ベトナム国ハノイ市最大の大規模下水処理場が完工

2025年9月3日

JFEエンジニアリング株式会社（社長：福田 一美、本社：東京都千代田区）は、月島JFEアクアソリューション株式会社（社長：鷹取 啓太、本社：東京都中央区）との共同企業体でベトナム国ハノイ市より受注した同市最大規模のエンサ下水処理場[※]を完工しました。両社は本プロジェクトにおいて詳細設計、施工を担当、2025年5月に工事を完了し、8月21日に完工式が盛大に執り行われました。

ベトナム国では、急激な経済成長に伴い都市化が進み、生活排水による河川の水質汚濁が深刻化しており、下水処理施設の整備が急務となっています。下水道普及率2050年100%の目標を掲げていますが、都市部の下水処理率は、20%と低水準にとどまっています。

本プロジェクトは、窒素およびリンの高度除去機能を備え、処理能力270,000㎥/日（対象人口：約100万人規模）を有する同国の目標達成に欠かせない下水処理施設の建設プロジェクトです。2019年に着工し、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響下においても工事が継続され、約6年の工期を経て竣工しました。

建設資金には独立行政法人 国際協力機構（JICA）の円借款が提供されています。水処理技術については高速ろ過、建設技術については電磁探査付推進工法など本邦技術を随所に取り入れ、質の高いインフラ輸出を実現しました。

当社は今後も、海外マーケットにおける上下水処理プラントのリーディングカンパニーとして、本邦技術やこれまで培ったノウハウや経験の提供を通じ、海外諸国の生活環境の改善に貢献するとともに、持続可能な社会の実現に取り組んでまいります。

※ ハノイ市最大の大規模下水処理場を受注 | ニュースリリース | JFEエンジニアリング 株式会社(https://www.jfe-eng.co.jp/news/2018/20181217.html) ご参照

■受注概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/61878/table/137_1_4180f45318027feb4fbc36c7539191ac.jpg?v=202509040625 ]

■式典の様子

■エンサ下水処理場全景

