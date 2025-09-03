アライズイノベーション、FIT 大阪 2025 に続き「FIT（金融国際情報技術展）2025」に「AIRead決算書データ化分析ソリューション」を出展

鈴与株式会社

アライズイノベーション株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：清水 真）は、2025年10月9日(木)～10日(金)に東京国際フォーラムで開催される「FIT（金融国際情報技術展）2025」に出展いたします。



会場セミナーでは長野信用金庫様にご登壇いただき、決算書や固定資産台帳のデータ化から財務分析までのデータ活用の取り組みを、デモンストレーションを交えながらご紹介します。

■出展概要

「AIRead 決算書データ化分析ソリューション」による、決算書のデータ化から財務分析までの業務効率化とデータ活用事例をご紹介いたします。ブースでは、商工中金様をはじめ多数の金融機関様が利用されているシステムのデモンストレーションをご覧いただけます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/75524/table/444_1_721354f345ee81573e49f697059d12e0.jpg?v=202509040455 ]

■セミナー概要

『【長野信用金庫様ご登壇！】長野信金が目指すAI-OCRで実現する決算書からの財務分析DX』

人手不足が続くこの時代に、金融業界の競争力を維持するには、効率的なデータ管理とその活用が不可欠です。本セミナーでは、長野信用金庫様にご登壇いただき、AI-OCR技術を活用した決算書や固定資産台帳のデータ化から、財務分析までのデータ活用の取り組みをご紹介いただきます。

長野信用金庫様では、AI-OCRによるデータ入力業務の負担軽減だけでなく、勘定科目明細からの金融機関取引一覧の作成、不良資産や評価損益の判定、固定資産台帳からの減価償却不足の算定など、財務分析や自己査定業務まで一気通貫のデータ活用を推進されています。これらの取り組みをリアルに体感いただくために、実際のデモンストレーションもお見せします。



特に、財務分析のデジタルトランスフォーメーションを実現されたい金融機関の皆様にご参加いただけますと幸いです。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/75524/table/444_2_5992179cb287a6605e6dfbd6476894d3.jpg?v=202509040455 ]

※本セミナーは金融機関限定となり、一般企業の方はお申込み、聴講はできません。※事前のdigitalFITへのご登録が必要になります。

■イベント概要

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/75524/table/444_3_b77e2a4bfdb3d8d5a95b135e2b2ae37b.jpg?v=202509040455 ]

■「AIRead決算書データ化分析ソリューション」について

「AIRead」とは、アライズイノベーション株式会社が開発・販売する、最新のAI技術と画像処理を活用した高度なAI-OCRです。金融業界での豊富な実績を持ち、決算書の自動読み取りとデータ化において、業務効率の大幅な向上を実現しています。

「AIRead」をベースとした 「AIRead 決算書データ化分析ソリューション」は、「AIRead 決算書データ化システム」で勘定科目内訳明細書などの各科目の自動判定、項目の自動抽出・加工・集計など行いデータ化し、「AIRead 財務分析システム」がデータを用いて高度な財務分析を行います。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/75524/table/444_4_a59113f1773f3dc32edc8f31cd8d3669.jpg?v=202509040455 ]

■アライズイノベーション株式会社について

鈴与グループの一員であるアライズイノベーション株式会社は、人工知能（AI）技術を活用した『企業向け AI サービス（Enterprise AI）』、システム開発において高い生産性を実現する『ローコード開発（LCD）』そしてそれらのサービスの基盤となる 『クラウド』 を柱とした IT ソリューションで、お客様の新事業の立ち上げ（Arise）と既存事業の変革（Innovation）を実現いたします。

【会社概要】

会社名 ： アライズイノベーション株式会社

所在地 ： 東京都中央区勝どき3-13-1 フォアフロントタワーII 12階

設 立 ： 2016年7月1日

代表者 ： 代表取締役社長 清水 真

U R L ： https://www.ariseinnovation.co.jp/(https://www.ariseinnovation.co.jp/)

■お問い合わせ先

アライズイノベーション株式会社

営業部 担当 井原、梶ヶ谷

お電話 ： 03-5534-9967

メール ： sales@ariseinnovation.co.jp

W e b ： https://airealize.ai/contact/