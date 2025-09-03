【ロンハーマン】Doneとのスペシャルコラボレーションアイテムを発売！世界に一つだけのアイテムをデザインできる刺繍イベントも開催

株式会社リトルリーグ

古着を現代のスタイルにアップデートするre-editプロジェクト「Done(ダン)」。今回、ロンハーマンキッズのアーカイブのスウェットやTシャツをベースに、Doneのエッセンスが加えられたアイテムとして新たに誕生させるコラボレーション企画が9月13日(土)ロンハーマン千駄ヶ谷店にてローンチいたします。

ブランドのアイコンである“Pauls-Knot”をKids＆Youthサイズに落とし込みました。フロントやサイドに効かせた絞りがアクセントとなり、さりげなく子どもたちの個性を演出します。細やかな手仕事で仕上げた、まさにOne of a kindなアイテム。今回のアイテムたちは親子でも着用できるサイズも取り揃えているためシェアして着用できるのも魅力的。

Kids：Tee \18,700 / Women：Sweat \17,600Tee \19,800

さらに、“子どもが好きになってもらえるようなデザインを”と日本で活動されている「Doodle 50」の早川氏がハンドルミシンを使用し、チェーンステッチ刺繍をデザイン。フルーツやメッセージをスペシャルピースとして制作していただきました。

ヴィンテージベースのボディは一点もの刺繍はモチーフやメッセージやアルファベットなどをご用意

また、今回のローンチとともに今回スペシャルピースをデザインしてくださった「Doodle 50」の早川氏が在廊し、刺繍イベントをロンハーマン千駄ヶ谷店にて開催。お好きなベースをお選びいただき、ポップなモチーフや素敵なメッセージをお好みの場所にその場で刺繍をいれることのできるスペシャルなイベントです。

※刺繍のカラーは画像の通りになります。お選びいただけませんので、予めご了承くださいませ。

Tee \12,100Sweat \24,200

今回のコラボレーションを記念して、別注以外のDoneのアイテムも一堂に並びます。普段ロンハーマンではお目にかかれないアイテムもご覧いただける特別な機会です。そして、発売に併せてDoneとRon HermanのSpecial Look Bookも公開。それぞれのエッセンスは残しつつ、DoneやRon Hermanのアイテムをミックスしたスタイリングは必見です。

Special Look Book :https://ronherman.jp/lookbook?coordinate_name2=Done%20for%20Ron%20Herman&coordinate_explain2=Kids

ぜひこの機会に、自分だけの特別な1着との出会いをお楽しみください。

◆Done for Ron Herman Special Collaboration Items

発売日：9月13日(土)

展開店舗：ロンハーマン千駄ヶ谷店

◆Embroidery Event By Doodle 50 @Ron Herman Sendagaya

開催日：9月13日(土) 11:00～13:00 / 14:00～18:00最終受付

場所：ロンハーマン千駄ヶ谷店

刺繍金額：1刺繍\1,100～1,430

※本イベントは、Done for Ron Hermanのアイテムをご購入いただいたお客様を対象としたイベントとなります。

※オーダーは先着順で、枠に限りがございますので、ご希望の方はスタッフまでお声がけください。

※刺繍箇所は胴体のみとなり、刺繍の個数は3つまでとなります。

※オーダー数が多い場合、その日中のお持ち帰りが出来かねる場合がございます。予めご了承くださいませ。

＜ロンハーマン千駄ヶ谷＞

東京都渋谷区千駄ヶ谷2-11-1

TEL：03-3478-6839

お客様お問い合わせ先（代表）：0120-983-781

Ron Herman HP :https://ronherman.jp/Instagram :https://www.instagram.com/ronhermanjp/