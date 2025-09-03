マッキンゼー秘伝の新リーダー育成メソッドが初の書籍化！『マッキンゼー　リーダーの教室』9月3日発売

株式会社ダイヤモンド社

マッキンゼーが世界中のCEOやリーダーに提供してきたリーダーシップ養成プログラムが初の書籍化！『マッキンゼー リーダーの教室』（ダナ・マオール、ハンス゠ヴェルナー・カース、カート・ストロヴィンク、ラメシュ・スリニヴァサン著、久家紀子 監訳、水谷淳 訳、ダイヤモンド社 刊）が9月3日に発売となります。

成果を残したければ、これ一冊を読めばいい！

マッキンゼーによるリーダーシップ養成に関する知見が凝縮！

世界最大級の経営コンサルティング会社、マッキンゼー。同社が長年培ってきたリーダーシップの知見を結集し、世界中のCEOやリーダーに提供してきた養成プログラム「バウワー・フォーラム」の内容が、初めて書籍化されます！

なぜ、圧倒的な能力を持つはずのCEOに、誰もついて行かなくなるのでしょうか？ どんなに有能な人材であっても、謙虚さや柔軟性、無私無欲の心といった人間的特性を磨かなければ、リーダーとして成功を収めることはできません。本書では、リーダーに不可欠とされる12の特性と、それらを習得するための具体的なロードマップを提示。第一部ではリーダー自身の人間的特性を、第二部では組織を率いるうえで求められる特性を取り上げ、すべてのリーダーが「人として成長し、組織と共に成長する」ための確かな方法論を提供します。

マッキンゼーにおける最良の訓練を一冊に凝縮した本書は、すでに全米ベストセラーとなり注目を集めています。リーダーシップを身につけるメソッドを体系化した本書は、成果を残したいすべてのリーダーにとって必読の書となるでしょう。

■目次

日本語版によせて

はじめに

＜第I部 あなたとともに始まる＞

第1章 謙虚さ――あなたはその場で最も賢い人間ではない

第2章 自信――あなたはここにふさわしい

第3章 無私無欲の心――自分の力量を証明しようとしない

第4章 弱さをさらけ出す――自分らしくあって構わない

第5章 立ち直る力――失敗を正しく糧にするためには

第6章 柔軟性――急激な変化に対応するために

＜第II部 あなたを超えて進む＞

第7章 目的意識――自分をはるかに超えた目的をもつ

第8章 大胆な一手――社員に心から協力してもらう

第9章 権限委譲――管理はまやかしである

第10章 真実を語るよう促す――誰もが上司に隠し事をする

第11章 失敗を恐れない――間違うことにも練習がいる

第12章 共感――部下に気を配っていることを示す

結び 絶えず自分をつくり替える――旅は終わらない

■著者プロフィール：

ダナ・マオール（Dana Maor）

マッキンゼー・アンド・カンパニー シニア・パートナー。人材・組織パフォーマンス研究グループのグローバル共同責任者。同社の複数のリーダーシップ・プログラムの共同代表を務める。

ハンス゠ヴェルナー・カース（Hans-Werner Kaas）

マッキンゼー・アンド・カンパニー 名誉シニア・パートナー。バウワー・フォーラム共同代表。

カート・ストロヴィンク（Kurt Strovink）

マッキンゼー・アンド・カンパニー シニア・パートナー。同社のCEOスペシャル・イニシアチブのグローバル・リーダー。戦略、個人のリーダーシップ、ミッションの構築、企業変革の各分野で活躍。

ラメシュ・スリニヴァサン（Ramesh Srinivasan）

マッキンゼー・アンド・カンパニー シニア・パートナー。バウワー・フォーラム共同代表。医療機関や社会セクターのクライアントを担当する傍ら、北米におけるマッキンゼーの社会的責任への取り組みをリードしている。

■監訳者プロフィール：久家紀子（くや・のりこ）

マッキンゼー・アンド・カンパニー パートナー。人材・組織パフォーマンス研究グループ日本代表。

■訳者プロフィール：水谷淳（みずたに・じゅん）

翻訳者。主な訳書にサラ・イマリ・ウォーカー『誰も知らない生命』（東洋経済新報社）、デイビッド・クリスチャン『「未来」とは何か』（NewsPicksパブリッシング、共訳）、グレゴリー・ザッカーマン『最も賢い億万長者 上・下』（ダイヤモンド社）などがある。

定価：2,970円（税込）

発売日：2025年9月3日

発行：ダイヤモンド社

判型：A5判並製・408ページ

https://www.amazon.co.jp/dp/4478121397/

※リリース内の画像・写真は、本書籍に関わる報道を目的とした使用に限ります