【鈴木愛理】全編“宮古島ロケ”の2026年版カレンダー発売決定！特別版ポストカードブックセット＆発売記念イベントも開催！
株式会社ハゴロモ（本社：東京都千代田区、代表：橘壮太郎）は、「鈴木愛理 2026カレンダー」を2025年11月22日に発売いたします。本作は全編を沖縄・宮古島で撮影。青く透き通る海や黄金色の夕日、南国のひまわり畑を舞台に、“等身大で自然体、そして大人の女性としての表情” を切り取った完全撮り下ろし作品です。
さらに、特別版ポストカードブックセットの発売や、発売記念イベントの開催も決定しております。
「鈴木愛理 2026年版カレンダー」見どころ
1. 全編 沖縄・宮古島ロケーション
- 美しい宮古島を舞台に、鈴木愛理さんの多彩な表情と魅力を引き出した完全撮り下ろしカットを収録。透き通る海や夕景、ひまわり畑など、南国の絶景を背景に、ナチュラルで新たな一面が光ります。
- A2サイズ９枚綴り（ボーナスページ２枚付き）！最終ページは鈴木愛理さんからの手書きコメント(印刷)付き！
2. 特別版 ポストカードブックセット
- カレンダーに入りきらなかった「未公開カット」30枚を収録！
- ハードカバー仕様で特別感のある仕上がりに！
- HMV＆BOOKSオンライン、発売記念イベントでの限定販売です！
【URL】HMV＆BOOKS オンライン：https://morecos.hmv.co.jp/news/article/250902109/
鈴木愛理2026カレンダー表紙
【限定特別版】鈴木愛理ポストカードブック表紙
発売記念イベント情報
「鈴木愛理 2026カレンダー」の発売に伴い、発売記念イベントを開催いたします。
■日時：2025年 11月23日(日)
１.12：00～／２.13：15～／３.14：30～／４.16：00～／５.17：15～／６.18：30～
■場所：HMV&BOOKS SHIBUYA 6Fイベントスペース
【イベント対象商品】
・鈴木愛理2026カレンダー＆ポストカードブックセット
・価格：\7,260（税抜\6,600）
詳細、ご予約方法等は下記ホームページをご確認ください。
【URL】 https://www.hmv.co.jp/store/event/53789/
購入特典情報
1.直筆サイン＆宛名入りカレンダーが当たる！
「カレナビ楽天店」での予約者から抽選で50名様にプレゼント。
2.チェキ風カードをプレゼント
「楽天ブックス」「セブンネット」での購入者限定。ショップごとに異なる絵柄をご用意。
【URL】
・カレナビ楽天店：https://item.rakuten.co.jp/calenavi/26-0176/
・楽天ブックス： https://books.rakuten.co.jp/rb/18355175/
・セブンネット： https://7net.omni7.jp/detail/1107642505
卓上４月始まりカレンダーも発売予定！ ※「AR動画付きフォトカードセット特別版」も販売予定！
「卓上 鈴木愛理 2026 4月始まりカレンダー」も発売予定です。
こちらでは、「AR動画付きフォトカードセット」の特別版も販売も企画中です。こちらは続報をお待ちください！
商品概要
・商品名：鈴木愛理 2026カレンダー
・仕様：A2サイズ9枚綴り（ボーナスページ2枚含む）
・価格：3,960円（税込）
・発売開始予定日: 2025年11月22日（土）
各ネットショップおよび取り扱い書店等（詳しくは店頭にてご確認下さい）にて、順次予約受付開始。
株式会社ハゴロモについて
株式会社ハゴロモは店舗サポート、店舗備品・防犯、カレンダー出版、キャラクターグッズ、イベント企画、物流代行、研修施設の紹介、映像作品の製作など、幅広くお客様のニーズに応える会社として、様々なコンテンツを制作しております。
【会社概要】
社名：株式会社ハゴロモ
本社所在地：東京都千代田区内神田1-10-8
代表取締役：橘 壮太郎
事業内容：
・店舗資材の製造・管理・配送
・店舗セキュリティの提案・販売
・各種イベント企画
・アーティストカレンダーの企画・制作・販売
・キャラクターグッズの企画・制作・販売
・書籍出版
設立：1967年（昭和42年)7月31日
【関連サイト】
■株式会社ハゴロモ
カンパニーサイト《https://www.hagoromo.com/》
■ハゴロモ＠カレンダー部 X(旧Twitter)
＠hagoromo_cl《https://twitter.com/hagoromo_cl》