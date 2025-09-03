【 9/11 (木) 13:30 】三井化学 CTO 表氏に ”聞ける” 無料オンラインセミナーを開催

株式会社ビザスク

「知見と、挑戦をつなぐ」をミッションにグローバルなナレッジプラットフォームを運営する株式会社ビザスク（以下、当社）は、『技術を事業に変える組織と視点とは』をテーマに、三井化学株式会社 常務執行役員 CTO 新事業開発センター、加工生産技術センター及び CTO 室担当 研究開発本部管掌 表 利彦 氏 ご登壇による無料オンラインセミナーを 9/11 (木) 13:30 より開催します。

https://visasq.co.jp/seminar/randd250911?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20250911(https://visasq.co.jp/seminar/randd250911?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20250911)

◆ 背景

当社は、新規事業開発、DX推進、海外進出など様々な取り組みに、ビジネス経験豊富な個人の知見をマッチングするグローバルなナレッジプラットフォームを運営しており、国内外あわせて 70万人超（2025年2月末時点）の知見データベースを活用したマッチングサービスを展開しています。

業界・業務における個人のリアルな経験に基づく社外の知見・一次情報にアクセスできることから、変革に挑む企業に活用いただいており、1,800を超えるクライアントの事業創出を支援しております。（ご支援事例：https://visasq.co.jp/case）

また、事業開発に取り組まれている企業様へ、新規事業開発やビジネストレンドをテーマに「その道のプロ」をお招きした無料のオンラインセミナーを開催し、企業における変革・イノベーション創出に有用な情報を提供しております。

◆ セミナーのご紹介

本セミナーでは、三井化学株式会社 常務執行役員 CTO 新事業開発センター、加工生産技術センター及び CTO 室担当 研究開発本部管掌 表 利彦 氏 をお招きいたします。

本領域においては大変豊富なご知見をお持ちです。

以下、ご講演内容のイメージです。

◆ セミナーの概要

タイトル：三井化学 CTO 表氏に ”聞ける”～技術を事業に変える組織と視点とは～

主催：株式会社ビザスク

日時：9月11日（木）13:30～15:00

開催方法：Zoom によるオンライン開催

参加費用：無料

【登壇者情報】

表 利彦 氏

三井化学株式会社

常務執行役員 CTO 新事業開発センター

加工生産技術センター及び CTO 室担当

研究開発本部管掌

1983年に日東電気工業株式会社（現日東電工）に入社。研究者、研究開発部長、事業部長を務めてきた。その後、2009年から 2015年にかけて CTO として日東技術に深く関わった任務を遂行。2015年から 2018年の３年間は CIO 経営インフラ統括本部長として IT、 調達、物流領域での構造改革を推進。2018年5月以降は米国サンノゼに駐在し、日東電工の CTO や CIO の経験を活かし、新たなビジネスチャンスの探索と創造を行ってきた。2022年2月より三井化学株式会社に入社。社長補佐、新事業開発センター担当として三井化学の新事業創出をメンバーと共に推進している。千葉大学自然科学研究科修了。Ph.D.。

■ ご講演スケジュール

・ご挨拶とサービス紹介

・表 氏 ご講演（40分）

・Q&A（40分）

【お申込みについて】

