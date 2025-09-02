REAL AKIBA BOYZ 18歳メンバー「龍」 昭和歌謡で踊ってみたを公開！DJシーザーが手掛ける「昭和100年JAPANESE CITYPOP NON-STOP BEST MIX」とのコラボ
REAL AKIBA GROUP、ISARIBI株式会社（代表取締役社長：榊原 敬太／本社：東京都千代田区）が運営するクリエイターレーベル「METEORA st.」は、所属アニソンダンスパフォーマー「REAL AKIBA BOYZ（以下、RAB）」の最年少メンバー 龍（りゅう／18歳）による、昭和歌謡シティポップの名曲で「踊ってみた」動画が公開された。
【踊ってみた】昭和歌謡曲集【龍18歳】 - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=88wnNz9qXzk
今回の動画は、ソニーミュージックから発売中のCD『昭和100年JAPANESE CITYPOP NON-STOP BEST MIX』（プロデュース：DJシーザー）とのコラボ企画。収録曲から「真夜中のドア～Stay With Me」（松原みき）、「中央フリーウェイ」（ハイ・ファイ・セット）、「スノッブな夜へ」（国分友里恵）の3曲をDJミックス形式で使用し、昭和歌謡の魅力を現代的なダンス表現で表現している。
映像は神宮司監督による演出で、縦横比4:3のレトロなMV風に仕上げられており、当時の雰囲気を感じられる作りに。ノスタルジックな楽曲と、龍ならではのエネルギッシュかつ繊細なダンスが見事にマッチした映像作品となった。
使用楽曲（CD収録曲より）
1.真夜中のドア～Stay With Me／松原みき
2.中央フリーウェイ／ハイ・ファイ・セット
3.スノッブな夜へ／国分友里恵
クレジット
出演：龍
監督／撮影：神宮司
DJ mix：DJシーザー
【CD情報】
昭和100年JAPANESE CITYPOP NON-STOP BEST MIX
（ソニーミュージックレーベルズより発売中）
https://www.sonymusic.co.jp/artist/Compilation/discography/SRCL-13235
また、REAL AKIBA BOYZは 9月24日にフルアルバム『ぼくらのマスターピース』を発売予定。10月4日には東京体育館にてワンマンライブ「REAL AKIBA BOYZ ONEMAN LIVE～ 僕らのマスターピース ～」 が控えており、今後の更なる活躍に注目だ。
龍 プロフィール
3歳でバレエとジャズダンスを始め、6歳でストリートダンスに出会う。
バトルを中心に活動している「龍と勇太」や、A-POP CREW「サンセットレーベンズ」としても好成績を残し続けている。
キッズダンス界隈を賑わせているメンバーで構成された「DESCARADOS」のリーダーとしても活動中。
マイナビDANCEALIVE 2023 CHARISMAX I HIPHOP部門にて優勝するなど確かなダンススキルを持ち、ジャンルに捉われない唯一無二のスタイルを貫く。
アニメと声優さんとメロンパンが大好き！
2022年、高校1年生にしてREAL AKIBA BOYZに加入。
＜バトル実績＞
・ALL JAPAN SUPER KIDS SOLO BATTLE 2017 関東 U-12 優勝
・Soulm8 SOLO DANCE BATTLE 2017 FINAL U-12 優勝
・COLOSSEUM CLOUD vol.3 1on1 freestylebattle 優勝
・あきばっか～のVol.22七周年SP 優勝(龍と勇太)
・マイナビDANCE ALIVE HERO’S 2020 KIDS TOHOKU CLIMAX 準優勝
・マイナビDANCE ALIVE HERO’S 2020 KIDS FINAL BEST4
・マイナビDANCE ALIVE 2023 CHARISMAX I HIPHOP部門 優勝
・マイナビDANCE ALIVE 2023 HIPHOP部門 BEST8
・Red Bull Dance Your Style Japan 優勝
・FREESTYLE SPACE 天下布舞 23-24 優勝(Cyber Choral)
・あきばっか～のvol.31十一周年SP 優勝(龍と勇太)
・WDC2024 HIGHSCHOOL side 優勝(Blenovatex)
・FREESTYLE SPACE 2024 暁月-AKATSUKI- 優勝(Xii After Choral)
・あきばっか～のvol.32十一周年SP 優勝(龍と勇太)
＜コンテスト＞
・ICE CREAM JAPAN DANCE CONTEST U-12 ソロ部門 優勝
・JUMP HIGH CONTEST U-12 ソロ部門 優勝
・Soulm8 DANCE CONTEST 関東 U-12 ソロ部門 優勝
＜SNS＞
X：
https://twitter.com/RAB_RYU
Instagram：
