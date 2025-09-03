「SMART GOLF」と「VALX」が業務提携締結に関する記者会見を実施

VALX株式会社

フィットネスブランド「VALX（バルクス）」を展開するVALX株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：只石昌幸、以下VALX）は、ITを活用したインドアゴルフ練習場「SMART GOLF」を全国で153店鋪展開する株式会社SMART GOLF（ https://sma-gol.com/(https://sma-gol.com/) ）との業務提携に関する記者会見を2025年8月25日(月)に実施しました。

記者会見当日は、VALX代表の只石 昌幸と監修者の山本 義徳氏、SMART GOLF代表の高須賀 優人氏とスペシャルアドバイザーの三觜 喜一氏が登壇し、業務提携の背景や今後の展開について説明しました。

VALXはこれまで、プロテインを軸に、健康的な体づくりを目指すアスリートやフィットネス愛好者を幅広くサポートしてきました。一方、SMART GOLFは最新テクノロジーを駆使したインドアゴルフ事業を展開し、初心者から競技志向のゴルファーまで幅広い層の成長を後押ししています。

本提携により、両社は「筋トレ×ゴルフ」という新しい領域において、競技力の向上や健康増進を見据えた取り組みを進めていく予定です。

会見では、両社による共同キャンペーンやゴルフのパフォーマンス向上に欠かせないトレーニングに関しても言及され、来場したメディア関係者から大きな注目を集めました。

今後もVALXは、フィットネス業界のみならず、人類の心身をより強く、より豊かに、熱く突き動かす様々な取り組みを行ってまいります。

【株式会社SMART GOLF 会社概要】

会社名：株式会社SMART GOLF

代表者：代表取締役 高須賀 優人

所在地：東京都渋谷区渋谷2-11-5 クロスオフィス渋谷メディオ 8F

事業内容：インドアゴルフ練習場運営業

設立：2020年9月

URL：https://sma-gol.com/

【VALXについて】

VALXは「本物」を追求し続け、常に十分な量と高い品質、そして時代の最先端を進む商品やサービスを開発するフィットネスブランドです。 トレーナー界のレジェンド山本義徳氏監修のサプリメント・アパレル・トレーニンググッズやフィットネスジムを展開しています。運営するYouTubeチャンネル「VALX 山本義徳 筋トレ大学」はチャンネル登録者数76万人を超え、SNS総登録者数は131万人を超えています。

【VALX株式会社 会社概要】

・プロテイン・サプリメント、フィットネスブランド「VALX」

https://shop.valx.jp/

・24時間フィットネスジム「VALX GYM」

https://gym.valx.jp/

会社名：VALX株式会社

代表者：代表取締役 只石 昌幸

本社：東京都渋谷区南平台町16番11号 MFPR渋谷南平台ビル3階

事業内容：D2C事業・フィットネス事業

設立：2006年5月

資本金：9,000万円

TEL：03-6455-0045

FAX：03-6455-0046

URL：https://corp.valx.jp/