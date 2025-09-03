ZIP-FM×黒木渚 コラボレーション朗読CD「夜のまどろみ 大人のための読み聞かせ」9月3日（水）21時 発売開始

株式会社ZIP-FMZIP-FM Podcastで人気の「黒木渚 夜のまどろみ～大人のための読み聞かせ～」が待望のCD化 書き下ろし新作含む7話収録、初回限定生産

■ 商品概要

商品名：夜のまどろみ 大人のための読み聞かせ

アーティスト：黒木渚

発売日：2025年9月3日（水）21:00

価格：税込2,200円

初回生産枚数：200枚限定

販売場所：黒木渚 OFFICIAL GOODS https://goods.byakuya.shop

ZIP-FM OFFICIAL STORE https://zipfm.stores.jp(https://zipfm.stores.jp/items/68b54443e99ff900627b54aa)（商品ページ）(https://zipfm.stores.jp/items/68b54443e99ff900627b54aa)

■ 収録内容

本CDには、ファンからのリクエストに応えて選ばれた人気エピソードを完全再録した6話に、新作書き下ろし1話を加えた全7話を収録。BGMや演出を新たにアレンジし、ポッドキャスト版とは異なる魅力をお楽しみいただけます。

収録エピソード（全7話）

1. うらめしフライデー

2. 近未来世直し戦士タスクス

3. コンプラ太郎

4. アーモンド

5. 本当の狼

6. 灯台

7. うらめしフライデー特番「ブラボーちゃん」

新作書き下ろし「うらめしフライデー特番「ブラボーちゃん」」について

黒木渚が4月にデジタルリリースした「ブラウスと亡霊」がファンから「ブラボー」という愛称で親しまれたことにインスピレーションを受けて書き下ろされた特別エピソード。同日にリリースする最新フルアルバム「ゴーストノート」にもつながる内容となっています。11月からスタートする「黒木渚 ONEMAN TOUR 2025 ”穴もまたこちらを覗いている”」のライブパフォーマンスにおける重要な伏線が含まれており、ファン必聴の内容となっています。

■ 企画の背景

ZIP-FM Podcastで配信中の「黒木渚 夜のまどろみ ～大人のための読み聞かせ～」は、黒木渚による独特な世界観の朗読が多くのリスナーから愛され続けています。ファンからの「CDとして手元に置きたい」「新作を聞きたい」という声にお応えし、この度CD化が実現いたしました。

本作品は単なる既存コンテンツの再録ではなく、CD用に新たにBGMや演出を加え、よりリッチな音響体験を提供します。また、CDジャケットデザインも黒木渚による描き下ろしとなります。

さらに、noteで今回収録されているエピソードの台本を有料配信します。文字を見ながら聴くという、別感覚もお楽しみください。

■ アーティスト紹介

黒木渚（くろき なぎさ）

宮崎県出身の音楽家・小説家。

大学院でポストモダニズムの研究に没頭する傍ら、音楽活動を開始。

卒業後は市役所職員として働いていたが音楽家になるべく上京。

2012年に「あたしの心臓あげる」で音楽家デビュー。

2015年には「壁の鹿」で文壇デビューし、現在までに７冊の作品を刊行。

「音楽と文学と空間」というテーマで多方面に活動中。

ZIP-FM Podcast「黒木渚 夜のまどろみ ～大人のための読み聞かせ～」では、不思議な物語の数々で優しく眠りに誘う時間を提供した。

■ ZIP-FM Podcast「黒木渚 夜のまどろみ ～大人のための読み聞かせ～」について

黒木渚によるオリジナルストーリーの朗読番組として2023年～2024年まで配信。独特な世界観を持つキャラクターたちが織りなすストーリーは、リスナーから「心が落ち着く」「毎回楽しみにしている」など高い評価を獲得。特に「うらめしフライデー」「コンプラ太郎」などのエピソードは配信開始から話題となり、多くのファンに愛され続けている。

■ note「黒木渚の夜のまどろみ ～大人のための読み聞かせ～」

https://note.com/yoruno_madoro3

配信情報：

URL: https://zip-fm.podcast.sonicbowl.cloud/podcast/825934eb-486f-466f-9bec-87242c4125ec/

配信プラットフォーム: ZIP-FM Podcast、各種ポッドキャストアプリ

■ 会社概要

会社名：株式会社ZIP-FM

代表取締役社長：浦出高史

本社所在地：〒460-8578 愛知県名古屋市中区丸の内3-20-17

KDX桜通ビル17F

事業内容：FM放送事業、デジタルコンテンツ制作・配信事業