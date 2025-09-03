【第4回ロボデックス秋】製造現場の人手不足を解決！多品種・少量生産に対応する、オリムべクスタの自動化装置＆FA機器を多数展示
出展ブースイメージ
オリムベクスタ株式会社（取締役社長 藤田 栄一郎 本社：東京都台東区小島2-19-10）は、2025年9月17日（水）～19日（金）に開催される、『第4回 ロボデックス秋（ロボット開発・活用展）(https://www.fiweek.jp/autumn/ja-jp/about/robo.html)』へ出展いたします。本展示会は「Factory Innovation Week」内で開催される、最新ロボットから周辺機器、ロボット開発技術まで幅広く紹介される、ロボットの総合展示会です。
当社ブースでは、ロボットを活用した自動化装置やFA機器など、製品を展示いたします。
ぜひご来場のうえ、最新の技術をご体感ください。
[入場用バッジ登録はこちら] :
https://www.nepconjapan.jp/autumn/ja-jp/register.html?code=1414428005269235-OYI
▪️展示製品
自動梱包装置
ロボットを使った自動化装置
ロボットとFA機器を組み合わせた自動化装置を複数展示します。
《展示品》
・自動梱包装置
・自動圧入装置
・ねじ締め装置
ジップチェーンアクチュエータ・各種エンドエフェクタ
ロボット周辺機器
オリエンタルモーター製αSETEP AZシリーズを搭載した各種製品を展示予定です。
▪️特別企画
製作事例 グリス塗布装置
【10分間で多品種・少量生産の生産技術ノウハウを大公開※1】
オリエンタルモーターが長年にわたり培ってきた５万種類を超えるモーター造りのノウハウを活かし、変種変量生産に対応する装置・システムについて説明します。多品種・少量生産の現場に最適な自動化ソリューションを、ぜひブースでご覧ください。
※1 タイトルは変更となるは可能性がございます。あらかじめご了承ください。
※２ オリムベクスタはオリエンタルモーターのグループ会社です
■会場でお打合せしませんか？
オリムベクスタのブースでは製品展示だけでなく、お客様の課題を伺い、個別にご相談いただける機会も用意しています。ぜひ、ブースに立ち寄り、製造現場における課題を解決するヒントをご提案できればと思います。
また、ご来場の日時をあらかじめお知らせいただければ、お席をご用意してスムーズにご案内いたします。事前にご質問をいただければお客様にぴったりのご提案をいたします。
▼ご来場予定・自動化に関するご質問や相談はこちら
https://www.orimvexta.co.jp/exhibition_seminar/exhibition/202509/#anc03(https://www.orimvexta.co.jp/exhibition_seminar/exhibition/202509/#anc03)
▪️展示会詳細
会場 ：幕張メッセ
会期 ：2025年9月17日（水）～9月19日（金）10:00～17:00
出展ブース：ホール3 14 - 44
主催 ：RX Japan株式会社
主催者公式サイト：https://www.fiweek.jp/autumn/ja-jp/about/robo.html
▪️お問い合わせ
受付時間：月～金 09:00～17:00 （土・日・祝日および夏期休業日、年末年始を除く）
E-mail ：orimvexta@orientalmotor.co.jp
電 話 ：0120-926-745