アプリゲーム『AKB48のどっぼーん！ひとりじめ！』5周年イベントにおけるTikTok広告の受注に関するお知らせ

アジャイルメディア・ネットワーク株式会社

アジャイルメディア・ネットワーク株式会社（以下「AMN」、本社：東京都港区）は、株式会社RedGames（本社：東京都港区）より、アプリゲーム『AKB48のどっぼーん！ひとりじめ！』の5周年記念イベントに伴うTikTok広告運用業務一式を受託いたしました。

本業務では、ゲームに参加しているAKB48メンバー全員の広告動画編集、およびTikTok広告の運用を一括して受注しており、当社のTikTok広告運用ノウハウと、エンタメ領域におけるファンマーケティングの強みが高く評価された結果と考えております。

プロジェクト概要

イベント名：『どっぼーん！5周年特別ライブ争奪戦！』

イベント実施期間：2025年8月30日～9月30日

業務内容：

・AKB48全参加メンバーの広告動画編集

・TikTok広告アカウントの開設・配信設定・ターゲティング戦略策定

・効果測定レポートの納品

本件受注の意義

TikTok広告領域での収益拡大

本件は、当社が進めるTikTok広告支援事業の一環であり、動画編集・広告配信・レポーティングまでを一括受託するモデルです。

近年のTikTok広告需要の高まりを背景に、今回のようなSNS広告特化型のエンタメ案件受託が増加傾向にあり、今後も継続的な収益基盤となる見込みです。

グループシナジーとの接続

当社子会社である株式会社BEBOPに所属するタレントや、ファンマーケティング支援事業とのシナジーにより、単発案件に留まらず、タレント活用・ファンコミュニティ運営・ライブイベントとの連動など、新たな収益機会も期待されます。

今後の拡張性

本プロジェクトを通じて得た運用実績をもとに、今後は他のアプリゲーム、アイドル系IP、VTuberコンテンツとの広告案件拡大を目指してまいります。すでに複数のエンタメ系パートナー企業からの相談も受けており、TikTok広告運用領域を当社の成長ドライバーの一つと位置付けております。

今後の展望

当社は、ファンとブランド、ファンとコンテンツをつなぐ“共創型マーケティング企業”として、今後もエンタメ領域をはじめとしたSNS広告支援を強化してまいります。

本件を皮切りに、TikTok広告市場でのプレゼンス向上と、収益の柱となる新規事業創出を図ってまいります。

●株式会社RedGames「AKB48のどっぼーん！ひとりじめ！」

https://redgames.jp/akb/

【本件に関するお問い合わせ】

アジャイルメディア・ネットワーク株式会社

担当：藤原

E-mail：info@agilemedia.jp

Tel：03-6435-7130