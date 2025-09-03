シーベース「CBASE SUMMIT 25’　JFEエンジニアリング、タキロンシーアイ、ダイハツ工業の実践事例から学ぶ　360度フィードバックの活用最前線：育成・評価・組織風土改革のリアル」開催を決定

株式会社シーベース

「フィードバックと対話で、すべての人と組織、社会をアップデートする」をミッションに掲げるHRサーベイクラウドサービスの株式会社シーベース（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：深井幹雄）は、オンラインイベント「CBASE SUMMIT 25’ JFEエンジニアリング・タキロンシーアイ・ダイハツ工業の実践から学ぶ ～360度フィードバックの活用最前線：育成・評価・組織風土改革のリアル～」のオンラインイベントを開催することを決定しました。



毎年開催している本イベントでは、シーベースの360度フィードバックシステム「CBASE 360°」をご利用いただいている企業様の具体的な取組みを紹介しています。今年は、JFEエンジニアリング様、タキロンシーアイ様、ダイハツ工業様をお招きし、パネルディスカッション形式で各社のリアルな取り組み事例をご紹介します。

導入のきっかけから運用上の工夫、成果や課題、そして今後の展望まで、各社が直面した生の声をお届けします。参加者の皆様には、具体的な事例を通じて、自社での360度フィードバックの導入や運営改善のヒントを得ることができる機会です。事前申し込み制、参加は無料ですので、ぜひお早めにお申し込みください。

お申込みはこちら https://www.cbase.co.jp/seminar/9949/(https://www.cbase.co.jp/seminar/9949/)

イベント概要

急激に変化する国際情勢、少子高齢化や価値観の多様化に対応する働き方の変革などを背景に、企業や組織の持続的な成長にはさまざまな変革や工夫が求められています。人事施策としての「360度フィードバック」は、人材開発や組織開発、人事評価などの目的で導入されることが多く、導入企業数は毎年増加を続けています。しかしながら、企業や従業員の成長、そして組織風土の変革にまで及ぶ効果を発揮する360度フィードバックを、本来の意味で効果的に活用できている企業はまだまだ少なく、その運用や活用に課題をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

本イベントでは、そのような課題感を解決すべく、現在社内での「360度フィードバック」施策の活用に実績のある3名をお招きし、パネルディスカッション形式で各社のリアルな取り組み事例をご紹介していきます。

育成、評価、組織風土改革とさまざまな組織課題にどのように取り組んでいるのか、導入のきっかけから運用上の工夫、成果や課題、そして今後の展望まで、各社が直面した生の声をお届けします。参加者の皆様には、具体的な事例を通じて、自社での360度フィードバックの導入や運営改善のヒントを得ることができる機会です。ぜひご参加くださいませ。

対象となる方

・経営者、人事部の方、経営企画室の方

・360度フィードバック施策について情報収集をされている方

・他社事例、活用シーンを知りたい方



内容

1. オープニングトーク

2. 登壇者＆各社での取組紹介

3. パネルディスカッション

4. 質疑応答





日時：2025年9月24日（水）15:00-17:00

主催：株式会社シーベース

参加可能人数：300人

参加費：無料

登壇者

袴田 崇弘氏 JFEエンジニアリング株式会社 人事部人事室 主査

2013年にJFEエンジニアリング株式会社へ入社。

入社以来HR領域の業務に従事し、人事制度企画、労務管理、労使交渉、評価運用、などを経験。

現在はHRBPとして組織開発や個別人事対応を中心とした業務に従事。

内田 達也氏 タキロンシーアイ株式会社 人事総務部長

1993年：シーアイ化成(株)に入社。情報システム部へ配属。

2005年：人事総務部へ異動。本社・工場でグループ長を歴任後、2017年のタキロン(株)との経営統合時に人事制度統合を経験。

2020年：現職に就任。360°サーベイを導入し、従業員エンゲージメント向上に活用中。





田中 光治氏 ダイハツ工業株式会社 人事部長

1991年にダイハツ工業株式会社に入社

入社後は技術管理部にて、技術部門の人事に携わった後、労働組合専従を経験。

その後、事業企画部門、トップサポートを経て、2023年より人事部長に就任。





深井 幹雄 株式会社シーベース 代表取締役

1995年エン・ジャパン入社。執行役員として新卒サイト、派遣サイト、エージェントサイトの事業部長を経験。2017年シーベースの代表取締役に就任。年間100社を超える企業を訪問し、組織開発、人材開発の課題解決をサポートする。

株式会社シーベース

株式会社シーベースは「フィードバックと対話で、すべての人と組織、社会をアップデートする。」をミッションに掲げ、大手企業を中心に1,000社以上が導入する360度評価システムの「CBASE 360°」、多面的に組織コンディションの把握と改善策の支援を実現する「組織診断」などの各種HRサーベイクラウドサービスを運営しています。これからも、人と組織が成長するためのDX（ODDX）を推進し、未来をリードする企業として価値を発揮していくことを目指します。

https://www.cbase.co.jp/



企業名：株式会社シーベース

代表取締役社長 CEO：深井幹雄

本社所在地：〒160－0022 東京都新宿区新宿2－8－8 ヒューリック新宿御苑ビル7F

事業内容：360度評価システム「CBASE 360°」の提供、HRタレントマネジメントクラウドサービスの提供、HRサーベイクラウドサービスの提供、各種サーベイクラウドサービスの提供、人材および組織開発サービスの提供