https://www.instagram.com/rab_ryu/
TikTok：
https://www.tiktok.com/@rab_ryu
REAL AKIBA BOYZ ONEMAN LIVE～ 僕らのマスターピース ～
2025年10月4日(土)
場所：東京体育館
開場 15:30 開演16:30
■チケット受付
一般発売
受付URL： https://l-tike.com/rab/
詳細
年齢制限：
※3歳以上チケット必要 /営利目的の転売禁止
出演：
REAL AKIBA BOYZ / REAL AKIBA BAND
備考：
【過保護席チケット】\110,000（税込）
★観覧について
・入場最優先
・過保護席エリア（A/Bいずれか購入時に選択）での観覧
※エリア図を参照ください
★特典
・リハーサル見学権
・終演後お礼動画配布(終演後配布)
・オンライン打ち上げ参加権（後日開催）
・RABメンバー打ち上げ模様の配信視聴権（後日開催）
・限定Tシャツ
・スペシャルアクリルブロック
・体育館開催記念座布団
・メンバー全員のサイン色紙（1枚）
特典は当日お渡し予定です。
※当日お越しになれなくなってしまった方は後日配送の対応をいたしますのでご案内をお待ちください
※必ず連絡のつくメールアドレスにてお申込みください
※メールアドレスでの連絡が取れない場合、対応いたしかねる場合がございます
お問い合わせ：info@meteora-st.jp
【VIP席チケット】\33,000（税込）
★観覧について
・VIP席エリア（A/Bいずれか購入時に選択）での観覧
※エリア図を参照ください
★特典付き
・限定Tシャツ
・記念座布団
【A席チケット】\8,800（税込）
【B席チケット】\6,600（税込）
【UNDER18(B席)チケット】\3,300（税込）
※座席エリアは、B席エリアとなります。
※UNDER18チケットをご購入の方は必ず当日年齢の確認ができる身分証明書をご持参ください。
当日年齢確認させていただきます。
受付URL
https://l-tike.com/rab/
http://abstreem.co.jp/RAB/archives/4136
REAL AKIBA BOYZ
ネット上の関連動画総再生数5億再生超！
レペゼン秋葉原のオタクダンサーチーム「REAL AKIBA BOYZ」！
ブレイクダンスでは、今なお日本代表として世界大会に出場するなど功績を残しながら、アニソン・ボカロ・JPOPに振付した「踊ってみた動画」をネットに投稿し続け、一千万、数百万再生を超える作品も次々と生み出している。
2023年世界最大のヒット楽曲となったYOASOBIの「アイドル」に、「オタクのコール」として楽曲参加。第74回紅白歌合戦へYOASOBIとのコラボレーションとして出演を果たす。他、YouTubeオフィシャル「YouTube FanFest World Wide2022」や中国・ビリビリマクロリンク、ブラジル・アニメフレンズなど世界各国のフェスに出演。2022年には世界最大のアニソンフェス「Animelo Summer Live」、出演をするなど、アーティスト、YouTuberとしても活躍の幅を広げる。
2023年には新メンバー、現役高校生ダンサー龍を中心に「REAL AKIBA JUNIORZ」というジュニア組織を誕生させ、ソロ・ユニット・グループ活動問わず活躍の幅を広げている。
REAL AKIBA BOYZ 公式YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCMmO8fiv0J34qc0qIO6t31A
公式X (旧Twitter)：
https://x.com/RAB_CREW
Instagram:
https://www.instagram.com/real.akiba.boyz/
【+++PLUS ULTRA】
行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。
世界で活躍できる！
そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。
ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った
クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、
それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。
設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）
私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、
インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと
活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。
行ける！
もっと、ずっと、向こうへ。
WEBサイト：https://www.meteora-st.jp/