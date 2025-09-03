AIを活用した新サービス『Cateras Core(TM)（カテラス・コア）』を提供開始。“やりがい”を設計する、これからの「パフォーマンスデザイン」SaaS

株式会社あしたのチーム

人事評価制度の構築・運用・クラウド化で “人と組織の成長” を支援する株式会社あしたのチーム（本社：東京都中央区、代表取締役社長 CEO：赤羽博行、以下「あしたのチーム」）は、働く人の“やりがい”を軸に据えた新サービス、パフォーマンスデザインSaaS『Cateras Core(TM)（カテラス・コア）』を2025年10月1日より提供開始いたします。

本サービスは、生産性向上、人材育成、エンゲージメント向上などの課題を持つ経営者・人事担当者・管理職の方にご活用いただくことを想定し、従業員一人ひとりがもっと「自分らしく」「意味を持って」働くことで、人と組織の持続的な成長を実現することを目的に開発しました。目標・行動・成長のサイクルを自ら“設計”する「パフォーマンスデザイン」の考えで独自開発したAIが、従業員の志向性やキャリアビジョンをもとに目標設定をサポート。従業員の内発的動機を引き出し、“成果を出し続けられる仕組み”をつくります。

既存の人事評価クラウド『Cateras 人事評価(TM)』に続く、企業の“働く環境”を統合的に整え、組織成果を最大化する『Cateras(R)』シリーズの中核をなすプロダクトです。

Cateras Core(TM) WEBページ :https://www.ashita-team.com/cateras-core/

開発の背景

近年、柔軟な働き方やDX推進によって「働きやすさ」は整いつつあります。しかしその一方で、多くの企業では目標が「上司に言われて書かされるもの」となり、従業員自身が成長や目標達成にワクワクできず、形骸化してしまう課題がありました。

あしたのチームは4,000社以上の人事課題に向き合う中で、「自ら描いた目標に意味を見いだし、主体的に挑戦する従業員こそが最も高い成長意欲を持ち続け、ハイパフォーマンスをあげ続ける」という事実を確認。

そこで「書かされる目標」から「自分で描く目標」へ転換する仕組みとして、人事評価制度の構築・クラウド化で培った知見を活かしたパフォーマンスデザインSaaS『Cateras Core(TM)』を開発しました。

『Cateras Core(TM)』の特徴

●「書かされる目標」から「自分で描く目標」へ。目標・行動・成長のサイクルを自ら“設計”する「パフォーマンスデザイン」

従来の目標管理制度は上司から一方的に求められるKPIや形式的に書かされる目標に、従業員自身が達成意欲を感じられず、形骸化しがちでした。その問題解決のため『Cateras Core(TM)』は従業員の内発的動機を引き出す「パフォーマンスデザイン」にフォーカスしました。

目標に「意味づけ」をし、必要なスキルや具体的な行動と紐づけることで、従業員が自律的に成果を出し続けられるサイクルを設計します。

●従業員の志向性やキャリアビジョンをもとにAIが目標を設計。会社の期待とすり合わせ、人と組織の成長をサポート

「パフォーマンスデザイン」の考えのもと独自開発したAIが個人の目標設定をサポート。本人の「強み」・「ワクワク」といった志向性やキャリアビジョンに基づいて「なりたい自分」から逆算した目標を提案します。さらに「会社の期待」もインプットし、「本人のWill」とすり合わせた目標を設計するため、確実な成果・評価へと導きます。従業員と会社がともに成長し続ける環境づくりを支援します。

●行動・振り返り・フィードバックをひとつながりに。称賛・学びの文化が根づき、自律的な挑戦・成長意欲に火をつける

上司やメンバーとのコミュニケーションを活性化するフィードバック機能と、行動・スキルの変化を定期的に振り返る機能により、従業員は自身の成長を実感できます。互いに称賛し高め合う文化を醸成し、新たな挑戦へとつなげます。

●月額2万円からのミニマム設定

最小利用単位は1～25人・月額20,000円（税別）から。チーム・グループ単位でのご利用も可能です。

『Cateras Core(TM)』の機能

●目標設定

AIが「個人のWill」と「会社の期待」をすり合わせ、本人が本当に納得し“挑戦したくなる目標”を提案。

●スキル可視化

今あるスキル・習得したいスキルを可視化。

●アクション設計

目標達成に必要な行動を提示し、迷いをなくすことで挑戦への第一歩を後押し。

●アクションログとスキルの自動連携

日々のアクションがスキル向上に結びつくことを可視化。継続的なやりがいと成長意欲を生み出します。

●振り返り

目標達成度や成長をデータやイラストで可視化することで、「もっとやりたい」という次の挑戦心に火をつけます。

●フィードバック

コメント形式の手軽な承認・称賛が、挑戦の背中を押す日常のエネルギーに。社内の人にアドバイスを求めることも可能です。

『Cateras Core(TM)』概要

・サービス名：パフォーマンスデザインSaaS 『Cateras Core(TM)（カテラス・コア）』

・提供開始日：2025年10月1日（水）

・料金プラン：20,000円（税別）／月～ （※ユーザー数25人までのプランの場合）

※利用形態・人数規模に応じて個別見積

・提供形態：クラウド（SaaS）

・対象企業：中小企業から大企業まで幅広く対応。チーム・グループ単位でもご利用いただけます。

詳細を見る :https://www.ashita-team.com/cateras-core/

■ 『Cateras Core(TM)』に関するお問い合わせ先

お問い合わせフォーム：https://www.ashita-team.com/cateras/form/contact.php

パフォーマンスデザインプラットフォーム『Cateras(R)』について

『Cateras(R)』はあしたのチームが目指す“働く誰もが、主人公に”を実現するために開発した人事SaaSブランドです。

キャリアは自分で設計してこそ熱量を持てるもの。一方でキャリアはひとりで築けるものではありません。

『Cateras(R)』の由来は“キャリアの可能性を照らす”。人と組織がともにキャリアをつくる「パフォーマンスデザイン」の考えに基づいたサービスを提供いたします。

＜『Cateras(R)』ブランドのサービス＞

・人事評価クラウド『Cateras 人事評価(TM)』

・パフォーマンスデザインSaaS『Cateras Core(TM)』

Cateras(R) WEBページ :https://www.ashita-team.com/cateras/

■株式会社あしたのチーム 代表取締役社長 CEO 赤羽博行 コメント

少子高齢化による人手不足でいかに生産性を上げるかが課題となる中、企業が成長を続けるには従業員一人ひとりの価値と可能性を最大限に引き出すことが不可欠です。『Cateras Core(TM)』は、“キャリアの可能性を照らす”という『Cateras(R)』の理念のもと、従業員と組織の両方が継続的に成長する仕組みを提供します。

「働く」を「冒険と成長の物語」へと変えるために、多くの企業と共に歩んでいきたいと考えています。

■会社概要

会社名 ：株式会社あしたのチーム

代表者 ：代表取締役社長CEO 赤羽博行

所在地 ：東京都中央区銀座 6-10-1

事業内容：・人事評価制度の構築・運用「あしたのチーム(R)」

・人事評価クラウド「あしたのクラウド(R) HR」

・1on1 コーチング「あしたのコーチ(TM)」

・パフォーマンスデザインプラットフォーム「Cateras(R)」

設立 ：2008 年 9 月 25 日

HP ：https://www.ashita-team.com