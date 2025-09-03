スマホを繋ぐだけ！ディスプレイオーディオと双方向ミラーリングでAIアシスタントに超進化。ドライブの常識が変わる新ガジェット「AN-S155 APPミラータッチカーアダプター」登場。
AN-S155 APPミラータッチカーアダプター
株式会社慶洋エンジニアリング（本社：港区新橋）は、純正ディスプレイオーディオにスマートフォンを有線接続するだけで、画面のミラーリングや双方向操作を可能にする新製品「AN-S155 APPミラータッチカーアダプター」を2025年9月３日（水）より販売開始します。
本製品により、普段お使いのAIアシスタントアプリや地図アプリを車載ディスプレイで直感的に操作でき、ドライブを「AIドライブ」へと簡単にアップデートします。
近年、多くの新車に標準搭載されているディスプレイオーディオですが、「使えるアプリが限られる」「スマートフォンの便利な機能を活かしきれない」といった声も聞かれます。「AN-S155 APPミラータッチカーアダプター」は、そうした課題を解決するために開発されました。映像出力機能（DisplayPort Alternate Mode）に対応したUSB-Cポートを備えるスマートフォンとケーブル一本で接続するだけで、いつものスマホ画面をそのままカーナビの大画面に映し出し、タッチ操作まで可能にする画期的なデバイスです。
【AN-S155 APPミラータッチカーアダプターの主な特長】
スマホ画面のそのまま車に
簡単接続で、スマホ画面をミラーリング
使い慣れた地図アプリでのナビゲーションはもちろん、動画や音楽アプリなど、スマートフォンの多彩なコンテンツを車内で楽しむことができます。複雑な設定は一切不要です。
※著作権保護された一部の動画配信サービス等は表示できない場合があります。
圧倒的なスピードと安定性
充電切れの心配無用、安定した外部給電
外部から給電しながらミラーリングできるため、長距離ドライブでもスマートフォンのバッテリー残量を気にする必要がありません。有線接続ならではの安定した映像と音声で、快適なドライブをサポートします。
双方向タッチ機能
ディスプレイからスマホを直接操作、双方向タッチ機能
車載ディスプレイのタッチパネルから、接続したスマートフォンを直接操作可能。信号待ちの間に次の目的地を設定するなど、大きくて見やすい画面で安全かつ直感的に操作できます。
■おすすめの活用法：いつものドライブを「AIドライブ」へアップデート
「AN-S155 APPミラータッチカーアダプター」の真価は、スマートフォンのAIアシスタントアプリと連携することで発揮されます。
「今日の気分に合うドライブコースを提案して」「近くのおすすめランチを探して、そのままナビを設定して」といった対話形式の指示を、音声操作で行うことが可能になります。
これにより、運転中の視線移動を最小限に抑え、安全かつスマートな情報収集やエンターテイ-メント体験が実現。いつもの移動が、まるで未来のドライブのような、新しい体験へと進化します。
主な仕様
CPU：V851S3 single-core ARM Cortex A7 900MHz
Memory：128MB RAM + 16 MB ROM
Wi-Fi：802.11 a/b/g/n 2.4 GHz+5 GHz
Bluetooth：BT 4.2
コネクタ：USB A
電源入力：USB 5V
接続対象車両：有線CarPlayに対応した純正のナビ、ディスプレイオーディオ機器
接続対象スマートフォン：iPhone15以上、DPモード対応のAndroidスマートフォン (SHARP製は除く) ※弊社確認モデルはQRコードから確認願います。
使用温度範囲：-20~75℃
サイズ：94×34×13mm
質量：82g(本体とケーブルを含む)
付属品
本体(車両側通信ケーブル USB-Type-A, スマートフォン側通信ケーブル USB-Type-Cを含む)、USB Type-A to C変換コネクタ、 取扱説明書(保証書含む)
製品品番
AN-S155：4545708006764
想定価格 \12,800（税込）
製品情報
https://www.keiyoeng.co.jp/product/an-s155/
Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FP1WPZLH
楽天市場
https://item.rakuten.co.jp/keiyo-officialshop/an-s155/
仕様上の注意：
本製品のご利用には、USB-C端子および映像出力機能（DisplayPort Alternate Mode）に対応したスマートフォンが必要です。
詳細な適合端末については、別紙の適合表または弊社製品サイト(https://adaptermanual.com/h5/editor/45157608771585.html)をご確認ください。