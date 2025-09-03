学校向け体験型チームビルディング「Dragon Dash !」の運営主体を株式会社IKUSAへ変更

株式会社IKUSA

あそび総合カンパニー株式会社IKUSA（本社：東京都豊島区、代表取締役：赤坂大樹、以下IKUSA）は、インバイトジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：大槻敦子）が企画・運営してきた学校向け体験型チームビルディング「Dragon Dash !」の運営主体を、2025年9月1日付で引き継ぐこととなりました。

この事業譲渡により、IKUSAは「Dragon Dash !」をより大規模かつ多様に展開し、参加者に一層充実した体験を提供してまいります。

事業譲渡の背景・目的

今回の事業譲渡は、「Dragon Dash !」のサービスをさらに拡充・進化させることを目的としています。体験型イベントの専門企業であるIKUSAの豊富な運営実績と大規模施設を活用することで、「Dragon Dash !」の可能性を最大限に引き出し、より多くの方々に高品質な体験をお届けできる体制を構築してまいります。

譲渡によるメリット

Dragon Dash ! の大幅な拡充

IKUSAの豊富な運営経験と大規模会場「IKUSA ARENA」を活用することで、従来以上にスケールの大きな開催が可能となります。

体験型イベントのノウハウ活用

年間1,400件以上の実績に裏打ちされたIKUSAの企画・運営ノウハウにより、参加者満足度のさらなる向上を実現します。

多用途展開の実現

教育機関での学習プログラム、観光地での体験型アトラクション、企業研修での利用など、「Dragon Dash !」の活用範囲が大幅に拡大します。

Dragon Dash!とは

体験イメージ

Dragon Dash!は、教育機関向け周遊型アクティビティです。

体育館や宿泊施設の中など、お好きな場所で手軽に実施できるのが、このアクティビティの最大の特徴です。

本編では、各チームには宝を求めて各地を飛び回るドラゴンになっていただきます。チームメンバーで協力しながら、会場内の「城」に設置された「トラップ」を攻略して「宝」を手に入れます。

トラップの中には、頭を動かすパズルもあれば、体を動かすアクティビティもあるため、メンバーそれぞれが活躍できるようになっています。

さまざまなパズルやアクティビティを通して、普段とは違う仲間の新しい一面を発見しながら自然と交流を深めることができる、ワクワクするような時間をお過ごしください。

代表者コメント

株式会社IKUSA 代表取締役 赤坂大樹

Dragon Dash ! は、参加者が主体的に挑戦し、仲間と協力しながら成長できる素晴らしいプログラムです。この大切なコンテンツを、体験型イベントの専門企業である私たちIKUSAがお預かりできることを大変光栄に思います。これまで培ってきたイベント運営のノウハウと全国での実績を活かし、より多くの生徒様に“心に残る体験”をお届けしてまいります。

また、インバイトジャパン様が取り組まれる『大人の学び』や地方創生のプロジェクトとも親和性を感じており、今後は両社の強みを掛け合わせることで、世代や地域を超えた新しい価値を共創していけると確信しております。

インバイトジャパン株式会社 代表取締役 大槻敦子

Dragon Dash ! は多くの学校の生徒様にご愛顧いただいてきた大切なプログラムです。今回、体験型イベントの専門企業であるIKUSAに運営をお任せすることで、より多くの方々により質の高い体験をお届けできると確信しております。インバイトジャパンは今後、『大人の学び』を深化させる研修プログラムや地方創生プロジェクトにより一層注力し、新たな価値創造に取り組んでまいります。

会社概要

インバイトジャパン株式会社

所在地：東京都港区東麻布2-35-1 KCビル6F

設立：2015年1月

代表取締役：大槻敦子

事業内容：体験型アクティビティを通じて組織の成長と学びをデザインするチームビルディング専門企業。代表コンテンツ「スーツケースミステリー」をはじめとする謎解き・脱出ゲーム型体験を活用し、法人向け研修やチーム開発を支援。日英バイリンガルでの運営に対応し、多国籍チームや外資系企業、MICE・インバウンド案件にも強みを持つ。また「NINJA RACE」や「Hidden Secrets Journey」を通じ、地方自治体・観光団体・スポーツチームと連携し、地域活性化やインバウンド需要拡大にも貢献。さらに、BelbinチームロールやEQ診断などのフレームワークを組み合わせ、単発研修にとどまらず、年間プログラムやコンサルティング型の組織開発を展開し、「大人の学び」の進化・深化を支援している。

株式会社IKUSA

株式会社IKUSAは「課題を見つけ、あそびで解決。」を掲げる、体験型イベント・研修の専門会社です。

チャンバラ合戦や謎解きなどのユニークなあそびを通じて、チームビルディング、地域活性化、防災といった社会課題の解決を支援。

企業・自治体・商業施設・教育機関を対象に、100種以上のオリジナル企画を年間1,400件以上実施。累計3,000社・56万人以上が体験しています。



ミッション：世界のあらゆる人が遊ぶ 機会 場所 仲間を生み出す

パーパス：遊びの価値を高める

会社名 ：株式会社IKUSA（英語表記 IKUSA Inc.）

設立 ： 2012年5月29日

東京本社 ： 東京都豊島区東池袋3-20-21 広宣ビル 4F

大阪営業所：大阪府大阪市淀川区西宮原2-7-38 新大阪西浦ビル805

名古屋営業所：愛知県名古屋市千種区大久手町6-1-8

東北営業所：宮城県仙台市青葉区本町1-13-32 302

福岡営業所：福岡県福岡市中央区薬院4-2-9 シック薬院502

札幌営業所：北海道札幌市東区北十条東3丁目 1-3 LEE SPACE 北10条I101

役員 ：代表取締役 赤坂大樹

事業内容 ：イベント事業／研修事業／ビジネスパーティー事業／デジタルマーケティング事業／施設管理事業



■株式会社IKUSA サービスサイト一覧



IKUSA.jp ：https://ikusa.jp/

チャンバラ合戦 ：https://tyanbara.org/

社内運動会.com ：https://shanaiundokai.com/

謎解きコンシュルジュ：https://nazotoki-concierge.com/

あそび防災プロジェクト：https://asobi-bosai.com/

ビジネスゲーム研修.com ：https://business-game-training.com/

ビジメシ ：https://biz-food.com/

SDGsコンパス ：https://sdgs-compass.jp/

あそぶ社員研修：https://asobu-training.com/

IKUSA ARENA：https://arena.ikusa.jp/



【サービスに関するお問い合わせ先】

TEL:03-5960-0193

メールアドレス：contact@ikusa.co.jp



【報道関係者からのお問い合わせ先】

株式会社IKUSA 広報担当：小谷野

メールアドレス：pr@ikusa.co.jp

TEL:03-5960-5193

【インバイトジャパンの今後の事業に関するお問い合わせ先】

インバイトジャパン株式会社 担当：広報担当

Email：tokyo@invitejapan.com

TEL：050-5491-5718