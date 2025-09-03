「どこまでも、自分らしく」を掲げ現代の若者に向けたブランドCOOSAからCOOSA ROAD販売開始

株式会社あさひ

お客様に快適な自転車ライフを提供する株式会社あさひ（以下、あさひ/所在地：大阪市都島区、代表取締役社長：下田佳史）は、「どこまでも、自分らしく」をコンセプトにした、若者のニーズを満たし現代のライフスタイルにマッチした新しい自転車ブランド「COOSA」より、街乗りから週末のツーリングまで幅広いシーンに対応するカジュアルロード「COOSA ROAD」を、2025年8月下旬より日本国内のサイクルベースあさひ及びあさひブランド取扱い販売店、あさひネット通販サイトにて順次販売を開始いたします。

「COOSA ROAD」は「自転車安全基準」をクリアした、安全・安心なBAA対応の車種です。フロントギヤは変速機がないシングル仕様とし、シンプルな操作で扱いやすく、トラブルのリスクも低いため、はじめてロードバイクに乗られる方にもおすすめです。

また、クッション性の高いスポーツサドルや、荒れた路面でも走行できる700×32Ｃの太めのタイヤ、7段変速、サイドスタンド、フロントライトを装備。街乗りでも扱いやすく、週末のツーリングも楽しめる、幅広いシーンに対応したカジュアルロードです。

今後もあさひは、魅力的な商品開発や新サービスの展開を通じて、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

◆「COOSA」誕生の背景

昨今、若年層のライフスタイルや価値観が多様化する中、自転車に対するニーズも変化しています。通学や通勤、休日のアクティビティなど、さまざまなシーンで活躍できる自転車が求められる中、どこまでも「自分らしく」いられるような自転車を提供することで、若者たちのより豊かな日常をサポートしたいという想いから、新しい自転車ブランド「COOSA」を立ち上げました。

▶COOSAとは？

「人と人との交わり」

若者は、多様な考え方を持ち、新しいモノや流行に敏感です。自己表現を重視する彼らは、SNSを通じて新しい情報を手に入れ、自分のスタイルを共有し、共感を求めています。「COOSA」は、そんな若者たちを体現するブランドです。

人と人が交わるように、人と自転車が交わる瞬間を提供する。自己表現を大切にする若者に、コミュニケーションがさらに楽しくなる自転車を届けたい。「COOSA」にはそんな想いが込められています。

◆社内で「COOSA」プロジェクトチームが発足

COOSAをスタートするにあたり、普段は店舗で自転車の販売や修理をしている20代の社内スタッフが中心となったプロジェクトチームを発足し、コンセプトから商品開発、販促方法の検討まで、約1年間にわたって意見を交わしました。

人と自転車が交わるだけでなく、人と人が交わることもCOOSAのコンセプトのひとつ。今後も、社内の若いスタッフたちの熱い想いが同年代のお客様に伝わるようなアイテムを発表していく予定です。

◆COOSAサイト： https://www.cb-asahi.co.jp/lp/products/ownbrand/coosa/

「COOSA ROAD」商品概要

ブラックブルーグレー

名称 ： COOSA ROAD

販売日 ： 2025年8月下旬

販売価格： 64,900円(税込)(本体価格：59,000円)

カラー ： ブラック、ブルーグレー

フレーム： スチール製

サイズ(適応身長)： 485mm(165cm～)、530mm(170cm～)

変速 ： 外装7段変速

タイヤ ： 700×32C

重量 ： 12.8kg(485mm)

取り扱い： 日本国内のサイクルベースあさひ 及び あさひブランド取り扱い販売店、

あさひネット通販サイト

※一部の店舗ではお取り寄せとなる場合がございます。

※適応身長は目安となります。

その他COOSA ROADに関する詳細は特設サイトをご確認ください。

https://www.cb-asahi.co.jp/lp/products/ownbrand/coosa/road/

「COOSA ROAD」商品特徴

会社概要

社名 ：株式会社あさひ(代表取締役社長：下田佳史)

本社所在地：〒534-0011 大阪市都島区高倉町三丁目11番4号

連絡先 ：TEL 06-6923-2611(代) FAX 06-6922-1798

資本金 ：20億6,135万円

事業内容 ：自転車専門店及びオンラインショップ「サイクルベースあさひ」の運営

自転車及び関連商品の販売、各種整備及び修理などの付帯サービスの提供、卸事業

【お問い合わせ先】

株式会社あさひ お客様相談室（平日10：00～17：00）

E-mail：c-center@cb-asahi.jp TEL：0120-177-319 FAX：06-7176-1309