ラクーンフィナンシャル、東北銀行とビジネスマッチング契約を締結

株式会社ラクーンホールディングス

株式会社ラクーンフィナンシャル（本社：東京都中央区、代表取締役社長：秋山 祐二）が提供するサブスク型売掛保証サービス「URIHO（ウリホ）」は、株式会社東北銀行（本店：岩手県盛岡市、代表取締役頭取：佐藤 健志、以下 東北銀行）と顧客紹介におけるビジネスマッチング契約を締結しました。

■概要

東北銀行は、「地域金融機関として地域社会の発展に尽くし共に栄える」という経営理念のもと、創業75周年を迎えました。岩手県を中心に地域密着型の金融サービスを展開し、農林水産業をはじめとした地域の中小企業の発展を積極的に支援しています。経験豊富なスタッフが相談に応じ、事業者が抱える様々な経営課題の解決に向けた支援を通じて、地域経済の活性化に貢献しています。

このたびのビジネスマッチングでは、取引先の支払い遅延や倒産による売掛金の未回収を解決する、業界初のサブスク型売掛保証「URIHO（ウリホ）」を、本サービスにニーズのある東北銀行の顧客に提供します。「URIHO」は月額9,800円からのリーズナブルな料金とシンプルな商品設計で、中小企業にとっても利用しやすいサービスです。

中小企業が資金繰りの悪化や人材不足、物価高騰、後継者不足などの課題を抱えるなか、東北銀行は企業が安心して取引を行うための新たな提案として、万が一の未入金リスクに備える売掛保証サービスを提案できるようになります。

ラクーンフィナンシャルは、今後も地域金融機関との連携を強め「URIHO」のさらなる利用者拡大に取り組んでまいります。

■参照

東北銀行 https://www.tohoku-bank.co.jp/pc_index.html(https://www.tohoku-bank.co.jp/pc_index.html)

所在地：岩手県盛岡市内丸3番1号

創業：昭和25年11月

代表取締役頭取：佐藤 健志

■参照

URIHO https://uriho.jp(https://uriho.jp)

主に中小企業を対象としたサブスク型の売掛債権保証サービス。取引先の経営状況の悪化や倒産等で支払いがなかった場合でも、URIHOが代わりに取引代金を支払います。申込みから与信審査、保証の請求に至るまで自動化し、業界初の「定額制・保証かけ放題＊」を実現しました。月額料金は9,800円、29,800円、99,800円の3種類。

＊プランごとに保証額の上限が設定されています。その枠の中であれば何社でも保証が可能です

■参照

株式会社ラクーンフィナンシャル https://www.raccoon.ne.jp/financial/(https://www.raccoon.ne.jp/financial/)

代表者 ：代表取締役社長 秋山 祐二

所在地 ：東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目14番14号

設立 ：2010年10月

資本金 ：490,000千円

株主 ：株式会社ラクーンホールディングス100％



■サービスに関するお問合せ先

株式会社ラクーンフィナンシャル

URIHOサポートデスク

TEL：03-6661-9528



■メディア関係者からのお問合せ先

株式会社ラクーンホールディングス

広報 大久保・矢次

MAIL：pr@raccoon.ne.jp