ロイロノートの新機能発表イベント、アーカイブ動画を公開！

株式会社LoiLoは、8月20日（水）に開催した「新機能発表・体験会 2025年夏」のアーカイブ動画を公開しました。新たに公開された先生向けお役立ち情報サイトや、クラス全員分の共有ノートを一括作成できる機能など、ロイロノート・スクールの便利な新機能と活用法をご紹介しています。

新学期の授業づくりに役立つ内容が満載です！ぜひご覧ください。

「ロイロノート・スクール 新機能発表・体験会 2025年夏」

https://youtu.be/V-30wwrPQ_M(https://youtu.be/V-30wwrPQ_M)

ご紹介した新機能

先生向けお役立ち情報サイト

・授業案、素材・教材、事例等のお役立ち情報をまとめたサイト

・カテゴリでの絞り込み

オブジェクト消しゴム

・手書きの線や文字ワンクリックで削除

・ピクセル消しゴムとの違い

生徒別共有ノート

・クラス全員分の共有ノートを一括作成

・ノートごとの共有設定

ロイロノート・スクールについて

ロイロノート・スクール（※）は、小学校から大学まで、すべての教科で使える協働学習・授業支援プラットフォームです。容量無制限で、学習資料や思考プロセスを記録でき、子どもたちの「考える力」や「学ぶ力」を育みます。資料のやりとりや提出物の管理、思考ツールを活用した深い学び、協働編集による相互参照、自動採点テスト、AIによる高精度なWebフィルタなど、多彩な機能で「個別最適な学び」と「協働的な学び」の両立、教員の負担軽減を実現します。マルチプラットフォーム対応で、国内外約1万4000校、毎日280万人以上に利用されています。詳しくはWebページをご覧ください。

https://n.loilo.tv/ja

