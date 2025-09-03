ずっと誰かのために頑張ってきた女性が辿り着いた、自分ファーストな住まいとは？『53歳からのシンプルモダンな暮らし』発売

株式会社ＣＥメディアハウス

株式会社CEメディアハウスは、50代になって初めて自分を優先した住まいと暮らし方を手に入れた女性が書いた『53歳からのシンプルモダンな暮らし』https://www.amazon.co.jp/dp/4484221373を、2025年8月29日（金）に発売いたしました。

絶対に叶わないと思っていた夢が叶いました。「思い通りに過ごす家」それは、私のあきらめていた夢でした。

著者のTajiさんは、実家の美容室を23歳で継いで一家の大黒柱として働きながら、結婚、出産、子育てに追われる日々を送ってきました。53歳のときに実母と息子が暮らす母屋を出て、隣地に自分だけが住む家を建てました。

「私は思い切って自分を優先する暮らしを手に入れたら、周りにも優しくできる余裕が生まれました。家族と少し距離を取って暮らすことにより、かえってよかったな～と思うことも多く、毎朝目が覚めるといまでも『夢が叶い、幸せだ』と実感しています。どうか、どうか、少しわがままをして、ほんの少しでもいい、自分を優先してください。」-Tajiさん

老後の家、おしゃれに暮らしたい

大家族で住んでいた母屋はものが多く、生活感があふれていました。一方で、50代になってくると、自分の生き方や考え方、好きなものが確立してくる年頃です。Tajiさんは、ふと自分の置かれている現状と、どんどん古くなっていく母屋を見て、「こんなはずじゃなかった。これからここで我慢しながら過ごすのか？」と憂鬱な日々を送っていたそうです。

「(自分だけの家を手に入れた今)自分の思い通りに過ごせる場所ができたことで、女性にとって自分が好きなものに囲まれ、満足のいく心安らぐ空間があるのはとても重要なことだと実感しました。」-Tajiさん

【コンテンツ紹介】

◆Chapter 1：住まいをつくる

・自分の思い通りに過ごせる家がほしかった

・誰かの、何かの犠牲になっているという思い ほか

◆Chapter 2：ひとり暮らし 夢のマイホーム

・老後の家、おしゃれに暮らしたい

・50代からの住宅ローンと建築資金、そのお金 ほか

◆Chapter 3：新しい住まい

・誰もいない家にひとりで帰る楽しみ ほか

・2.9 畳の寝室

◆Chapter 4：日々の暮らし

・見当違いだったアイテム

・猫生活を始めたいのに ほか

◆Chapter 5：基準はいつも、自分がどうしたいか

・自分の可能性を狭めない方法

・自分を優先させるための考え方 ほか

今は母屋に住む、Tajiさんの猫ちゃん。いつかは一緒に暮らしたい【著者プロフィール】

Taji

美容師、ヘアサロンオーナー、ジュエリーデザイナー。22年から始めた家づくりが24年9月に完成。インスタグラムで、シンプルモダンな暮らしを発信中。その素敵な暮らしに、多くの共感を呼んでいる。

Instagram @2nd613(https://www.instagram.com/2nd613/)

【書誌情報】

タイトル：53歳からのシンプルモダンな暮らし

著者：Taji

判型、ページ数：四六判・192ページ

定価：1760円（税込）

発売日：2025年8月29日(金)

ISBN：9784484221373

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4484221373

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18326627

