吸水速乾でお手入れ簡単！使い心地と機能性が両立した「マイクロファイバー素材×メッシュ構造」のバスマットを新発売

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、2025年8月上旬よりニトリネットおよび全国の一部ニトリ店舗にて「しっかり吸水メッシュバスマット」を新発売いたします。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2112100005644/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2112100005644/)

ニトリの新しいバスマットは、表面に短毛のマイクロファイバー、裏面にメッシュ構造を採用することで、使い心地と機能性を兼ね備えた商品になっております。

表面は、肌触りがやさしく滑らかなマイクロファイバー素材です。吸水力にも優れ、乾きやすいという性質があります。足元の水分を素早く吸収するだけでなく、連続して使用してもマットが湿りにくいので、肌触りよく、清潔な使い心地が長く続きます。また、マイクロファイバーの毛足を短くすることで、ゴミや髪の毛が絡まりにくく、お手入れの手間を軽減します。

裏面がメッシュ構造になっているのもポイントです。マット内の通気性を高めることで、マイクロファイバーの速乾性をさらに高めています。加えて、床との接地面が増えるのでマットと床がズレにくく、安定した使い心地になっています。

サイズはSサイズ（幅35×奥行50cm）

Mサイズ（幅45×奥行60cm）

Lサイズ（幅50×奥行80cm）の３種類。

カラーはライトグレーとダークグレーの

２種類を取り揃えております。

ニトリでは、日常生活を楽しく、快適に過ごせる商品の開発に今後も力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格はすべて税込表記

【商品名】しっかり吸水メッシュバスマット

【価格】Sサイズ：499円、Mサイズ：799円、Lサイズ：1,490円

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します

【サイズ（約）】Sサイズ：幅35×奥行50cm

Mサイズ：幅45×奥行60cm

Lサイズ：幅50×奥行80cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2112100005644/