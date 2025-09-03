夏が終わってもワクワク全開！なかよし10月号は世界中のみんなをトリコにする『しゅごキャラ！ ジュエルジョーカー』（PEACH-PIT）が表紙＆巻頭カラー★ふろくは漫画家気分が味わえるステンシルシート！

株式会社講談社

表紙もあむちゃんがジャック！元気いっぱい★ハッピー気分になれちゃうイラストが目印！

超迫力のキラめきいっぱい巻頭カラー！驚くべき変化をとげたくるむと、とまどうあむ。割れてしまった2人の友情のゆくえはー!?ハラハラ必至な展開にゼッタイ目が離せない！

■ふろくは「『しゅごキャラ！ ジュエルジョーカー』おえかきあむちゃんステンシルシート」

「なかよし」とほぼ同じビッグサイズシート！なぞるだけで超キュートなちびキャラ“あむちゃん”が完成♪ あむちゃんの表情は「スマイル♪」「ビックリ！」「ナイショ★」の3種類。さらにフキダシも4種類あるから、表情との組み合わせを考えてセリフを入れて、漫画家さん気分が味わえちゃう♪

実際にやってみるとこんな感じに！お手紙やプレゼントのラッピングを、ちびキャラあむちゃんでカンタンにデコレーションしちゃお！

しゅごたまの柄は4パターンにチェンジOK★さらに、オリジナルデザインを考えて、自分だけのしゅごたまをつくることも♪

■9月12日（金）公開の映画とコラボ!!『キミとアイドルプリキュア♪』

『キミとアイドルプリキュア♪』（原作：東堂いづみ、漫画：上北ふたご）は、9月12日（金）公開の映画とのスペシャルコラボでカラー付き♪さらに映画情報ページも超充実！

■いつだって話題集中の3作品、カラー付きで登場！

連載再開！『花に噛みぐせ』（壱コトコ）。季節はめぐって文化祭、珠羽の中に芽生え始めた新しい気持ちがたどり着く答えは…？

伝説の人魚物語『マーメイドメロディーぴちぴちピッチaqua』（花森ぴんく）。大魔女キルケのいたずらでフィギアになっちゃったるきあ。ドッキドキの展開を見逃さないで！待望の最新コミックス６.巻は9月12日（金）発売！

待望のコミックス１.巻、9月12日（金）発売！『御影くんは推しがつよい』（やまもと桃）。オタク女子×ヒミツ抱えた極道男子のアオハルスクールデイズにハマる人、続出中★

■話題沸騰の高校生ルーキー、読み切り掲載！

第80回なかよし新人まんが賞準入選を受賞後、超スピード掲載！ 『はじまりは大切なキミと』（西之瀬イトマ）。外の世界に憧れる少女エーデルと、冒険家の青年ワイスに勇気をたくさんもらえる、ドラマチック冒険譚！

ラブはもちろん、ドキドキハラハラも、魔法も冒険もぜ～んぶ詰めこんで、なかよしと一緒にどこまでもjump★

なかよし10月号は、9月3日（水）発売！

■「なかよし」10月号

2025年9月3日（水）発売

価格660円（税込）

