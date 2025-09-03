【韓国語ならK Village】K Village 韓国語、スタサポ第4弾！特典つき無料新制度「プライムフリー」スタート！

株式会社K Village

日本最大級の韓国語教室「K Village 韓国語」を運営する株式会社K Village（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桑原 元就）は、学習継続を応援するスタディサポート（スタサポ）施策の第4弾として、特典つき無料制度「プライムフリー」の提供を2025年9月より開始しました。

「プライムフリー」は、韓国語の習得を効率化する有料サービス「K Village プライム」の全特典を、K Village 韓国語のクラスレッスン受講生全員に「無料で」自動付与する新しい学習支援制度です。

スタサポとは？

スタディサポート、通称「スタサポ」とは、K Village 韓国語が提供する学習者支援制度の総称です。資格取得、留学支援、AI学習ツールの導入など、学習成果を後押しし、楽しく継続できる環境を整えるための取り組みです。

展開済みの主な施策は以下の通りです。

第1弾：「できた割」…韓国語資格取得者向けの月謝割引制度

第2弾：「留学メガ割」…留学プログラムの特別価格提供

第3弾：「K Village先生」…LINE×ChatGPTによるAI韓国語学習サポート

それぞれのライフスタイルや学習スタイルに寄り添った支援を通じて、すべての学習者が自分のペースで韓国語を楽しめるよう支援しています。

第4弾「プライムフリー」導入背景

K Village 韓国語では現在、クラスレッスンの受講者数が急増しており、「韓国好きの仲間と楽しく学べる」「会話がはずむ」といったポジティブな声を多くいただいています。

一方で、「発音練習の発言機会が限られる」「もっと自分のペースで予習・復習したい」といったグループ形式ならではの課題も顕在化していました。

こうした背景から、生徒様一人ひとりの学びに寄り添うべく、「毎日韓国語に触れられる環境を作ること」「楽しいだけで終わらせない学びのサポート」を目的に、プライムフリーが誕生しました。

「プライムフリー」3つの注目ポイント

有料サービス「K Village プライム」の全特典を無料で提供します。

１．AI韓国語学習アプリ「毎日ハングル」が無料で使える

AIが発音のズレを瞬時に分析。人では気づけない細かなクセも見逃さず、確実に改善が可能です。あなた専用の弱点分析とネイティブ音声との反復練習で、効率よく学習が進む！

AI×韓国語で、誰でも「伝わる発音・使える会話力」を実現できます。

２．韓国系サービスクーポンがもらえる

韓国雑貨やコスメ、セルフ写真館などのお得なクーポンで韓国気分が楽しめます。

３．ファンミーティングや豪華プレゼントが抽選で当たる

試写会無料招待や韓国雑貨プレゼントなどの当選確率が2倍になります。

スタディサポート第4弾「プライムフリー」概要

対象：K Village 韓国語のクラスレッスン受講生（既存・新規問わず）

内容：有料サービス「K Village プライム」の無料提供

提供開始：2025年9月1日（月）

K Village 韓国語について

K Village プライム詳細はこちら :https://moduly.kvillage.jp/prime/韓国語学習ツールや韓国関連ショップのクーポン、抽選イベントなどが楽しめる「韓国好きのための」サブスク！

K Village 韓国語は、日本全国に25校舎を展開し、在籍生徒数16,000名を超える日本最大級の韓国語教室です（※1）。通学・オンライン・AI学習（毎日ハングル・K Village先生）など、多様なスタイルで学べる環境を整え、幅広い世代の韓国語学習者をサポートしています。

※1 : 2024年11月期_指定領域における市場調査（調査機関：日本マーケティングリサーチ機構）

本件に関するお問い合わせ

株式会社K Village

取締役 韓国部門 管掌役員 山本 隆

https://kvillage.co.jp/contact/

K Village 韓国語

東日本

・K Village 韓国語 新大久保本校 https://kvillage.jp/school/shinokubo/

・K Village 韓国語 新大久保駅前校 https://kvillage.jp/school/shinokubo-ekimae/

・K Village 韓国語 新宿西口校 https://kvillage.jp/school/shinjuku-nishi/

・K Village 韓国語 渋谷駅前校 https://kvillage.jp/school/shibuya/

・K Village 韓国語 池袋東口校 https://kvillage.jp/school/ikebukuro-higashi/

・K Village 韓国語 上野校 https://kvillage.jp/school/ueno/

・K Village 韓国語 秋葉原校 https://kvillage.jp/school/akihabara/

・K Village 韓国語 立川校 https://kvillage.jp/school/tachikawa/

・K Village 韓国語 八王子校 https://kvillage.jp/school/hachiouji/

・K Village 韓国語 横浜駅前校 https://kvillage.jp/school/yokohama_ekimae/

・K Village 韓国語 横浜校 https://kvillage.jp/school/yokohama/

・K Village 韓国語 川崎駅前校 https://kvillage.jp/school/kawasaki/

・K Village 韓国語 船橋校（千葉県） https://kvillage.jp/school/funabashi/

・K Village 韓国語 大宮校（埼玉県） https://kvillage.jp/school/omiya/

西日本

・K Village 韓国語 名古屋校 https://kvillage.jp/school/nagoya/

・K Village 韓国語 名古屋駅前 https://kvillage.jp/school/nagoya_ekimae/

・K Village 韓国語 岐阜校 https://kvillage.jp/school/gifu/

・K Village 韓国語 大阪校 https://kvillage.jp/school/osaka/

・K Village 韓国語 なんば校 https://kvillage.jp/school/shinsaibashi/

・K Village 韓国語 京橋駅前校 https://kvillage.jp/school/kyobashi/

・K Village 韓国語 京都校 https://kvillage.jp/school/kyoto/

・K Village 韓国語 神戸三宮校 https://kvillage.jp/school/kobe/

・K Village 韓国語 福岡校 https://kvillage.jp/school/fukuoka/

・K Village 韓国語 博多駅前校 https://kvillage.jp/school/hakata/

・K Village 韓国語 北九州小倉校 https://kvillage.jp/school/kokura/

【株式会社K Village 会社概要】

本社 ：〒163-0807 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル7F

代表取締役：桑原 元就

設立 ：2010年

URL ：https://kvillage.co.jp/

【事業内容】

・韓国語教室の経営（https://kvillage.jp/）

・韓国留学手続き代行（https://kankokuryugakuguide.com/）

・韓国情報メディアの運営「K Village MODULY Web(https://kasioda.com/)」

・韓国好きのための情報メディア「K Village MODULY（モドゥリー）(https://moduly.kvillage.jp/)」運営

App Store(https://apps.apple.com/us/app/%E9%9F%93%E5%9B%BD%E5%A5%BD%E3%81%8D%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%8B%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AAk-village-moduly/id1574851769?mt=8)

Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.kvillage.moduly&pcampaignid=fdl_long&url=https://kvillage.jp/)

・月額制サブスクサービス「K Village プライム(https://moduly.kvillage.jp/prime/)」の運営

・韓国スキンケア専門通販サイト「K Village Meon(https://meon-premier.gangnamdoll.jp/)」

・ボイストレーニングスクール「ナユタス(https://nayutas.net/)」の運営

・少人数で効果実感。正統派ピラティス「K Village Pilates(https://pilatestokyo.jp/)」

・有料職業紹介