登録が必要です。

※抽選はスタンプ獲得数に応じたセグメント別に実施します。

より多くのスタンプを獲得された方ほど、豪華な賞品の抽選にご参加いただけます。

※スタンプラリーのスタンプの反映は条件達成の翌日以降となります。

※スタンプラリーの賞品の発送はキャンペーン終了後1か月以内を予定しています。

※本記載の情報は発表日現在の情報です。予告なく変更する可能性がございます。

あらかじめご了承ください。

＜カウネットについて＞（https://company.kaunet.com/）

カウネットでは、テクノロジーとクリエイティビティで、全ての働く人に価値ある体験を生み出す取り組みを推進しており、超大企業から中小事業所まで、規模に関わらずお使いいただけるＥコマースプラットフォームを提供しています。クラウドで管理購買システムとしてお使いいただける「べんりねっと（https://www.benrinet.com/）」、素早く簡単にネットで購入いただける「カウネット（https://www.kaunet.com/）」は、長年にわたり多くのお客様のご支持をいただいております。