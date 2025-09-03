株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役員 CBDO 中馬 和彦氏の登壇が決定！業界の垣根を越え、新たな価値共創へ。「アスティーダエグゼクティブサロン by ミキワメ 2025 in 沖縄」

琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社

琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社（所在地：沖縄県中頭郡中城村、代表取締役会長 兼 社長：早川周作）は、2025年12月4日（木）～6日（土）の3日間にわたり、アスティーダエグゼクティブサロン in沖縄を開催いたします。各業界を牽引するトップリーダーが一堂に会し、業界の垣根を越えて日本の未来を議論し、新たなビジネスの共創を目指す招待制のイベントです。この度、株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役員 CBDO 中馬 和彦氏の登壇が決定しましたことをお知らせいたします。

■決定登壇者のご紹介（第四弾）

株式会社みずほフィナンシャルグループ執行役CBDO中馬 和彦氏

＜プロフィール＞

KDDIのオープンイノベーションの事業責任者として数々のスタートアップ投資や新規事業を手がけ、現在は、みずほフィナンシャルグループ執行役員CBDOとしてグループの新規事業を統括。「新しい資本主義実現会議」スタートアップ育成分科会委員、経済産業省 J-Startup推薦委員、経団連スタートアップエコシステム変革TF委員、東京大学大学院工学系研究科非常勤講師、一般社団法人Metaverse Japan理事、株式会社PARTYエクゼクティブアドバイザー、他多数。

■日本の成長戦略を仕掛ける、共創のアーキテクト

多くの日本企業がイノベーションのジレンマに陥る中、その常識を「共創」の力で覆してきた異才のリーダー。それが、株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役員 CBDOの中馬和彦氏です。

KDDI時代、「通信以外はゼロから創らない」という大胆な方針を掲げ、スタートアップとの連携を軸とする独自の「サテライトグロース戦略」を主導。社外の才能を活かして次々と新規事業を成功させ、同社を「イノベーティブ大企業ランキング」7年連続No.1へと導いた実績は、彼の卓越した手腕を物語っています。その根底にあるのは、「愛する人を想うようにパートナーの成功を願う」という、共創相手への深いリスペクトと情熱です。

その活躍の舞台は今、日本経済の根幹である金融、そして国家戦略へ。巨大組織の変革を担う傍ら、「新しい資本主義実現会議」の委員として日本のスタートアップ・エコシステムの設計にも深く関与しています。大企業のリソースとスタートアップのアイデアは、いかにして化学反応を起こすのか。日本の未来をデザインする「共創のアーキテクト」が語る実践知は、あらゆる企業の成長の壁を突破する羅針盤となるはずです。

■「アスティーダエグゼクティブサロン in 沖縄」の特徴

厳選されたトップリーダーによるセッション

業界の第一線で活躍する経営者や変革の実践者が集結。表層的なノウハウにとどまらず、リアルな経験から生まれた実践知を惜しみなく共有します。ビジネスの最前線で何が起きているのか。どう判断し、どう突破するのか。戦略とリーダーシップが交差する、唯一無二の学びの時間です。

クローズドな環境での濃密なネットワーキング

参加者は経営層や事業責任者など、意思決定に携わるトッププレイヤーに限定。少人数制だからこそ実現する、本音での対話と信頼構築。業界を越えた出会いが、新たな共創の扉を開きます。知見を交わし、視野を広げ、次の一手を見出す濃密なひとときです。

沖縄ならではの体験価値

青い海、澄んだ空、豊かな自然。都会の喧騒を離れた沖縄という非日常の地だからこそ、思考は自由に、発想は大胆に。リラックスと集中が共存する空間で、心身を解きほぐしながら未来を構想する時間を提供します。五感を開放し、新たなインスピレーションと出会ってください。

■【代表取締役会長 兼 社長 早川周作よりコメント】

この度、日本のビジネス界における「共創のアーキテクト」とも言うべき、みずほフィナンシャルグループの中馬和彦氏を「アスティーダエグゼクティブサロン」にお迎えできることを、心より嬉しく思います。

本サロンが掲げる「業界の垣根を越えた共創」というテーマを、まさに体現されてきたのが中馬氏です。大企業にいながらにして、いかに外部の才能と連携し、次々と新たな価値を生み出していくか。その卓越した手腕と哲学は、変革を目指すすべてのリーダーにとって、大きな示唆に富むものと確信しております。

沖縄の地で、中馬氏の知見と参加者の皆様の熱意が交わることで、どのような化学反応が起きるのか。日本の未来を力強く切り拓く新たな共創が、このサロンから生まれることを、主催者として心から期待しております。

【開催概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/37540/table/358_1_e0001e8cd0921e337d0e27633aa24db9.jpg?v=202509040455 ]

＜会社概要＞

■琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社 https://ryukyuasteeda.jp/(https://ryukyuasteeda.jp/)

代表者：代表取締役会長 兼 社長 早川 周作

所在地：沖縄県中頭郡中城村南上原1112-1 オーシャンビュー松山IIB1階

設立：2018年2月23日

証券コード：東証7364

事業内容：琉球アスティーダスポーツクラブは、Tリーグでトップクラスのチームとして活動し、多くの有力選手が所属しています。同時に、総合型地域スポーツクラブとして「沖縄× スポーツ×〇〇」をテーマに掲げ、中小企業のマーケティングを支援。地域の魅力を 活かしたブランド力向上や地域貢献にも取り組んでいます。 また、スポーツとビジネスを融合させた多角的なサービスを提供し、沖縄の経済活 性化に寄与。さらに、350社以上のベンチャー・スタートアップ企業とのネットワークを 活用し、独自のノウハウで会員サロンを運営することで、企業間の交流を促進し、新たなビジネスチャンスを創出しています。