アプリゲーム『AKB48のどっぼーん！ひとりじめ！』5周年イベントにおけるTikTok広告の受注に関するお知らせ
アジャイルメディア・ネットワーク株式会社（以下「AMN」、本社：東京都港区）は、株式会社RedGames（本社：東京都港区）より、アプリゲーム『AKB48のどっぼーん！ひとりじめ！』の5周年記念イベントに伴うTikTok広告運用業務一式を受託いたしました。
本業務では、ゲームに参加しているAKB48メンバー全員の広告動画編集、およびTikTok広告の運用を一括して受注しており、当社のTikTok広告運用ノウハウと、エンタメ領域におけるファンマーケティングの強みが高く評価された結果と考えております。
プロジェクト概要
イベント名：『どっぼーん！5周年特別ライブ争奪戦！』
イベント実施期間：2025年8月30日～9月30日
業務内容：
・AKB48全参加メンバーの広告動画編集
・TikTok広告アカウントの開設・配信設定・ターゲティング戦略策定
・効果測定レポートの納品
本件受注の意義
TikTok広告領域での収益拡大
本件は、当社が進めるTikTok広告支援事業の一環であり、動画編集・広告配信・レポーティングまでを一括受託するモデルです。
近年のTikTok広告需要の高まりを背景に、今回のようなSNS広告特化型のエンタメ案件受託が増加傾向にあり、今後も継続的な収益基盤となる見込みです。
グループシナジーとの接続
当社子会社である株式会社BEBOPに所属するタレントや、ファンマーケティング支援事業とのシナジーにより、単発案件に留まらず、タレント活用・ファンコミュニティ運営・ライブイベントとの連動など、新たな収益機会も期待されます。
今後の拡張性
本プロジェクトを通じて得た運用実績をもとに、今後は他のアプリゲーム、アイドル系IP、VTuberコンテンツとの広告案件拡大を目指してまいります。すでに複数のエンタメ系パートナー企業からの相談も受けており、TikTok広告運用領域を当社の成長ドライバーの一つと位置付けております。
今後の展望
当社は、ファンとブランド、ファンとコンテンツをつなぐ“共創型マーケティング企業”として、今後もエンタメ領域をはじめとしたSNS広告支援を強化してまいります。
本件を皮切りに、TikTok広告市場でのプレゼンス向上と、収益の柱となる新規事業創出を図ってまいります。
●株式会社RedGames「AKB48のどっぼーん！ひとりじめ！」
https://redgames.jp/akb/
