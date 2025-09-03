山中美智子のスキンケアブランド『favs（ファブス）』幻冬舎GINGERの「GINGER BEAUTY AWARDS」にて「PHYTO COLLAGEN PAD」が「シートマスク部門 銅賞」を受賞！

株式会社ダイヤコーポレーション

株式会社ダイヤコーポレーション（所在地：東京都新宿区 代表取締役：太田大哉）は、山中美智子がディレクターを務めるスキンケアブランド『favs（ファブス）』の人気商品「PHYTO COLLAGEN PAD（フィトコラーゲンパッド）」が、「GINGER BEAUTY AWARDS」（株式会社幻冬舎）にて銅賞を受賞したことをお知らせします。

- PHYTO COLLAGEN* PADが「シートマスク部門 銅賞」を受賞！

商品情報

favs フィトコラーゲン*パッド（販売名：PTCパッド）80sheets 120ml\4,400（税込）*シロキクラゲエキス（整肌成分）PHYTO COLLAGEN* PAD

デイリーケアのクオリティを一気に刷新。

大人肌のわがままを叶える、美容液に浸したコットンパッド。



*シロキクラゲエキス（整肌成分）

大人肌のための、エイジングケア*美容液パッド。手軽に角質ケアや保湿、拭き取りができるトナーパッドを、さらにラグジュアリーなスペックにしました。リッチな美容液でひたひたにし、ハリケアまでを叶えます。水分吸収率と通気性に優れたクロスホールタイプのピュアコットン素材を採用し、肌あたりもリュクスなまろやかさにこだわりました。*年齢に応じたケア

POINT01：ハリ肌へ導くコメタンパクエキス*¹＋フィトコラーゲン*²の掛け合わせ。

ほとんどが水で構成されているトナーパッドとは異なり、肌になじみやすいコメタンパクエキス*¹を精製水の代わりに配合し、肌にまんべんなく届き、みずみずしいうるおいを与えてエイジングケア*³をサポートします。キクラゲ由来のフィトコラーゲン*²は低分子で肌になじみやすく、するすると密着するテクスチャー。肌にしっとりとしたうるおいとハリを与えます。

*¹加水分解コメタンパク（整肌成分）*²シロキクラゲエキス（整肌成分） *³年齢に応じたケア

POINT02：うるおいを逃さない、なめらかなオイルインテクスチャー。

美容液のなかにオリーブ果実油*を分散させることで、なめらかな肌あたりを実現するとともに、うるおいを肌に閉じ込め、蒸散を防ぎます。パッドを剥がした後もしっとり感が続き、乾きやすいストレスから解放されます。

*整肌成分

POINT03：角質ケアももちろん可能。拭き取った後の透明感*¹を楽しみに。

おだやかな角質ケアを叶えるクエン酸*²を配合。コットンを滑らせるだけで、大人の不要な角質をそっとオフできます。また、リポソーム化した水溶性のビタミンC誘導体であるVCマイクロソーム*³が肌になじんでいき、透明感*¹のあるみずみずしい肌づくりをサポートします。

*¹うるおいによって肌に明るい印象をもたらすこと *²整肌成分 *³アスコルビルリン酸Ｎａ（整肌成分）

特徴成分

・フィトコラーゲン*（シロキクラゲエキス）：安定性の高い植物性コラーゲン。肌に水分膜を形成して柔軟な肌状態を維持します。

・オリーブ果実油*：肌によくなじみ、やわらかく整えながらうるおいの蒸散を防ぎます。

・VCマイクロソーム*（水添レシチン、アスコルビルリン酸Ｎａ）：ビタミンCの水溶性誘導体をリポソーム化したもの。角質層のすみずみまで時間をかけてなじみながら浸透し、美肌をサポートします。

・クエン酸*：弱酸性で分子量が大きいため、おだやかなタッチで角質ケアが可能。また、肌を引き締めてベタつきを抑えます。

*整肌成分

- favs（ファブス）とは

【ブランドコンセプト】

favs（ファブス）は、敏感肌に悩んできたディレクター自身の経験から生まれたスキンケアブランド。「クリニックレベルの効果を日常的なスキンケアで実現するアイテムを作りたい」という想いから開発をスタートさせ、敏感肌であっても納得いく効果が得られるようなプロダクトづくりにこだわっています。

“すでにあるもの”をなぞらず、使うたびに肌を好きになれる手応えを大切にした設計。スキンケア先進国である韓国のラボと連携し、敏感肌へのやさしさを追求した処方に加え、ひとつの指標として、すべての商品で敏感肌パッチテストを実施しています。

現代を生きる多様な女性たちの肌悩みに、本質的に寄り添うアイテムを届けます。

【ブランドストーリー】



「肌を好きになっていく、という体験を。」

スキンケアを選ぶことは、「これからをどう過ごすか」を選ぶことに近い。

ありたい自分を、また今から選べるとしたら。

肌に「遅い」はなく、「これから」があるだけ。

仕事も、趣味も、ときには年齢だって越えて、

あなたの「Favorite」を集めて、自分の好きに立ち返る。

- ブランドディレクター山中美智子MICHIKO YAMANAKA

「favs」ディレクター

「アリシアスタン」デザイナー兼EXJ最高経営責任者

1985年東京生まれ。22歳から服飾デザインの勉強を始め、旅をしてビーチに行くことや、海外のビキニを集めることが好きだったことが高じ、2013年に自身の水着ブランド『ALEXIA STAM(アリシアスタン)』をスタート。



2020年にはスキンケアブランド『favs(ファブス)』を立ち上げ、プロダクトの開発にゼロから携わる。私生活では一児の母。

