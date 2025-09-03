【観覧者募集】〈京都映画企画市〉10/4 公開プレゼンファイナリスト決定！オリジナル時代劇の新企画誕生の瞬間を目撃
特定非営利活動法人映像産業振興機構（略称：VIPO［ヴィーポ］、理事長：松谷孝征、東京都中央区）は、京都府と共同で実施する第17回「京都映画企画市 -Kyoto Film Pitching-」を開催いたします。
本事業は、時代劇の拠点である京都発、オリジナル時代劇・歴史劇ジャンルの映画企画コンテストです。毎年、第一線で活躍する映画人を審査員に迎え、応募企画の中から書類審査にて公開プレゼンテーションに進む企画【ファイナリスト】を選出しています。公開プレゼンテーションで優秀映画企画に選ばれた1企画には、パイロット版映像（短編）制作の権利を付与いたします。
≪ファイナリスト5企画（作品五十音順／敬称略）≫
『語り薬帖』（かたりぐすりちょう）
緑茶麻悠（りょくちゃ まゆ）監督／脚本
佐伯龍蔵（さえき りゅうぞう）監督／脚本
『Silver Beach シルバービーチ』（しるばーびーち）
エハラ・ヘンリー（えはら へんりー）映画監督
『椿の供え』（つばきのそなえ）
ヘフェリン・優美 (へふぇりん ゆみ）プロデューサー
ヘフェリン・ケビン（へふぇりん けびん） 監督
『人斬り浅右衛門の弟子』（ひときりあさえもんのでし）
井上朝陽（いのうえ あさひ） 企画／監督
『藍花のころ』（らんかのころ）
永岡 俊幸（ながおか としゆき）監督／脚本
ファイナリストたちのプロフィールはこちら :
https://www.vipo.or.jp/news/47290/
第17回「京都映画企画市」映画企画コンテスト 開催概要
【日 時】 2025年10月4日（土） 13:30～16:30（予定） ※一般受付開始13:20～
【会 場】 ハートピア京都 大会議室（京都府立総合社会福祉会館）
【評価者】
・犬童一心氏（映画監督）
・矢島 孝氏（松竹 プロデューサー）
・和田 隆氏（映画評論家／プロデューサー）
【内 容】
・書類選考を勝ち進んだファイナリスト達による企画プレゼンテーション
・『引かれ者の小唄』2024年度優秀映画企画パイロット映像 完成披露上映
・審査結果発表
【観覧方法】下記公式HPよりお申込みください（事前予約制・無料）
【申込締切】2025年10月2日（木）正午まで
観覧のお申込はこちら :
https://kyotofilmpitching.jp/presentation/
【主 催】 京都府、特定非営利活動法人映像産業振興機構
【共 催】 KYOTO Cross Media Experience 実行委員会
【後 援】 経済産業省近畿経済産業局
【協 力】 東映株式会社京都撮影所、株式会社松竹撮影所、株式会社東映京都スタジオ、
京都文化博物館、一般社団法人日本映画製作者連盟、
一般社団法人日本映画テレビプロデューサー協会、全国映画教育協議会
【お問い合せ先】
京都映画企画市 -Kyoto Film Pitching- 事務局（特定非営利活動法人映像産業振興機構［VIPO］内）
e-mail：kyoto.office@vipo.or.jp