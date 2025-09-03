世界20か国で累計100万部突破！一生お金に支配されないための指南書『改訂版 父が娘に伝える自由に生きるための30の投資の教え』

株式会社ダイヤモンド社

世界的なベストセラー投資本をアップデートした１冊、『改訂版 父が娘に伝える自由に生きるための30の投資の教え』（ジェイエル・コリンズ：著／小野一郎 ：訳／原題『The Simple Path to Wealth』）が、本日9月3日に発売となります。

ジェイエル・コリンズ：著／小野一郎 ：訳 『改訂版 父が娘に伝える自由に生きるための30の投資の教え』（ダイヤモンド社）

■投資歴50年の著者が娘に宛てた手紙から生まれた「投資の入門書」！

本書は、2016年の刊行以来、世界20か国で累計100万部を超え、日本でも10万部を突破しベストセラーとなった『父が娘に伝える自由に生きるための30の投資の教え』の改訂版です。変化する経済環境や最新データを反映し、時代にあった「自由に生きるための投資の教え」としてアップデートされました。

著者は、投資歴50年のジェイエル・コリンズ氏。今では一般的にも知られるようになった「FIRE（経済的自立＆早期退職）」を1989年に早くも達成し、そのムーブメントをけん引したFIREのパイオニアとも呼べる人物です。そんな著者が、自身の娘に伝えた「お金に縛られない人生」を実現するためのシンプルな教えをまとめたのが本書です。

本書が教える大原則は、「収入より支出を少なくする」「余剰は投資する」「借金はしない」です。この3つを守れば、お金だけでなく、人生も豊かになると言います。本国アメリカの制度にとらわれない普遍的なメッセージで、日本の読者にも役立つ、投資と人生の哲学を伝える1冊です。

■世界の論客たちも次々と大絶賛！

全世界で累計600万部、日本でも21万部突破のベストセラー『サイコロジー・オブ・マネー』の著者モーガン・ハウセル氏は、「美しく書かれたシンプルな本ですが、あなたの人生に深い影響を与えるでしょう」と本書を絶賛。作家の橘玲氏も、「お金持ちになるには、シンプルな方法がひとつあるだけ。あなたはなぜ、それをしないのか？」と推薦コメントを寄せています。今も世界中の読者から反響の声が止まない名著の改訂版として、本書も多くの人々の人生を変える指南書となるはずです。

■目次

はじまり

Part1 オリエンテーション

Part2 資産形成の最強ツールをどうコントロールするか

Part3 なぜ、ほかの投資はよくないのか

Part4 たどり着いたあと、何をするか

おわりに

■著者プロフィール：ジェイエル・コリンズ（JL Collins）

ファイナンシャル・ブロガー（ブログ「jlcollinsnh.com」主宰）。

1975年から投資を行っている個人投資家。何度も転職する中で、収入の範囲内で生活するようになり、気がつけば夫婦どちらも働かなくても暮らせるようになっていた。実践したのはシンプルな投資だけ。収入の半分を投資、借金をしない、バンガード創業者ジャック・ボーグルの教えに従ってインデックスファンドに投資する。これだけで経済的自由を手に入れた。2011年、娘宛てに「お金と投資」についての手紙をしたためる。その内容をブログに発表すると、世界中から注目されるようになる。

■訳者プロフィール：小野一郎（おの・いちろう）

1955年生まれ。東京大学卒業。日本興業銀行等を経て現在、外資系企業勤務。訳書に『マーケットの魔術師 エッセンシャル版』『株で億兆の富を築く バフェットの法則』（以上、ダイヤモンド社）などがある。

■『改訂版 父が娘に伝える自由に生きるための30の投資の教え』

著者：ジェイエル・コリンズ

訳者：小野一郎

定価：1980円（税込）

発売日：2025年9月3日

発行：ダイヤモンド社

判型：四六判・並製・320ページ

https://www.amazon.co.jp/dp/4478122970

