AI×プロダクト開発、“正解のない時代”に挑む実践者60名以上が登壇。大規模テックカンファレンス開催。──株式会社YOUTRUST

株式会社YOUTRUST

日本のキャリアSNSおよびネットワークリクルーティングサービスの「YOUTRUST」を開発・運営する株式会社YOUTRUST（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：岩崎由夏）が開催する、「プロダクトヒストリーカンファレンス2025」の概要をお知らせします。

▼プロダクトヒストリーカンファレンス2025イベントサイト：https://lp-prohis.youtrust.jp/(https://lp-prohis.youtrust.jp/)

開催背景

「プロダクトヒストリーカンファレンス2025（通称：プロヒス2025）」は、AIの進化とともに複雑化するプロダクト開発の現場に光を当て、挑戦・試行錯誤・意思決定の裏側を実践者の言葉で紐解くテックカンファレンスです。

2025年のテーマは「AI×プロダクト開発、混沌と未来」。

PdM・エンジニア・デザイナー・VPoE・CTO・CPOなど、プロダクトづくりの最前線に立つリーダーたちが登壇し、リアルな現場知と未来への展望を共有します。

皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

〈開催概要〉

名称：プロダクトヒストリーカンファレンス2025（#プロヒス）

日程：2025年9月19日（金）・20日（土）

開催形式：オフライン会場＋オンライン配信（一部）

会場：東京ミッドタウン ホール＆カンファレンス（六本木）ホールA

（〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-1）

主催：株式会社YOUTRUST

参加費用：無料

参加申込：イベントサイト(https://lp-prohis.youtrust.jp/)よりエントリーください

〈注目ポイント〉

・登壇者は60名以上、CTO／CPO／PdMなど多彩な実践者が登壇

・スポンサー企業は約60社、スタートアップ～大手企業まで広く参画

・AI時代のプロダクト開発に関する実践知・組織戦略論が集結

・スポンサーブースでスタンプを集めて豪華ノベルティプレゼント

・YOUTRUST Studio連動特集企画を予定（インタビュー記事等）

ご登壇者からのコメント

▼9/20(土) オープニングセッションご登壇株式会社BuySell Technologies 取締役CTO /日本CTO協会代表理事今村雅幸 様（ @kyuns(https://x.com/kyuns) ）

BuySell Technologiesは、生成AIをかなり積極的に活用している組織だと自負しています。プロダクトへの組み込みはもちろん、組織として生成AIを活用するための勉強会やワークショップを定期的に開いているので、話を聞きに来るだけでも新しいインサイトが得られるはずです。生成AIはプロダクト開発にとって最高の追い風であり、エンジニアにとって新しいチャンスが生まれている時代です。

このカンファレンスで、AI時代におけるプロダクト開発のリアルな話や、今後の可能性について一緒に議論できることを楽しみにしています！

▼9/19(金)セッションご登壇株式会社カオナビ エキスパート(フロントエンド)鈴木僚太 様（ @uhyo_(https://x.com/uhyo_) ）

AI活用というと、そのメリットばかりが強調される傾向がありますが、実際の現場ではさまざまな苦しみや課題も生まれています。 特に、開発をAIに委ねた結果、個人情報の流出を招いてしまう可能性が注目されています。 AIの使用には常にリスクがつきまとい、最悪の場合にはプロダクトや事業そのものを揺るがしかねません。 「プロダクトヒストリーカンファレンス2025」では、AI活用の成功談だけでなく、失敗談や潜む危険性にも光を当てていただきたいと考えています。 そうすることで、より多くの学びや未来への指針が得られることを心より願っております。

▼9/20(土)LTご登壇コミューン株式会社 執行役員 CTO上野大貴 様（ @anoChick(https://x.com/anoChick) ）

AIはプロダクト開発において、もはや効率化の道具にとどまらず、価値創造の基盤となりつつあります。また、新しいビジネスや体験を切り拓く一方で、権利に関する衝突や責任ある活用といったさまざまな課題にも直面しています。だからこそ、私達はAIと人とのより良い関係を模索し、多くの人が幸福に生きられる未来をデザインすることが求められると考えています。今回のカンファレンスが、参加される皆さまと共に、AIと人とのより良い関係を模索し、持続的で豊かな未来を描くきっかけとなることを願っています。

▼9/20(土)セッションご登壇株式会社GenerativeX 執行役員CTO小坂佳範 様（ @wawoon_jp(https://x.com/wawoon_jp) ）

