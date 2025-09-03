ベーシック、9/17（水）に開催されるネクプロ社主催のカンファレンス「Marketing Growth conference 2025」に登壇

株式会社ベーシック

BtoBマーケティングのお困りごとをまるっと解決するサービス『ferret One（フェレットワン）』を運営する株式会社ベーシック（本社：東京都千代田区、代表取締役：秋山勝）は、9/17(水)に開催される、株式会社ネクプロ（本社：東京都千代田区、代表取締役：山田泰生）が主催するカンファレンス「Marketing Growth conference 2025」に登壇します。

なお、当社は15:20よりマーケティング部の菊池貴行が登壇し、「少人数組織でもセールス/マーケの事業成長につなげる、Webサイト"資産化"運用術」についてお話します。また、翌日はアーカイブ配信があります。

カンファレンス詳細はこちら :https://nexpro_event_100.v2.nex-pro.com/campaign/83224/apply?np_source=basic

■カンファレンス概要

BtoBマーケティングの打ち手は、ウェビナー、展示会、広告、ホワイトペーパー、MAツール活用、ABM、営業連携など、ますます多様化・複雑化しています。

しかし実際には、部門間の連携がうまくいかない、施策が単発で終わってしまう、商談に結びつかない――

そんな悩みを抱える企業も少なくありません。

こうした成果の違いは、戦略やスキルの差ではなく、“自社のフェーズに合った設計・運用・活用ができているか”によって生じています。

本カンファレンスでは、スタートアップ・中堅・エンタープライズの各フェーズで成果を上げている企業のリアルな事例をもとに、戦略設計、チャネル選定、部門連携、運用体制、商談化までのプロセスを体系的に紐解きます。

次の成長ステージへ進むためにマーケティングの全体設計を見直したい企業に向け、“自社フェーズでいま必要な一手”が見つかる実践的なヒントをお届けします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6585/table/626_1_c59c0ca62982d3ccf3426441aefe8874.jpg?v=202509040556 ]

■当社の登壇者について

菊池 貴行

株式会社ベーシック

ferret事業部 マーケティング部 リーダー

金融機関、メディア運営会社を経て2018年より株式会社ベーシックへ入社。

ferret Oneカスタマーサクセス部にて、オンボーディングチーム立ち上げメンバーとして活躍し、顧客の「BtoBマーケティング」の立ち上げ支援を行い、担当社数は累計120社以上。

製造業・ITサービス・コンサルティングサービスなど、有形から無形の幅広い業界の企業に対して、各社の事業理解から組織状態など踏まえた顧客に寄り添った戦略設計や施策の設計などマーケティング支援を行う。

現在はマーケティング部にてセミナーの企画から講師を担当し、

これまでに支援してきた豊富な経験をもとにした、実務に使えるセミナー内容に定評がある。

■セミナーページURL

https://nexpro_event_100.v2.nex-pro.com/campaign/83224/apply(https://nexpro_event_100.v2.nex-pro.com/campaign/83224/apply?np_source=basic)

■お問い合わせ先

株式会社ネクプロ

https://nex-pro.com/contact/

■『ferret One』について

『ferret One』は、BtoB企業がマーケティング活動を行う上でのお困りごとを、まるっと解決していくBtoBマーケティングサービスです。「今のマーケティング活動をもっと効率的に運用したい」「マーケティング活動を始めたいがどのように進めたら良いかわからない」。そんなBtoBマーケティングのお困りごとを戦略設計、サイト構築、マーケティング運用の効率化、ツール提供など、あらゆるプロセスから解決していきます。

URL：https://ferret-one.com/

■株式会社ベーシックについて

「問題解決の専門家集団として、情熱を妨げる世の中のあらゆる問題解決をやり抜き、多種多様な企業が強みに集中できる世界を創造する」をミッションに掲げ事業を展開するテクノロジーカンパニーです。企業がWebマーケティングを推進する上で直面する”知識・環境・人”不足の問題を解決するため、

ferret事業とrun事業の2事業を展開しています。

▼ferret事業の各サービス

『ferret』：BtoBマーケティングの効率化を実現する支援サービス

『ferret One』：BtoBマーケティングのオールインワンツール

『ferretソリューション』：BtoBマーケティングのコンサルティング支援

『ferretメディア』：Webマーケティングメディア

▼run事業の各サービス

『formrun』：フォーム作成管理ツール

『bookrun』：日程調整自動化ツール

社名：株式会社ベーシック

代表者：代表取締役 秋山勝

所在地：〒102-0082 東京都千代田区一番町17-6 一番町MSビル2F

設立年月：2004年3月

事業内容：SaaS事業・メディア事業・BPaaS事業

URL：https://basicinc.jp/(https://basicinc.jp/)