株主優待BPOサービス「第24回 【東京】総務・人事・経理Week 秋 総務サービスEXPO」に出展いたします

ナカバヤシ株式会社は、9月10日（水）～12日（金）に幕張メッセで開催される、バックオフィス・経営者向け展示会「第24回 【東京】総務・人事・経理Week 秋 総務サービスEXPO」に出展いたします。

イベントに関して

本展示会は「総務DX・BPO」「社用車関連」「事務用品・IT機器」「SDGs推進・環境配慮」など、総務向けの製品・サービスが一堂に集結する展示会です。

展示内容

当社ブース（ブース番号:7-2）では、株主優待BPOサービス(https://kabu.ncl-service.net/)として大きく以下４つのサービスをご紹介いたします。

- Webシステム構築・運用：優待申込用Webサイトの設計・開発（スマホ対応）、株主番号による認証、管理画面、多言語対応- データプリントサービス：案内状・申込書等の印刷、デザイン制作、ナンバリング・バーコード対応- コールセンター・事務局運営：株主対応窓口（電話・メール）の設置、申込受付・内容照合、問い合わせ対応- 金券・ギフト発送対応：各種金券・ギフトの用意、各種デジタル金券発行システム連携

当社の株主優待BPOサービス(https://kabu.ncl-service.net/)はWebシステム・郵送・電話対応を一元管理し、株主様の利便性向上と企業のコスト削減を同時に実現します。

また、Webシステムと印刷物の連携により、デジタル・アナログ両方に対応する柔軟なサービスが特徴です。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/98606/table/181_1_b2ec8c139eb73b873c0863445cbe9d01.jpg?v=202509040625 ]

