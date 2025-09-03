Plug and Play、MENA InsurelabとMOUを締結し中東保険業界のイノベーション加速に向けた連携を開始

Plug and Play Japan株式会社

グローバルなイノベーションプラットフォーム、Plug and Play Japan株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：ヴィンセント・フィリップ、以下「Plug and Play」）は、中東地域における保険業界の連携促進をリードするMENA InsureLab LLC（本社：米国デラウェア州、代表：AICHA GHAFFARI、以下「MENA」）と、同地域の保険エコシステムにおけるイノベーション推進を目的とした覚書（MOU）を締結しました。

Plug and Playは、世界第5位の規模を誇る日本の保険市場において、過去8年にわたりイノベーションを推進してまいりました。今回の提携を通じて、これまで培ってきたインシュアテック領域の知見とグローバルネットワーク、そしてトップレベルのアクセラレータープログラムという強みを中東地域に展開してまいります。MENAは同地域における保険業界のイノベーション推進において重要な役割を果たしており、保険会社、規制当局、業界関係者に広がる強固なネットワークを提供しています。両者の連携により、グローバルのベストプラクティスと地域の知見を融合させ、保険業界のオープンイノベーションを加速させることを目指します。

本パートナーシップの一環として、Plug and Play JapanとMENAは2026年初にイベントを共同開催し、最先端のインシュアテックソリューションを紹介するとともに、日本と中東の保険業界リーダーをつなぐ機会を創出します。中東の保険業界の未来を共により良いものにしていくため、多くの皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

Plug and Playからのコメント

「MENA InsureLabとの協業は、中東の保険業界におけるイノベーションを解き放つ大きな一歩となります。彼らの深いローカル市場の知見と、当社のグローバルなネットワークや保険会社のオープンイノベーション活動を支援してきた経験を掛け合わせることで、国境を越えたパートナーシップを加速し、イノベーターを支援し、業界に意義ある変革をもたらしていきたいと考えています。両者が共に取り組むことで、中東地域のあらゆるステークホルダーにとって恩恵のある、強靭で未来志向の保険エコシステムの基盤を築いてまいります。」

- ヴィンセント・フィリップ（代表取締役社長、Plug and Play Japan）

MENA InsureLabからのコメント

「Plug and Play Japanとの提携は、中東の保険業界におけるイノベーションの新たな章を切り開くものです。私たちの地域に根ざした専門性と、彼らのグローバルネットワークやインシュアテック分野での確かな実績を組み合わせることで、市場をつなぎ、人材を結び付け、変革的なソリューションの実現を加速させることができます。今回の協業は単なるテクノロジーにとどまらず、より強固でつながりのある未来志向の保険エコシステムを築くことに大きな意義があります。」

- Hatem Msadaa（Managing Director、MENA InsureLab）

MENA会社概要

名 称：MENA InsureLab LLC

所在地：米国デラウェア州ケント郡ドーバー市

代表者：AICHA GHAFFARI

設立年：2022年

URL：https://menainsurelab.com/(https://menainsurelab.com/%5D)





Plug and Play Japanについて

Plug and Play Japanは、世界トップレベルのアクセラレーター／ベンチャーキャピタルです。シリコンバレー発のイノベーションプラットフォームとして、現在では40社以上におよぶ各業界を牽引する企業・団体がパートナーとして参画しています。当社はグローバルネットワークを活かした「大手企業のイノベーション支援」「業界横断型アクセラレータープログラム」「スタートアップ投資」「政府・自治体連携によるスタートアップの海外展開支援」を強みとしており、革新的な技術やアイデアを持つスタートアップと大手企業との共創を支援しています。

Plug and Play Japan HP：http://japan.plugandplaytechcenter.com/ (http://japan.plugandplaytechcenter.com/)

Plug and Play Japan会社概要

名 称：Plug and Play Japan株式会社

所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-16-3 渋谷センタープレイス3F

代表者：代表取締役社長 ヴィンセント・フィリップ

設立年月日：2017年7月14日