株式会社RYODENは、2025年9月17日(水)～19日(金)の3日間、幕張メッセにて開催される、「第1回 製造業 人手不足対策EXPO [秋] -人材の採用・教育・管理展-」（ファクトリーイノベーション Week [秋] 2025内）に出展いたします。

当社ブースでは、製造業に特化したプロ人材伴走サービス「ウィズプロ」をご紹介いたします。

「ウィズプロ」は、三菱電機グループの商社として長年培ってきた「ものづくり業界への深い知見」と、厳選された「プロ人材の専門性」を掛け合わせて、企業の経営・事業課題に深くコミットする伴走支援型の人材サービスです。生産性改善や物流改善、サステナビリティ推進、DX推進など、製造業が直面するさまざまな課題に対し、最適なプロ人材がチームの一員として課題解決をサポートします。

当日は、「ウィズプロ」の具体的なサービス内容や、様々な業界での活用事例を詳しくご紹介いたします。

▶ 展示会概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/149829/table/41_1_3faa8f58f5deb701a0726384f13299e3.jpg?v=202509040556 ]▶ 主な出展製品- 製造業に特化したプロ人材伴走サービス「ウィズプロ(https://pro.ryoden.co.jp/company)」

▶「第1回 製造業 人手不足対策EXPO [秋] -人材の採用・教育・管理展-」特設サイトはこちら(https://www.ryoden.co.jp/event/20250917_01)

■株式会社RYODENについて

RYODENは、「人とテクノロジーをつなぐ力で"ワクワク"をカタチにする」をパーパスとし、「未来を共創するエクセレントカンパニー」の実現に向けて、企業活動を通じて、全てのステークホルダーと共に価値を創出し、世界に誇れる企業へ進化し続けます。

2000社を超えるパートナー企業様とのネットワークから常に新しい技術を融合し、未来へのソリューションを創造します。また、基幹事業であるFAシステム、冷熱ビルシステム、エレクトロニクスの技術を基に、スマートアグリや医療IT化、脱炭素などの社会課題と向き合い、新たな発想でその先の未来をイノベートします。





代表者 ：代表取締役社長 富澤 克行

設立 ：1947年4月22日

本社所在地：〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-15-15

公式HP ：https://www.ryoden.co.jp/



