【2025年 GMO顧客満足度ランキング】出張撮影（マッチングサイト）の総合1位はemily【GMOリサーチ＆AI】

GMOインターネットグループで、インターネットリサーチ事業を展開するGMOリサーチ&AI株式会社（代表取締役社長：荻田 剛大 以下、GMOリサーチ&AI 略称：GMO-R&AI）は、同社が運営する「GMO顧客満足度ランキング」において、2025年の「出張撮影（マッチングサイト）」（※1）カテゴリのランキング結果を2025年9月3日に公開しました。本ランキングの総合ランキングでは、emily(エミリィ)が1位に輝きました。

「GMO顧客満足度ランキング」では、実際にサービスや商品を利用した経験のある方のみを対象に、厳格な手法に基づいて調査を実施しています。企業のブランド価値を可視化する信頼性の高いランキングとして公表しており、情報過多の時代において、客観的で信頼できる評価指標を提供することを目的としています。

（※1）次の１.～３.すべての条件を満たすサービスを定義としています。１.スタジオ撮影とは異なり、カメラマンがユーザー指定のロケーションへ出張し撮影を行う ２.プラットフォーマーが基本的な料金・プランを設定している ３.出張撮影が可能なカメラマンとのマッチングサイト

【調査概要】

・調査主体：GMOリサーチ&AI株式会社

・調査方法： オンライン調査

・調査回答者数：342名

・ランクイン回答数： ランクイン企業の最低回答者数は50名以上

・調査期間：2025年7月28日～2025年8月6日

・調査対象：

‐性別：指定なし

‐年齢：18～84歳

‐地域：全国

‐条件：過去5年以内に、出張撮影サービス（マッチングサイト型）を依頼したことがある人

・調査企業・サービス数：5（※2）

・定義：以下すべての条件を満たす出張撮影サービス

1) スタジオ撮影とは異なり、カメラマンがユーザー指定のロケーションへ出張し撮影を行う

2) プラットフォーマーが基本的な料金・プランを設定している

3) 出張撮影が可能なカメラマンとのマッチングサイト

（※2）調査対象企業は、当社が独自に実施したデスクリサーチをもとに、利用者数が多いと考えられる企業・サービスを中心に選定しています。加えて、調査回答者による自由記述で挙げられた企業・サービスについても、一部を対象に含めています。

【ランキング結果】2025年「出張撮影（マッチングサイト）」カテゴリ

https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/details/photographer-comparison_2025

■総合ランキング（上位3位）

「出張撮影（マッチングサイト）」カテゴリの総合ランキングでは、emilyが1位に輝きました。利用者からは次のような声が寄せられています。

・「スタッフの対応が非常に丁寧かつ迅速でした。特に初めての家族に対してもわかりやすく説明してくれ、不安な点にもすぐに対応してくれました。」（20代 女性）

・「自分たちでは絶対に撮れないクオリティだったので、とても大切な思い出になった。」（30代 女性）、

・「おすすめの撮影スポットやポーズを提案していただき思い出に残る写真を撮影してもらった。」（30代 男性）

また、2位のLovegraphは、写真の仕上がりと料金の手頃さが評価され、3位のふぉとるは、対応の親切さや丁寧さが支持されました。

※ 一部コメントは読みやすさのため修正しています。

■項目別ランキング（上位3位）

項目別ランキングでは、「サイトの使いやすさ」「検索のしやすさ」「比較のしやすさ」「カメラマンの対応（丁寧さや親切さなど）」「カメラマンの質（撮影スキルなど）」「写真（仕上がりやレタッチなど）」「料金のわかりやすさ」「スピード（予約から納品までの速さなど）」のすべての項目で、emilyが1位を獲得しました。操作性から対応、紹介カメラマンまで多方面にわたり高く評価され、利用者に支持される出張撮影（マッチングサイト）としての地位を確立しています。

ランキング結果の詳細、他カテゴリのランキングについてはGMO顧客満足度ランキングサイト(https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/)(URL: https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/ )にてご覧いただけます。

【利用実態データ】出張撮影（マッチングサイト）の利用シーン

サービスの利用者に対し、利用シーンについて調査したところ、「家族写真」（33.9%）や「七五三」（30.4%）といった家族行事での利用が特に多くみられました。一方で、「プロフィール撮影」（26.0％）や「パーティ・イベント撮影」（26.0%）など、日常的・実用的なシーンでも一定の需要があり、出張撮影サービスが多様な場面で浸透していることがわかります。

【「GMO顧客満足度ランキング」について】

「GMO顧客満足度ランキング」は、GMOリサーチ&AIが、各業界・サービスの調査を実施し、その結果をもとにランキングを作成・公開するプラットフォームです。GMOリサーチ&AIが保有する国内最大級3,400万人以上（※3）のアンケートパネル（※4）を活用し、厳格な調査手法に基づいて作成された、公平かつ正確で信頼性の高いランキングを公表しています。

同ランキング評価に基づく「GMO顧客満足度ランキング」称号を通じて、企業のブランド価値の向上と、消費者のサービス・商品選択を支援する信頼性の高い情報を提供します。

GMO顧客満足度ランキングが設定する商標ロゴのご利用については、問い合わせフォーム(https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/inquiry/)(URL: https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/inquiry/ )よりお問い合わせください。

（※3）2025年3月時点

（※4）パネルとは、アンケート協力の承諾を得ている生活者の集合体

【GMOリサーチ&AI株式会社について】

GMOリサーチ&AIは「想いを、世界に」をフィロソフィーに掲げ、企業と生活者の関係の再構築を実現する、新しいマーケティング・ソリューション・プラットフォームを普及させる事業を展開しています。

世界130以上（※5）の国と地域で消費者にインターネットリサーチが可能なパネルネットワークとAI技術を活用して、日本のみならず世界各国の企業から調査依頼を受けています。

（※5）2025年7月時点 提携パネルを含む

※記載されている会社名、製品名、サービス名は、各社の商標または登録商標です。

