秋冬にぴったりな神秘的でスパイシーな香り。フレグランスメゾン《グタール》から「アンサン フランボワイヤン」が数量限定で登場

ブルーベル・ジャパン株式会社

2025年９月3日(水)―パリ発フレグランスメゾン《グタール》から、感情を研ぎ澄ます魅惑的で芳しいアンバー スパイシーな香り「アンサン フランボワイヤン オードパルファム」が数量限定で登場いたします。

空間を満たす、うっとりするような魅惑の香り「アンサン フランボワイヤン」

その源を知らずとも、確かにその存在を感じとれる…香炉から立ち上る薄い煙のたなびき…まるでヴェールの向こうに垣間見る、古代の香りを使った儀式のように神秘に満ちています。

このフレグランスは人々を深く惹きつけ、魅了してやみません。でもそのすべてを捉えることは決してできないでしょう。

インセンスとブラックペッパーの刺激的で温かみのある幕開けから、豊かなフランキンセンス、ナツメグ、そしてカルダモンがスパイシーな奥深さをもたらし、オールドチャーチインセンス、モミバルサムが、神秘的でウッディなシヤージュを残します。

＜主な香料＞インセンス、フランキンセンス、オールドチャーチインセンス、モミバルサム

【お勧めの使用法】フレグランスとしてはもちろん、空間にスプレーしたり、コットンに含ませるなどルームフレグランスとしての使用もお勧めです。（カーテンやシーツに直接吹きかける場合にはシミ対策として、目立たない箇所で確認いただくことを推奨しています）

2025年９月3日(水)数量限定発売

アンサン フランボワイヤン オードパルファム

100ｍL 36,630円（税込）

◆購入キャンペーン◆

アンサン フランボワイヤン オードパルファム 100mLをご購入の方にグタール オリジナルポーチをプレゼントいたします。

（数量限定、なくなり次第終了)

グタール製品取扱店舗 :https://latelierdesparfums.jp/pages/shops?&brand=goutal