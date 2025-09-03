マッキンゼー秘伝の新リーダー育成メソッドが初の書籍化！『マッキンゼー　リーダーの教室』9月3日発売

　マッキンゼーが世界中のCEOやリーダーに提供してきたリーダーシップ養成プログラムが初の書籍化！『マッキンゼー　リーダーの教室』（ダナ・マオール、ハンス゠ヴェルナー・カース、カート・ストロヴィンク、ラメシュ・スリニヴァサン著、久家紀子 監訳、水谷淳 訳、ダイヤモンド社 刊）が9月3日に発売となります。




ダナ・マオール、ハンス゠ヴェルナー・カース、カート・ストロヴィンク、ラメシュ・スリニヴァサン著、久家紀子 監訳、水谷淳 訳 『マッキンゼー　リーダーの教室』 ダイヤモンド社


成果を残したければ、これ一冊を読めばいい！


マッキンゼーによるリーダーシップ養成に関する知見が凝縮！


　世界最大級の経営コンサルティング会社、マッキンゼー。同社が長年培ってきたリーダーシップの知見を結集し、世界中のCEOやリーダーに提供してきた養成プログラム「バウワー・フォーラム」の内容が、初めて書籍化されます！


　なぜ、圧倒的な能力を持つはずのCEOに、誰もついて行かなくなるのでしょうか？ どんなに有能な人材であっても、謙虚さや柔軟性、無私無欲の心といった人間的特性を磨かなければ、リーダーとして成功を収めることはできません。本書では、リーダーに不可欠とされる12の特性と、それらを習得するための具体的なロードマップを提示。第一部ではリーダー自身の人間的特性を、第二部では組織を率いるうえで求められる特性を取り上げ、すべてのリーダーが「人として成長し、組織と共に成長する」ための確かな方法論を提供します。


　マッキンゼーにおける最良の訓練を一冊に凝縮した本書は、すでに全米ベストセラーとなり注目を集めています。リーダーシップを身につけるメソッドを体系化した本書は、成果を残したいすべてのリーダーにとって必読の書となるでしょう。



■目次


日本語版によせて


はじめに



＜第I部　あなたとともに始まる＞


第1章　謙虚さ――あなたはその場で最も賢い人間ではない


第2章　自信――あなたはここにふさわしい


第3章　無私無欲の心――自分の力量を証明しようとしない


第4章　弱さをさらけ出す――自分らしくあって構わない


第5章　立ち直る力――失敗を正しく糧にするためには


第6章　柔軟性――急激な変化に対応するために



＜第II部　あなたを超えて進む＞


第7章　目的意識――自分をはるかに超えた目的をもつ


第8章　大胆な一手――社員に心から協力してもらう


第9章　権限委譲――管理はまやかしである


第10章　真実を語るよう促す――誰もが上司に隠し事をする


第11章　失敗を恐れない――間違うことにも練習がいる


第12章　共感――部下に気を配っていることを示す



結び　絶えず自分をつくり替える――旅は終わらない



■著者プロフィール：


ダナ・マオール（Dana Maor）


マッキンゼー・アンド・カンパニー　シニア・パートナー。人材・組織パフォーマンス研究グループのグローバル共同責任者。同社の複数のリーダーシップ・プログラムの共同代表を務める。



ハンス゠ヴェルナー・カース（Hans-Werner Kaas）


マッキンゼー・アンド・カンパニー　名誉シニア・パートナー。バウワー・フォーラム共同代表。



カート・ストロヴィンク（Kurt Strovink）


マッキンゼー・アンド・カンパニー　シニア・パートナー。同社のCEOスペシャル・イニシアチブのグローバル・リーダー。戦略、個人のリーダーシップ、ミッションの構築、企業変革の各分野で活躍。



ラメシュ・スリニヴァサン（Ramesh Srinivasan）


マッキンゼー・アンド・カンパニー　シニア・パートナー。バウワー・フォーラム共同代表。医療機関や社会セクターのクライアントを担当する傍ら、北米におけるマッキンゼーの社会的責任への取り組みをリードしている。



■監訳者プロフィール：久家紀子（くや・のりこ）


マッキンゼー・アンド・カンパニー　パートナー。人材・組織パフォーマンス研究グループ日本代表。



■訳者プロフィール：水谷淳（みずたに・じゅん）


翻訳者。主な訳書にサラ・イマリ・ウォーカー『誰も知らない生命』（東洋経済新報社）、デイビッド・クリスチャン『「未来」とは何か』（NewsPicksパブリッシング、共訳）、グレゴリー・ザッカーマン『最も賢い億万長者　上・下』（ダイヤモンド社）などがある。



■『マッキンゼー　リーダーの教室』


著者：ダナ・マオール、ハンス゠ヴェルナー・カース、カート・ストロヴィンク、ラメシュ・スリニヴァサン


監訳者：久家紀子


訳者：水谷淳


定価：2,970円（税込）


発売日：2025年9月3日


発行：ダイヤモンド社


判型：A5判並製・408ページ


https://www.amazon.co.jp/dp/4478121397/



