日経 学生漫才王決定戦、初代王者に日大生の「ミラクルST計画」

日本経済新聞社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：長谷部剛）は、大学生を対象にした漫才コンテスト「第1回 日経 学生漫才王決定戦」を開催しました。大学・大学院に在籍する学生を対象に、協賛企業が提示するテーマを題材にオリジナル漫才を作ってもらい、今年5月から7月にかけてエントリーを募りました。予選を勝ち抜いた9チームが8月30日に東京・新宿の「シアターマーキュリー新宿」で開催された決勝大会に出場、審査を経て各企業賞３チームが選ばれ、その中から初代の日経学生漫才王が決定しました。受賞チームは以下の通りです。

■第１回 日経学生漫才王

ミラクルST計画（小林励也さん、牧野巧海さん＝いずれも日本大学）：日本大学経商法落語研究会

■企業賞

・フコク生命賞（テーマ：おせっかい）

トドロキ（柴崎聡吾さん＝横浜市立大学、小澤創介さん＝立教大学）：早稲田大学お笑い工房LUDO

・三洋貿易賞（テーマ：Quest）

・三菱化工機賞（テーマ：エネルギー）

オイラッシー（馬渕透さん、汐崎友亮さん＝いずれも大阪公立大学）：大阪公立大学お笑いサークル居笑屋

【審査員】

伽説いわし（お笑いタレント：「にぼしいわし」）

星野光樹 （お笑いタレント：「Gパンパンダ」）

瀬沼文彰（社会学者）

板川侑右（テレビ東京プロデューサー）

【決勝大会MC】

ストレッチーズ（お笑いコンビ：福島敏貴、高木貫太）

【企画協力】

一般社団法人 社会人お笑い協会 （代表理事 奥山慶久）

【協賛】

フコク生命、三洋貿易、三菱化工機、コンピュータ技研

【特別協力】

U-NEXT

※企画詳細は「日経 学生漫才王決定戦」公式サイトおよびX公式アカウントで紹介しています。

※決勝大会の模様はU-NEXTでアーカイブ配信しています。視聴方法は公式サイトをご確認ください。

日経 学生漫才王決定戦 公式サイト(https://bizgate.nikkei.com/projects/BSH14010/)

日経 学生漫才王決定戦 X公式アカウント(https://x.com/gakuseimanzai)

※決勝大会出場チーム紹介、審査好評、受賞者コメントなどは10月中旬の日本経済新聞朝刊広告特集およびウェブサイト「日経BizGate」に掲載する予定です。