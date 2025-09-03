ヘッドウォータース、 Microsoft AI Tour Osaka のセッション「モノづくりを革新するAIエージェント基盤とAgenticなパーソナライズによる未来のUX」に登壇します。

株式会社ヘッドウォータース




　AIソリューション事業を手がける株式会社ヘッドウォータース（本社：東京都新宿区、代表取締役：篠田庸介、以下「ヘッドウォータース」）は、9月10日に開催される Microsoft AI Tour Osaka に登壇し、Microsoft のエコシステムを活用した、スピーディかつ柔軟なAIエージェント基盤づくりの実践について紹介します。



■ Microsoft AI Tour Osaka 概要


　Microsoft AI Tour Osaka は、ビジネスリーダー、開発者、ITプロフェッショナルの方を対象としたAI活用に関する最新情報と今後の戦略を検討するうえで欠かせないセッションを、1日で体験できるイベントです。



　開催日時： 2025年9月10日（水）


　会場： コングレスクエア グラングリーン大阪（大阪市）


　主催： 日本マイクロソフト株式会社


　参加方法：下記公式サイトよりお申し込みください。


　　https://www.microsoft.com/ja-jp/events/aitour-osaka/?msockid=0d9143c2085d60d7238250d1092761f5



■セッションについて　


　本セッションでは、製造業の競争力を革新するAIエージェント基盤とUXの進化について紹介します。


　Azure AI Foundry や GitHub Copilot Coding Agent を駆使した、柔軟かつ迅速なAIエージェント基盤の構築手法、デバイス上でSLMを活用したセキュアなリアルタイムデータ処理とAzure連携、さらに「Agenticパーソナライズ」によるUX変革によって顧客価値を最大化するビジネス戦略を解説します。



　タイトル：モノづくりを革新するAIエージェント基盤とAgenticなパーソナライズによる未来のUX


　日　時：2025年9月10日（水） 12:45-13:30


　登壇者：西間木 将矢（当社 取締役 兼 ITインキュベーション事業本部 本部長）


　　　　　竹石 興紀 （当社 AIデザイン推進室 室長）


　　　　　池内 隆人 （当社 AIデザイン推進室 スペシャリスト）


　詳　細：https://www.headwaters.co.jp/service/microsoft_aitour-osaka.html



■出展ブースについて


　展示ブースでは、製造業をはじめ、自動車・流通・金融など幅広い業界で活用可能なAIエージェントの実装最前線をご紹介します。



＜主なテーマ＞


・Feeling！ドライビング制御の個別最適化


デバイス上の小型言語モデル（SLM）とクラウドエージェントを連携し、リアルタイムかつセキュアな判断を実現。自動車分野における安全性・効率性の革新を体感いただけます。



・GitHub Copilot Coding AgentとAI駆動開発


コード自動生成やテスト自動化により、開発効率と品質を大幅に向上。さらに、AI CoE（Center of Excellence）設立支援を通じて、企業全体でのAI活用を推進します。



・ハイパー・パーソナライゼーション


ECサイトにおける「選択肢過多」の課題を解決し、ユーザー一人ひとりに最適化された購買体験を提供。オンラインに、リアル店舗のような自然な体験をもたらします。



・製造業特化AIエージェント


車載エッジAIエージェントによる即時制御や障害物検知など、自律型システムによる新しいモノづくりの形を提案。セキュリティ・プライバシー強化も同時に実現します。



現場 × 開発 × 組織の三位一体で進化するAI実装の未来を、ぜひ当社ブースにてご体感ください。



■会社情報


　会社名：株式会社ヘッドウォータース


　所在地：〒163-1304　東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー４階


　代表者：代表取締役　篠田 庸介


　設　立：2005年11月


　URL　：https://www.headwaters.co.jp