生成AIを用いたプロダクト開発では、個々のエンジニアの役割が一層大きく、開発メンバーが顧客と直接対話して価値仮説を磨くことが重要になっています。優れた人材がAIを使いこなし、創造性を発揮し全速力で開発できる環境づくりも欠かせません。私たちはそのような組織作りに取り組みつつ、8月にリリースしたコーディングエージェント「開発係長」を皮切りに、エンタープライズ向けSaaSシリーズの実装を進めています。AIエージェント開発で直面した課題や実践知も積極的に共有いたします。本カンファレンスの開催を心よりお喜び申し上げます。また皆様との出会いを楽しみにしております。

セッションのご紹介（一部）

AIを取り巻く混沌の中で生まれる新たな価値、組織の変革、開発プロセスのアップデートなど、現場で起きている“リアル”をあらゆる角度から共有します。セッションは、「AI×開発」「プロダクト組織とカルチャー」「経営とテクノロジー」「PMFとスケール」「失敗と意思決定」など多彩なテーマで構成。過去と未来のあいだで生まれる試行錯誤や挑戦の軌跡が交差する、刺激と学びに満ちた2日間をお届けします。

スポンサー企業ご紹介（一部）

グローバル企業から国内メガベンチャー・スタートアップ企業まで、約60社が本カンファレンスに賛同し、協賛決定。プロダクトヒストリーカンファレンス2025には、AIやプロダクト開発の最前線で活躍する企業約60社がスポンサーとして参加予定です。グローバルテック企業から、日本を代表するメガベンチャー、次世代を担うスタートアップ企業まで、業界を横断した支援が集まっています。

※2025年8月31日時点で掲載確認が取れている企業様の一覧となります。今後追加の予定もございます。

ブーススタンプラリーのノベルティご紹介（一部）

会場内では、協賛企業の魅力に触れながら交流を深めていただける「スタンプラリー企画」を実施します。スポンサー各社のブースを巡りスタンプを集めていただくと、豪華ノベルティをプレゼント。企業との対話を通じて、AI×プロダクト開発における最新の取り組みや思考に触れられる機会となっています。気になる企業と直接話ができるこの機会を、ぜひお楽しみください。

YOUTRUST Studio連動特集「プロダクト開発のリアル」を公開

YOUTRUSTが運営するメディア「YOUTRUST Studio(https://youtrust.jp/studio)」では、「プロダクトヒストリーカンファレンス2025」の開催に先駆け、連動特集企画を展開いたします。9月の特集テーマは「AI×プロダクト開発のリアル～過渡期を生きる開発者たち～」。AIの進化に向き合うプロダクト開発の現場に迫り、最前線で活躍する実践者たちの“試行錯誤”にフォーカスした記事をお届けします。特集記事は、9月5日（金）より順次公開予定です。ぜひご注目ください。

「プロダクトヒストリーカンファレンス2024」ダイジェスト

昨年2024年11月に開催した、プロダクトやサービス開発の軌跡から学びを深めるテックカンファレンス。エンジニアを中心に、ゲスト・スポンサー合わせてのべ1,000名超が参加。参加者同士をはじめ、登壇者・ブース出展企業との交流も活発に行われました。



※参考：「プロダクトヒストリーカンファレンス2024」イベントサイト(https://lp-prohis.youtrust.jp/2024/)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=lUIxuqug_FI ]

■ 日本のキャリアSNS『YOUTRUST』について

YOUTRUST（ユートラスト）は、日本で働くすべての人のためのキャリアSNSです。このプラットフォームは、仕事仲間とのつながり形成、プロフィールの掲載、タイムラインへの投稿、副業や転職意欲の共有などを通じて、新たな出会いを創出する場として活用いただけます。

友人・知人とのつながりはもちろん、コミュニティへの参加をきっかけにネットワークを広げることでキャリアの可能性を切り拓いていける、ネットワーク型のプラットフォームです。

法人向けには、独自のタレントプールから未来の仲間を採用できるネットワークリクルーティングサービスを提供しています。カンパニーページでの会社紹介、募集の掲載、タレントへのスカウト送信、採用広報のコンテンツ企画など、最適なコミュニケーションで採用成果の最大化を目指して伴走します。

サービスページ：https://lp.youtrust.jp/

iOSアプリ：https://apps.apple.com/jp/app/youtrust/id1535785012

Androidアプリ：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.youtrust.youtrust

採用企業様向けページ：https://lp.youtrust.jp/recruiter

