【Ｚ会の通信教育】［小2・小3生の保護者の方へ］中学受験準備、基本の1冊！『中学受験が気になったら読む本』を無料プレゼント中◆期間限定◆

株式会社増進会ホールディングス

株式会社増進会ホールディングス（Z会グループ）のグループ会社である株式会社Z会は、「Z会の通信教育」中学受験コースにおいて、小2・小3生の保護者の方を対象に、『中学受験が気になったら読む本』の期間限定プレゼントキャンペーンを2025年9月1日（月）～2026年3月31日（火）に開催します。

キャンペーン詳細 :https://www.zkai.co.jp/el/cp-kininaru/Ｚ会Webサイトに遷移します

『中学受験が気になったら読む本』は、中学受験に関する基本的なことがらをギュッとつめこんだ冊子です。

「受験するかしないか」を決める際にまず考えてみるべきこと、「受験する」と決めたらぜひ知っておきたいことなど、お子さまが低学年の今だからこそ読んでおきたいトピックが満載です。

─────────────────

掲載内容例

─────────────────

・受験を決めるにあたって

・合格までのスケジュール

・志望校選びのポイント

・学習法の選択 など

※志望校に合格したご家庭の体験談も掲載しています。

中学受験や、その先の進路選択について考え始めるのに、早すぎるということはありません。

この機会にぜひご請求ください！

─────────────────

学年別おためし教材もお届け！

─────────────────

『中学受験が気になったら読む本』は、Ｚ会の通信教育の資料を請求された方にプレゼントしています。学年別おためし教材もごいっしょにお届けしますので、ぜひあわせてご覧ください。

▼詳細・お申し込み方法はWebサイトをご確認ください。

https://www.zkai.co.jp/el/cp-kininaru/

▼Ｚ会中学受験コースの詳細

https://www.zkai.co.jp/el/a/

▼Ｚ会員中学合格実績（2025年度）

https://www.zkai.co.jp/home/records/detail-jr/

キャンペーン期間：2025年9月1日（月）～2026年3月31日（火）

＜本件に関するお客様からのお問い合わせ＞

株式会社Ｚ会 幼児・小学生向けコースお客様センター

通話料無料 0120-79-8739

※携帯電話からもご利用いただけます。

※受付時間…月曜日～土曜日 午前10：00～午後8：00（年末年始を除く、祝日も受付）