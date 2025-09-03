調味料専門WEBメディア・調味料.jp、「調味料×フードエッセイコンテスト」を初開催！

株式会社Rainbow Taste

株式会社Rainbow Taste（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：寺門 里紗）が運営するご当地調味料専門WEBメディア「調味料.jp(https://chomiryo.jp/)」は、調味料にまつわる思い出や地域文化をテーマにした「調味料×フードエッセイコンテスト」を開催いたします。

本企画は“調味料を主役にしたエッセイ”という新しい挑戦です。入賞作品は、11月3日「調味料の日」にメディア・SNSで発表いたします。

■開催背景

調味料は日常の食卓に寄り添う小さな存在ですが、その一滴には「家族の思い出」や「地域の風景」、「旅先での出会い」など、豊かな物語が込められています。

しかし、食や旅を題材にしたエッセイは多くあっても、調味料を主役にしたエッセイはこれまでほとんど存在しません。

そこで調味料.jpでは、調味料文化を“言葉”として未来に残すため、本コンテストを企画しました。

■募集概要

テーマ：調味料にまつわるエッセイ（地域性・思い出・食文化とのつながり）

文字数（目安）：800～1,200文字程度 ※上限：1,500文字

募集期間：2025年9月1日（月）～9月30日（火）

応募方法：

１. 調味料.jpのInstagram公式アカウント(https://www.instagram.com/chomiryo.jp/)をフォロー

２. noteでハッシュタグ「#私と調味料」をつけてエッセイを公開

３. 応募フォーム(https://forms.gle/n1kaeutfmFsYPApR8)から必要事項を記入し提出

■賞品・特典

・最優秀賞（1名）：Amazonギフト券5,000円分＋調味料セット＋メディア掲載

・優秀賞（2名）：Amazonギフト券2,000円分＋メディア掲載

・特別賞（数名）：メディア掲載

・応募者全員：希望者にフィードバック

■審査体制

一次審査：調味料.jp編集部

最終審査：3名の審査員

ライター / 作家・いしかわゆき様調味料エバンジェリスト・下倉樹（イツキ）様調味料.jp編集長・寺門里紗

■今後の展望

本コンテストは単発ではなく、今後もテーマを変えながら定期開催を予定しています。

また、入賞者には調味料.jpからライター依頼が届く可能性もあり、調味料ファンや新しい書き手との出会いの場として展開してまいります。

【会社概要】

株式会社Rainbow Tasteは「調味料の作り手とユーザーをつなぐ架け橋になる」をビジョンに掲げ、調味料製造者様への業務支援を通して、地域社会の活性化に貢献することを目指しています。3期目となる今年度は、ご当地調味料D2Cブランド「里SEASONing(https://satoseasoning.com/)」をオンライン・オフラインのハイブリットで展開。運営する調味料専門WEBメディア「調味料.jp(https://chomiryo.jp/)」のコミュニティ力を高めながら、調味料特化型プラットフォームの実現に向け、更なる事業の拡大を進めてまいります。



・会社名：株式会社Rainbow Taste

・代表者：寺門 里紗

・設立：2023年5月16日

・所在地：東京都新宿区西新宿3丁目3番13号西新宿水間ビル2F

・事業内容：業務支援事業、メディア事業（調味料.jp(https://chomiryo.jp/)運営）、D2Cブランド事業（里SEASONing(https://satoseasoning.com/)運営）、AI開発・研究事業

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社Rainbow Taste 広報担当

メールアドレス：pr@rainbowtaste.co.jp