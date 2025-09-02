子会社『Maison Ailes株式会社』が自社開発のまつげパーマ薬剤「Pretzel Carl」をリリース。9月よりサロン向け販売開始

wowwe株式会社

wowwe株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：虫鹿正敏）の子会社であるMaison Ailes株式会社は、同社初となる独自開発商品「まつげパーマ薬剤」を発表いたしました。



本製品は2025年9月よりサロン向け販売を開始、同月16日より美容商材EC「Beauty Garage」にて販売を予定しております。発売に先立ち、同じくグループ会社である株式会社MARIE TERESIAのサロンにて8月より先行導入。すでに多くのスタッフとお客様から高い評価をいただいております。

◆ 背景

本製品の開発をリードしたのは、もともとグループサロンで施術を行っていたスタッフ。

既存薬剤に対する課題を解消するためにメーカー事業へ挑戦し、試行錯誤の末に完成に至りました。

従来、まつげパーマ薬剤は施術ごとに一定量を消費するためサロン運営において仕入コストが大きな割合を占める商材でした。今回、自社で開発・製造を行うことにより、

- 原価の最適化によるコスト削減- 子会社メゾンエールでの収益化

を同時に実現できるようにいたしました。

◆ 製品特徴

商品名：Pretzel Carl (プレッツェルカール)

用途：まつげパーマ、眉毛パーマ施術専用薬剤

特徴：

１.フローラル系の香りで施術中も快適

２.自まつげにやさしいダメージレス処方

３.施術効率を考慮した短時間アクション設計

またパッケージにもこだわり、深みのあるブラウンを基調にシンプルで洗練されたデザインを採用。マットな質感とミニマルなロゴ配置が高級感を引き立て、1剤・2剤の色分けで実用性も確保しました。

◆ 今後の展開

今後もアイラッシュ関連の新商品も順次リリース予定です。これにより、幅広いニーズにお応えできる総合的なアイラッシュブランドとして、さらなる成長を目指してまいります。

◆会社概要Maison Ailes 株式会社

所在地：愛知県名古屋市

事業内容：美容商材の企画・開発・販売