億女神が続々誕生！ 話題の自己啓発書『億女神スパイラル』、発売忽ち重版決定。出版記念講演会は500名超えの観客と共に大盛況。

株式会社飛鳥新社

株式会社飛鳥新社（所在地：東京都千代田区、代表取締役：土井直久）は、「好き」を「思いのままの豊かさ」に変えるメソッドを伝える書籍『億女神スパイラル』を重版いたしました。

出版記念講演会は満員を超える500人以上が熱狂！ 参加者からは「人生が変わる」との声

2025年8月22日(金)に開催された出版記念講演会には、満席の500名を超える観客が参加し、会場は終始熱気に包まれました。

銀座まるかん柴村グループの柴村恵美子さんとの対談を聞き入った参加者からは、「本を読んで終わるのではなく、著者のYURIさんの言葉を直接聞くことで、より深い学びと気づきを得ることができた」「明日から人生が変わる気がする」といった感動の声が多数寄せられました。

語られた具体的なノウハウと、聴衆一人ひとりの真剣な眼差しが重なり合い、会場は熱気に満ちた交流の場となりました。

この講演会が追い風となり、本書の売上はさらに加速しています。

読者からの感想も続々と届き始めています！

本書は、今からすぐできること、大事なポイントが、赤線ラインがひいてあるので、とってもわかりやすいです。

自分の本心がわからない、自分の気持ちを後回しにしてきた自分には、『ぶっちゃけ、私はどうしたい？』の言葉を問いかけていきます！

本を読み終わったあと、ふわっと心が軽く、あたたかな気持ちになれました。

子どもたち、後世に伝えたい本です。

読み終わって思わず『ありがとう』と感謝が溢れ、一生のお守りになる1冊です。

本気の愛が込められており、読むだけでそのエネルギーをダウンロードできる、そんな素晴らしい本です。内容もとてもわかりやすく、大切な人にも届けたい！この本に出逢えて本当に良かった！！！

何者でもない私たちが、どうやって進んでいけばよいのか、スモールステップで教えてくださっています。これならできる！と思うものばかりです。

私も素直に実践していったら、急に思いもよらないところから、人生の方向転換が起きそうなことが舞い込んできました！

愛もお金もエネルギーも循環させるコツが詰まった本でした。わかっているけど変われないと行き詰まっている人にこそ読んで欲しい一冊です。素直で純粋な人が豊かになることをこの本が教えてくれました。実践した結果、売上がどんどん上がり始めています。世のパパにも、ぜひ読んでほしいです。

■資格も職歴もコネもお金も何もない。「普通の私」が、たった2年で億を達成！

本書は、夫の突然の死とともに1400万円の借金を背負い、3児のシングルマザーのYURIが、職歴なし、起業し、わずか3年で年商3億円を超えるまでに成長した自身の体験をもとに、誰もが「自分らしく豊かになる方法」を丁寧に解説した自己啓発書です。

『億女神スパイラル』は、単なる財テクやお金を稼ぐための本ではありません。

あなたが人生をより豊かに生きていくため、信頼できる仲間を作り、好きなことを仕事にして、一緒に豊かに稼いでいく。

誰かの真似をするのではなく、“自分らしい豊かさ”を築きたいと願うすべての人へ。

「人生は何度でも、創り直せる」--そう信じられるようになる新時代の女性バイブルとなる一冊として、広がりを見せています。

■書籍概要

タイトル：『億女神スパイラル』

著者：YURI

発売日：2025年7月23日

出版社：株式会社飛鳥新社

ISBN：978-4-86801-094-4

定価：1,870円（税込）

仕様：四六判並製・256ページ

■著者プロフィール

YURI（結梨嘉望）

世界を繋ぐニューリーダー／株式会社Lilly’s代表取締役

3人の子どもと1,400万円の借金を抱えたシングルマザーとして、人生のどん底に立った日から、彼女の“逆転劇”は始まった。夫の突然の死を機に引きこもり主婦から一転、SNSを通じて一躍「時の人」となり、わずか3年で年商3億円を超える企業の経営者へと成長。現在は国内外12社のオーナーを務める。

総フォロワー数7.7万人超、5000名以上の女性コミュニティを運営するプロデューサーとして、オンラインスクールやサロンを展開。韓国・シンガポールなど海外にも拠点を持ち、「誰でも、いつからでも、どんな状況でも人生を変えられる」というメッセージを日本国内外で発信している。