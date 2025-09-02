【Dior】ウィル・プライスが着用したイブニングジャケットのサヴォワールフェールを公開
クリスチャン・ディオール合同会社
第82回ヴェネツィア国際映画祭にてウィル・プライスが着用した、ジョナサン・アンダーソンによるイブニングジャケットのサヴォワールフェールが公開されました。
WILL PRICE SAVOIR FAIRE IMAGES BY SOPHIE CARRE
ウィル・プライスは、ブラックのウールシングルブレストピークドラペル イブニングジャケットと、同じくブラックのパンツ、ホワイトのコットンシャツ、ホワイトのシルクスカーフ、ブラックレザーのダービーシューズを着用し、ディオール ファイン ジュエリーを合わせたコーディネートを披露しました。
